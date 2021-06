Hävitä kurtturuusu nyt, sillä kohta on jo kiire: Tarkasta kasvista kolme kohtaa ja tunnistat sen varmasti – näillä ohjeilla pääset siitä eroon

Kurtturuusun hävittäminen ei käy ihan käden käänteessä.

Jos pihaltasi löytyy kurtturuusua, sen hävittämisessä alkaa olla kiire. Ensi vuoden kesäkuusta lähtien kurtturuusun kasvatus on Suomessa kielletty, ja vastuu lajin hävittämisessä on kurtturuusua kasvavien piha-alueiden omistajilla ja haltijoilla.

Kurtturuusu on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, ja pariin vuoteen sitä ei ole voinut Suomessa ostaa lainkaan. Laji vie elintilaa kotoperäisiltä kasveilta levittäytymällä sekä juuriston että siementen avulla, ja kurtturuusu voi levitä käytännössä niin pitkälle kun vain maaperä antaa myöten.

Levinnyttä kurtturuusukasvustoa Tampereella Tahmelan rannassa vuonna 2019.

Suosittua koristekasvia on istutettu Suomessa talojen pihoille ja teidenvarsille, mistä se on levinnyt uusiin elinympäristöihin. Lajia kasvaa laajoina, läpitunkemattomina tiheikköinä etenkin merenrannoilla, jonne se on levinnyt lintujen ja vedessä kelluvien siementen mukana.

Älä sekoita muihin ruusuihin

Kurtturuususta on jalostettu tarhakurtturuusuja, jotka eivät leviä ympäristöön haitallisella tavalla, ja niiden kasvatus on edelleen sallittua. Lajien erottaminen on kuitenkin vaikeaa. Moni on erehtynyt luulemaan jopa naapureiden pihoilla kasvavia juhannusruusuja kurtturuusuiksi, jotka pitää hävittää.

Kurtturuusun tunnistamiseksi kannattaa epäilyttävästä ruusupensaasta katsoa kolmea asiaa: lehtiä, kukkia ja vartta.

Kurtturuusun tunnusomaisin piirre on sen lehdet, jotka ovat lajin nimen mukaisesti kurttuiset. Ne ovat myös paksut, ja lehden alapinta on tiheän karvan peittämä.

Vasemmalla olevan kurtturuusun tunnistaa yksinkertaisesta kukasta ja paksuista, kurttuisista lehdistä. Juhannusruusun terälehdet sijaitsevat lomittain ja päällekkäin, ja sen lehdet ovat pienet ja sileät.

Kurtturuusun kukat ovat suuria, ja niissä on vain muutama terälehti. Väritykseltään kukat ovat kirkkaan aniliininpunaiset tai valkoiset. Hempeän vaaleanpunainen väri kielii yleensä jostain toisesta lajista tai jalostetusta tarhakurtturuususta.

Jos epäilee pihansa ruusupensasta kurtturuusuksi, huomio kannattaa kiinnittää myös kasvin piikkeihin: kurtturuusun varsi on tiheäpiikkinen, ja piikit ovat suoria. Kurtturuusu on myös joihinkin ruusulajeihin verrattuna matalakasvuisempi, ja sen korkeus vaihtelee noin puolesta metristä puoleentoista metriin.

Hävittämisessä kova työ

Kurtturuusu on sitkeä laji, ja sen hävittäminen vaatii järeitä otteita.

Jos yksilöt ovat pieniä ja voimaa löytyy, kurtturuusupensaat voi yrittää kiskoa irti maasta järeiden hansikkaiden kanssa. Kookkaammat pensaat voi saksia pienemmiksi, minkä jälkeen pääsee paremmin käsiksi kasvin juuriin.

Juurten kaivamisessa maaperästä kannattaa olla tarkka. Koska kurtturuusu leviää juurakkonsa avulla, maan sisään jäävät juurakon palaset voivat tulevina vuosina tehdä uusia pensaita. Kurtturuusun hävittäminen onnistuukin harvoin yhdellä kertaa, ja kasvupaikkaa kannattaa seurailla parin vuoden ajan.

Kurtturuusua voi yrittää hävittää myös näännyttämällä, eli leikkaamalla kaikki vihreät osat pois ruusupensaasta useita kertoja kesässä. Tällä tekniikalla kurtturuusu lopulta näivettyy kuoliaaksi, mutta prosessiin kuluu kolmesta neljään vuotta.

Laajojen kurtturuusukasvustojen hävittämiseksi kotikonstit eivät enää riitä, vaan tarvitaan koneellista voimaa kuten traktoreita ja maansiirtokoneita.

