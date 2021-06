Hollantilaiset tulivat Suomeen mökkilomalle ja ”pelkäsivät kuollakseen” – näin mökkeily yllätti ulkomaalaiset vieraat

”Intialainen vieras lähetti vaimolleen kuvan järvimaisemasta. Vaimo kysyi mieheltä, miten kuvaa on manipuloitu? Taivas ei kuulemma voi olla noin kirkkaansininen”, kertoo mökkikyselyyn vastannut lukija.

Mökkeily on suomalaisille niin tuttua, että välillä unohtuu, kuinka eksoottista se voi olla ulkopuolisten silmin.

Ilta-Sanomien suureen mökkikyselyyn* vastanneet kertovat, mitkä mökkitavat ovat ihmetyttäneet ulkomaalaisia vieraita.

Turvallisuus

Ovet auki yötä päivää, eikä huolta huomisesta. Kaikilla mökeillä ei voi enää elää ilman rikollisuuden pelkoa, mutta monin paikoin voi Suomessakin yhä elellä kuin lintukodossa.

– Kaverin eteläafrikkalainen vaimo kysyi, onko turvallista mennä ulos katsomaan paikkoja. Mies, 61

– Minulta on kysytty, miten voimme jättää ovet auki ja eikö joku vie grilliä, jos se on verannalla ympäri vuoden. Mies, 46

Uiminen ja saunominen

Saunomiseen liittyvät käytännöt ovat klassikko, joka jaksaa aina ihmetyttää. Myös erilaiset pesutavat ja uiminen ovat aiheuttaneet jopa koomisia tilanteita, lukijat kertovat.

– Ystäväni ajatteli, että saunan pesutilassa oleva pesuvati on tarkoitettu siihen, että siinä seistään, kun peseydytään. Varotaan, ettei vettä roisku pesuvadin ulkopuolelle. Näin hän yritti toimia. Hän oli hyvin helpottunut, kun kerroin, kuinka pesuvatia oikeasti käytetään. Nainen, 45

"Maisemat ovat hurmanneet amerikkalaisia, englantilaisia, puolalaisia ja venäläisiä”, kuvailee yksi.

– Oli kiinalaisia vieraita. Pelkäsivät veneessä. Ja uimista siksi, että luulivat wc-jätösten menevän järveen. Nainen, 70

– Mökillämme on käynyt ihmisiä useista eri maista. Yleisesti ottaen kaikki on sujunut hyvin. Vain kerran sauna aiheutti amerikkalaiselle paniikin. Hän oli kauhuissaan ajatuksesta riisuutua muiden nähden tai nähdä muita alasti. Tästä selvittiin sillä, että hän sai oman vuoron ystävänsä kanssa ja he saivat pitää uimapukuja ja pyyhkeitä koko ajan ihan rauhassa. Nainen, 39

– Amerikkalainen iäkkäämpi ystäväpariskunta kertoi, että he eivät ole koskaan aiemmin nähneet toisiaan samalla tavalla alastomina kuin meidän savusaunassamme. He saunoivat kaksistaan. Mies, 68

Hissukseen oleminen

Jotkut kutsuvat mökkiä ikuiseksi työleiriksi, mutta varsinaista vapaa-ajan tekemistä siellä on yleensä vähän.

– Olin ulkomaisten ystävieni kanssa talvella mökkeilemässä. He ihmettelivät kovasti, miten vähän tekemistä suomalaisilla on mökillä. Pitää seuraavan kerran viedä heidät sinne kesällä, kun pihassa on puukuorma. Nainen, 38

Maisemat

Kukapa olisi immuuni suomalaiselle luonnolle ja mökkimaisemalle? Nimenomaan luonto on valttimme, josta sopii olla ylpeä.

– Maisemat ovat hurmanneet amerikkalaisia, englantilaisia, puolalaisia ja venäläisiä. Yksi venäläinen taiteilija sanoi katsellessaan Kallaveden selkää: ”Jos maalaan tämän, kukaan Englannissa ei usko, että tämä on totta”. Nainen, 71

” Saksalaisen piti olla mökillä kuukausi, mutta oli kylmin kesäkuu 50 vuoteen. Sai tarpeekseen kahden viikon jälkeen ja lähti.

– Intialainen vieras lähetti vaimolleen kuvan järvimaisemasta. Vaimo kysyi mieheltä, miten kuvaa on manipuloitu? Taivas ei kuulemma voi olla noin kirkkaansininen. Mies, 57

Vaihtelevat kesäsäät

Suomen suvi on aina yllätyksellinen, sillä koskaan ei voi olla varma, sataako taivaalta rakeita vai paahtaako helle. Vaihtelevasta kesäsäästä on saanut nauttia tai kärsiä myös ulkomaalaiset.

– Brasilialainen tuttu yllättyi, kun koko viikko oli hellettä. Kerroin, että näin aina mökillä. Mies, 54

– Espanjasta tulleen saksalaisen piti olla mökillä kuukausi, mutta oli kylmin kesäkuu 50 vuoteen. Sai tarpeekseen kahden viikon jälkeen ja lähti. Ei löytänyt mitään positiivista, mutta muut tykkäsivät. Nainen, 76

Hiljaisuus

Hiljaisuuden sanotaan olevan osa suomalaisuutta. On ihmisestä kiinni, osaako siitä nauttia vai ei.

– Espanjalainen ei lakannut ylistämästä hiljaisuutta, jota talvinen mökkiluonto tarjosi. Nainen, 65

– Hollantilainen aviopari pelkäsi kuollakseen yöllä mökissä, kun oli valoisaa ja hiljaista. Olimme huomaavaisesti menneet itse aittaan nukkumaan. Lähtivät ennen aikojaan.

– Ulkomaisia vieraita on pelottanut mökillä vallitseva hiljaisuus. Mitään yhdyskuntaääniä ei kuulu mistään. Eivät osanneet nukkua, vaan säpsähtivät jokaista risahdusta. Mies, 70

Miten meillä on tähän varaa?

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä, ja sekös vasta ihmetyttää. Oma vapaa-ajanasunto onkin luksusta, jota ei kannata pitää itsestäänselvyytenä.

– Ranskalainen poikaystäväni ei pystynyt ymmärtämään, että tavallisilla ihmisillä saattoi olla OMA kesämökki järvenrannassa. Sauna oli tietenkin kauhistuttava kokemus, mutta mahdollisuus uida luonnonvedessä tuntui hänestä siltä kuin paratiisissa vierailisi.

– Se, että tavallisella ihmisellä voi olla varaa omistaa oma saari mökkeineen ja saunoineen, on ollut heille satumaisen ihmeellistä. Savusauna ja uiminen revontulien loimutessa yläpuolella oli varmaan erään vieraan elämän huippuhetkiä. Nainen, 48

IS selvitti ihmisten mökkitapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä* 1.–7.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 212 ihmistä.