Nämä taidelasit kiinnostavat juuri nyt – astiat, joita kannattaa keräillä ja mistä niitä saa

Suomalainen taidelasi on maailmankuulua ja huipputyylikästä. Mikä parasta, se on klassinen keräilykohde, joka sopii kevyemmällekin kukkarolle. Katso IS:n keräämät vinkit parhaista ostopaikoista.

Ei tarvitse olla Kyösti Kakkonen hankkiakseen kotiinsa kauniin rivin kotimaista taidelasia.

Harrastajankin budjetilla pärjää, kunhan jättää wau-henkiset uniikkikappaleet ammattilaisille ja tyytyy omaa silmää miellyttävään muotoiluun.

Sijoittaa pitää toki jonkin verran, mutta nyt ei puhuta hurjista summista, tuttavallisemmin kympeistä ja satasista. Niilläkin on helppo löytää muutaman vuosikymmenen takaisia aikansa suosikkeja, nyt jo klassikoita.

Periaate on se, ettei upeaa designlasia pidä jättää vitriiniin pölyttymään, vaan ottaa esille ja käyttöön.

Tamara Aladinin, Helena Tynellin ja Nanny Stillin taidelasi on tällä hetkellä keräilijöiden suosiossa.

Miltä kuulostaa? Nanny Stillin Flindarit ja Grapponiat ruokapöytään. Helena Tynellin Aurinkopullo ja Piironki ikkunalaudalle. Tamara Aladinin Kleopatra ja Tornado täyteen kukkia!

Tiukan määritelmän mukaan taidelasina pidetään uniikkeja tai signeerattuja esineitä, joita ei ole valmistettu sarjatuotantona. Mutta jos otetaan rennommin, myös hyvälaatuista, tunnettujen muotoilijoiden käyttölasia pidetään taiteena.

Kotimaisen lasin viime vuosikymmenien menestysbrändejä ovat Riihimäen Lasin, Nuutajärven Lasin, Iittalan, Kumelan Lasitehtaan, Humppilan Lasin ja Karhulan Lasitehtaan tuotanto.

Helena Tynellin Aurinkopulloa on kehuttu suosituimmaksi suomalaiseksi taidelasiksi.

Keräilijöiden suosiossa on erityisesti 1950-luvulta alkanut suomalaisten muotoilijoiden kulta-aika. Tuolloin Timo Sarpaneva, Kaj Franck, Tapio Wirkkala ja kumppanit niittivät mainetta ja kunniaa legendaarisissa Milanon triennaaleissa.

Eikä Alvar Aaltoa Savoy-maljakkoineen (1936) voi tietenkään voi unohtaa.

Mutta näiden edelläkävijöiden peesissä tehtiin komeata jälkeä. Siksi keräilijän ei tarvitse tyytyä kuuluisimpiin nimiin.

Voi keskittyä vaikkapa pelkästään naismuotoilijoiden tuotantoon. On kätevä rajata kiinnostustaan – eikä tyylistä joudu tinkimään.

Grapponia (1968) on Nanny Stillin suosituin lasisarja. Sitä valmistettiin sinisenä, sitruunankeltaisena, vihreänä, ametistin ja meripihkan sävyisenä sekä kirkkaana. Helppoja ja edullisia löytöjä: Pullo väristä riippuen 30-150 €. Punssilasi 15-20 €.

Edellä mainittujen Stillin, Tynellin ja Aladinin lisäksi mm. Saara Hopea, Gunnel Nyman ja Kerttu Nurminen olivat 1950–1970-luvuilla loistaneita suunnittelijoita.

He työskentelivät mm. Riihimäen Lasissa, Iittalassa ja Nuutajärvellä. Tämä takaa, että tuhansissa ja taas tuhansissa suomalaiskodeissa on heidän muotoilemiaan esineitä.

Monet niistä ovat jo klassikoita. Ne ovat nousseet viime vuosina arvoon arvaamattomaan, mutta hinnat ovat silti pysyneet järkevinä.

Kleopatra (1969) on Tamara Aladinin laajan tuotannon helmiä. Useita muotoja, värejä ja kokoja. Tämän kaksikon hintahaitari on 50-150 €/kpl.

Jo kymmenillä euroilla saa maljakoita, karahveja ja laseja kirkkaissa väreissä ja hämmästyttävissä muodoissa. Satasesta ylöspäin on mikä tahansa mahdollista – jos on silmää ja tuuria.

Esimerkiksi Tynellin huippuhitin Aurinkopullon (1964–74) hintahaitari venyy noin satasesta pariin tuhanteen euroon koosta ja väristä riippuen.

Perusväreja on kuusi, kokoja neljä. Edullisin on kirkas ja pieni (12 cm). Kalleimpia ovat suuret (32 cm) suupuhalletut väriharvinaisuudet. Tynell käytti usein tähteeksi jäänyttä lasimassaa ja loi harvinaisia värisävyjä, joita tunnistetaan 19.

Saara Hopean Nuutajärvelle suunnitteleman Näppylä-sarjan (1952) kulho on yleinen ja edullinen. Hinta 20-50 €/kpl.

Mistä suomalaista designlasia sitten saa?

Ei ainakaan tavarataloista ja marketeista, sillä löytöjen valmistus lopetettiin jo vuosikymmeniä sitten. Muutenhan ne eivät löytöjä olisikaan.

On tutustuttava huutokauppojen nettiluetteloihin, klikattava tori.fi, huuto.net sekä nettikauppojen sivuja. Tai pistäydyttävä alan kivijalkaliikkeisiin ja kierrettävä kirppareilla.

Huutokaupassa voittaja tekee lähes aina loistokaupat, kunhan joku toinen ei ole kiinnostunut juuri samasta esineestä. Kilpahuudannassa pulssi nousee aina, ja saman tien paukkuu budjetti.

Useimpiin huutokauppasaleihin pääsee fyysisesti paikan päälle, mutta verkossa on kätevä seurata kohteiden hintoja ja ”huutaa” live-tilanteessa.

Jos kiikarissa on isompi kohde, kannattaa pistäytyä kamarilla tutkimassa esinettä kädestä pitäen. Ettei se luettelossa kuvattu särö ole sittenkin liian häiritsevä.

Huutokaupan kohteille on viritetty houkutteleva lähtöhinta. Niille on säädetty useimmiten myös pohjahinta, joka pitää ylittyä.

Nanny Stillin Flindari-sarjan (1963) karahveja löytyy runsaasti eri muotoisina, kokoisina ja värisinä. Hintahaitari on leveä: 50-250 €/kpl.

Huutokaupat

Pääkaupunkiseudun huutokaupat ovat maankuuluja – lasia rakastavalle nettiasiakkaalle välimatka ei ole kaupanteon este.

Bukowskis (www.bukowskis.com) on skandinaavinen huutokauppatalo, jolla on kamari Helsingissä. Se on uniikkikappaleiden ja laatulasin harrastajan mekka. Lähtöhinnat puhuvat puolestaan.

Hagelstamin (www.hagelstam.fi) Classic- ja Modern-huutokaupat ovat korkeatasoisia ja hintavia. Hagelstamin kuukausihuutokaupoissa lähtö- ja pohjahinnat ovat maltillisia ja mahdollisuudet löytöihin melkoiset.

Huutokauppa Helander (www.helander.com) järjestää kolme–neljä huutokauppaa kuukaudessa. Osa niistä keskittyy designiin, myös lasiin. Lähtöhinnat ovat kohtuullisia, eikä löytöihin voi olla törmäämättä.

Huutokappa Ekmanilla (www.ekman.fi) on kamarit Tampereella ja Vantaalla. Tampereella huudetaan kuukausittain salissa (myös netissä). Vantaalla järjestetään verkkohuutokauppa joka sunnuntai. Vantaalla esineiden lähtö- ja pohjahinta on 10 euroa. Sanomattakin selvä, että siellä voi tehdä laatuhankintoja ihmeellisen edullisesti.

Helsingin Pantin (www.pantti.fi) tiistaihuutokaupan kategorioista ”taide ja design” on aina tsekkauksen arvoinen. Pantti on siitä poikkeuksellinen, että siellä ei huutojen päälle lätkäistä mitään kuluja. Yleensä huutokauppa lisää provisionsa ja vasaramaksun, joka nostaa lopullista hintaa hieman päälle 20 prosenttia.

Hätkähdyttävän rubiininpunainen maljakkopari: Tamara Aladinin Tulppaani ja Nanny Stillin Tiimalasi. Näitä saa jo hieman etsiä, hintahaarukka satasen molemmin puolin.

Verkkokaupat

Valokuvien korkean laadun ansiosta esineiden löytäminen verkosta on entistä helpompaa. Tässä viisi nettikauppaa:

www.laatutavara.com

www.designaitta.fi

www.ajan-muisto.fi

www.designlasi.com

www.astiataivas.fi

Emma ja Piironki ovat Tynellin Vanha kartano -sarjan (1968) maljakoita. Ei löydy jokaiselta kirpparipöydältä. Hinta 50-120 €/kpl.

Kauppaliikkeet

Kauppaliikkeissä on upeaa vanhaa lasia. Tässä viisi esimerkkiä:

Helsinki, Fasaani (www.fasaani.fi)

Imatra, Antiikin Vuoksi (www.antiikinvuoksi.fi)

Riihimäki, Purppura Antiikki (www.purppura-antiikki.fi)

Turku, FiftySixty (www.fiftysixty.fi)

Oulu, Ajaton Aika (www.ajatonaika.net)

Muut

Kirpputoreja on Suomessa satoja, ellei tuhansia. Niistä tämä vihje: Riihimäen seudun kirpparit ovat käynnin väärti. Niitä on paljon ja pöydät notkuvat Riihimäen Lasin aarteita.

Lasiaiheisista blogeista yksi suositus, sitäkin parempi:

Lasinkeräilijän Blogi (www.lasinkerailijanblogi.blogspot.com).

