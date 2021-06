Mökin rauha rikkoutui, kun pihaan kaartoi auto – pian saunassa istui taksikuskikin

”Olin yksin mökillä vähissä vaatteissa. Yhtäkkiä naapurin ukko hiippaili ilmoittamatta ikkunan taakse toljottamaan. Aamumurot lensivät ja koirani alkoi räyhätä”, kertoo Ilta-Sanomien mökkikyselyyn vastannut lukija.

Yllätysvieraat saattavat tupsahtaa kylään vaikka keskellä yötä, käy ilmi Ilta-Sanomien suuresta mökkikyselystä*.

Kun vieraita joutuu kestitsemään täysin varoittamatta, voivat neuvot olla vähissä.

Lukijat kertovat, minkälaisia odottamattomia käänteitä yllätysvieraiden kanssa on sattunut.

1. Tuiki tuntemattomat yllätysvieraat

Ystävän tai sukulaisen yllätysvierailu on monelle tuttu juttu, mutta joskus vierailulle saapuu täysin odottamattomia tuttavuuksia.

”Korpikentälle laskeutui saksalaisten kone, joka tarvitsi korjausta. Purjelentäjämieheni toi heidät meille. Minä haalin jotain syötävää, miehet jäivät pariksi yöksi. Saunoivat, söivät, joivat ja riemuitsivat. Erityisenä kiitollisuuden osoituksena meille he elävöittivät Kainuun kesäyön rikkumatonta hiljaisuutta kamalalla paukkeella. Ääni kiiri varmaan kirkonkylälle saakka.”

”Mieheni kävi kylällä ostoksilla ja tapasi siellä neljä nuorta portugalilaispoikaa. He olivat retkeilleet, eivätkä tienneet, miten päästä korpikirkonkylästä ihmisten ilmoille. Busseja ei enää sinä päivänä lähtenyt. Mieheni pelasti pojat ja toi minun hellään huomaani yöksi. Me puhuimme espanjaa, pojat portugalia, ja aukot täytettiin poikien huonolla englannilla. Ongelma oli, ettei minulla ollut juurikaan ruokaa tarjolla, sillä meidän oli määrä lähteä seuraavana aamuna kotiin. Selvittiin kuitenkin, pojat saivat yösijan ja me pääsimme matkaan vähän myöhässä.”

”Viime kesänä, kun mökkiä rempattiin, nukuin väliaikaisesti vierasmajassa, jonka ovea ei pidetty lukossa. Noin kello 12 yöllä ovi aukesi ja siellä oli tuntematon ranskalainen mies, joka etsi Airbnb-mökkiä. Opastin hänet sinne.”

2. Seurankaipuiset vieraat

Lomalla voi iskeä seurankaipuu. Yllätysvieraina nähdäänkin mökeillä niin vanhoja tuttuja kuin yksinäisiä kavereita.

” Siellä hän seisoi laiturilla täydessä meikissä, bilevaatteissa ja korkkareissa. Minulla taas oli pieruverkkarit ja crocksit. Meillä oli hauska viikonloppu.

”Ystäväni kysyi minua kanssaan baariin, mutta minähän olin mökillä. Kahden tunnin päästä ystävä soitti autorannasta ja pyysi päästä saareen. Lähdin hakemaan häntä veneellä. Siellä hän seisoi laiturilla täydessä meikissä, bilevaatteissa ja korkkareissa. Minulla taas oli pieruverkkarit ja crocksit. Meillä oli hauska viikonloppu.”

”Kerran heräsimme ruokalevolta siihen, kun lapset huusivat, että pihaan saapui auto. Siellä oli joukko mieheni lapsuudenystäviä. Olivat tulleet noin 200 kilometrin päästä taksilla yllätysvisiitille, joten emme raskineet ajaa heitä saman tien pois. Heillä oli mukanaan makkaraa ja saunajuomaa, joten lämmitettiin sauna ja tein illallista. Myös taksikuski saunoi ja söi ennen paluumatkalle lähtöä. Lopulta tuo oli hauska yllätys, vaikka olisihan se kiva tietää etukäteen, jos porukalla tullaan kylään.”

”Olin perheeni ja veljeni vaimon kanssa mökillä, kun kaverijoukkoni päätti ilmaantua mökille kaljalavojen kanssa. Alkuun tilanne oli varsin kiusallinen, sillä veljen vaimo oli uusi porukassamme. Mutta parin tölkin ja lämpimän saunan jälkeen olikin jo karkelot valmiina. Onneksi kaveriporukasta löytyi vielä innokas muurikan käyttäjä, joka uhrautui paistamaan letut sateesta huolimatta.”

”Olimme ajatelleet viettää rauhallisen viikonlopun kahdestaan mieheni kanssa, kun mieheni sisko perheineen soitti ja sanoi, että haluaisivat tulla mökille. Tämän jälkeen kaksi ystävääni soitti ja kysyi, olemmeko mökillä ja voisivatko hekin tulla mökille. Lopulta meitä oli 16 henkilöä viettämässä mökkiviikonloppua. Hyvästi rauhallinen viikonloppu, mutta kivaa meillä silti oli.”

3. Nostalgiankaipuiset yllätysvieraat

Kesäretkillä kolutaan toisinaan oman suvun historiallisia paikkoja. Omaan kotiin tai mökkiin saattaakin haluta joku, joka on asunut siellä aika päiviä sitten.

”Kerran yksin ollessani metsäpolkua saapui parinkymmenen hengen seurue aivan tuntemattomia ihmisiä. Se oli aika kammottavaa. Sitten yksi erkani joukosta ja tuli selittämään, että heillä oli niillä seuduin sukukokous ja tulivat katsomaan tätä mummovainaan muinaista kotitaloa. Aikansa siellä muistelivat menneitä ja sitten metsä taas nielaisi heidät.”

4. Ilman tuliaisia saapuvat yllätysvieraat

Yllätysvieraat, jotka saapuvat tyhjin käsin ja syövät jääkaapin tyhjäksi, ovat monen mielestä kaikkein ikävin vierastyyppi.

”Yllätysvieraat asettuivat taloksi sen kummemmin kysymättä. Kahvittelimme, söimme minun tekemiä ruokia, joimme, saunoimme ja grillasimme. Toisena päivänä menin vieraiden veneelle, jossa emäntä hääräsi. Siellä hän oli veneen jääkaapilla grillimakkaraa suu pullollaan. Näytti kaappi olevan täynnä kamaa ja täysi kaljakoppa ja siiderikassi edessä. Kysyin, eikös se neitokaisen nälkä ja jano lähtenytkään äskettäin syödyllä ruualla ja juomalla? En jäänyt kuuntelemaan vastausta, vaan menin mökille ja sanoin hänen miehelleen, että tämän talon tarjoamiset ovat nyt tässä. Mies oli hämmentyneen näköinen ja änkytti jotain lähtiessään. Lähtivät kiireesti ja häipyivät vähin äänin.”

”Yleensä juhannuksena naapurimökin sukulaiset ottavat oikeuden tulla porukalla kutsumatta mökkimme. He tulevat grillikatokseen kesken illanvieton ja käyttävät tarjoilua hyväkseen kysymättä. Vastavuoroisuudesta ei ole tietoakaan. Olemme alkaneet välttää juhannuksen viettämistä mökillä, kun ei siltä hunnilaumalta saa kuitenkaan olla rauhassa.”

”Täyshoito juomineen ja ruokailuineen melkein viikon. Lopulta kyllästyimme ja laitoimme vieraan pihahommiin.”

5. Epätoivotut vieraat

Kesäpaikassa vietetään aikaa tiiviisti ja pidempiä aikoja kerrallaan. Siksi on erityisen ikävää, jos yllätysvieraaksi saapuu itselle epämieluisa henkilö.

”Mieheni entinen puoliso tuli mökille uuden poikaystävänsä kanssa. Mukamas vaan ohi kulkiessaan poikkesivat. Saunoivat ja söivät kakut, jotka olin tehnyt. Vieressä katselivat kuin olisin joku palvelija talon väelle. Käyrä oli kyllä korkealla tämän jälkeen. Mieheni mielestä oli aivan luonnollista.”

”Perhe tuli pihaan ja alkoi häätää meitä pois, kunnes saivat tietää, että heitä on huijattu. Esitteessä oli meidän mökin kuva ja tietoja mökin varustuksesta. Vieläkin on epäselvää, miten huijari tiesi yksityiskohtia. Vaihdettiin lukot ja asennettiin hälytysjärjestelmä. Mökkitalkkari pitää myös silmällä mökkiä.”

”Ei nyt varsinaisesti vieraita, mutta joku kävi yöllä pihassa hiippailemassa. Kuuntelin askeleita ja pidätin hengitystä yksin ohuen ohuen seinän takana. Eipä ole jäänyt ovi yöksi lukitsematta tuon jälkeen.”

6. Pitkään viipyvät vieraat

Kun vieraita kutsuu kylään, on aina se vaara, että kyläily venyy pidemmäksi kuin itse toivoisi.

”Yhdet tulivat ’vain kahville’, mutta eivät meinanneet lähteä kulumallakaan. Kyseessä oli sukulaisen uusi kumppani ja hänen lapsensa ties kuinka monesta aiemmasta suhteesta. Nainen ei riisunut aurinkolasejaan edes tervehtiessä. Lapset olivat lopulta jo todella nälkäisiä, mutta eukko vain raakkui terassilla aurinkolasit naamalla. Pakkohan sitä oli lasten takia ruokaa ryhtyä tekemään. Vierailu jäi onneksi viimeiseksi. Lapsia kyllä kävi sääliksi.”

7. Väärällä hetkellä saapuvat

Joskus vierailuhetki on niin väärä kuin olla ja voi.

”Olin putsaamassa räystäitä serkkuni kanssa, ja puhuimme vähän rivojakin, esimerkiksi seksiasennoista. Keskustelumme keskeytyi pikaisesti, kun mökkinaapuri olikin perheineen saapunut omalle mökilleen. He kuuntelivat iloista keskusteluamme ja päättivät tulla tervehtimään. Mökkinaapuri varmasti sai selittää lapsilleen samana iltana, että mikä on kuusysi tai lähetyssaarnaaja.”

”Olin yksin mökillä vähissä vaatteissa. Yhtäkkiä naapurin ukko hiippaili ilmoittamatta ikkunan taakse toljottamaan. Aamumurot lensivät ja koirani alkoi räyhätä. Käskin hänen kiukuspäissäni painua helvettiin. Tämä tapahtui kahdesti. Sitten kävin pyytämässä, ettei mökillemme tulla ilmoittamatta, varsinkaan jos olen siellä yksin. Rauha ja turvallisuudentunne kuuluvat mökillä latautumiseen.”

8. Hartaasti toivotut yllätysvieraat

Yllätysvieraat eivät suinkaan ole aina ikävä asia. Moni meistä nauttii kesäisistä kohtaamisista mökillä.

”Meistä on aina mukavaa, kun joku tulee käymään yllättäen. Pääsee paljon pienemmällä vaivalla kuin järjestäisi oikein juhlat. Olemme sanoneet ystäville ja sukulaisille, että meillä on aina muutama kuohari ja naposteltavaa, kahvia ja jotain makeaa. Meidän mielestämme se on riittävää. Aina on ollut hauskaa.”

Yllätysvieraille maistuvat usein myös tarjoiltavat.

”Päivittäin joku tulee kyläilemään ilman ennakkoilmoitusta. Kuuluu elämään maalla. Yllättäviä käänteitä sattuu: on tultu kysymään hinausapua lumihankeen juuttuneen auton kanssa ja joskus punaviiniä, kun oma on loppunut.”

IS selvitti ihmisten mökkitapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä* 1.–7.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 212 ihmistä.