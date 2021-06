Haitallinen tappajaetana kannattaa hävittää pihasta nopeasti – tietyt piirteet erottavat vaarattomasta ukkoetanasta

Espanjansiruetana voi tehdä puutarhassa paljon tuhoa. Ennen hävittämistä on kuitenkin hyvä olla varma lajista.

Espanjansiruetana on pihalla ikävä vieras. Jopa 7–14 senttimetrin pituiseksi kasvava likaisenruskea etana on säädetty Suomessa kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, ja se on yleistynyt koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta.

Kaikkiruokaiselle espanjansiruetanalle kelpaavat niin koriste- kuin hyötykasvitkin, ja se voi aiheuttaa puutarhassa isoja tuhoja. Kasvien lisäksi espanjansiruetana syö myös eläinten raatoja, mukaan lukien omat kuolleet lajitoverinsa. Moni tunteekin espanjansiruetanan tappajaetanan nimellä.

Espanjansiruetana on todellakin kaikkiruokainen. Sille kelpaavat jopa koirien jätökset.

Paras aika hävittää espanjansiruetanat on keväällä ennen kuin talvehtineet etanat ehtivät munia. Muulloin etanat kannattaa hävittää aina kun niitä tapaa, sillä espanjansiruetana lisääntyy nopeasti. Yksi etana munii kerrallaan 20–30 munaa, ja sukukypsät etanat jatkavat lisääntymistä kesän ja syksyn ajan.

Tunnista oikein

Espanjansiruetana on ulkomuodoltaan tavallisesti likaisenruskea, mutta väritys vaihtelee oranssiin taittavasta jopa mustaan.

Espanjansiruetanan saattaa sekoittaa suomalaiseen ukkoetanaan, koska molempien väritys vaihtelee voimakkaasti. Ukkoetanaa ei kuitenkaan ole tarpeen hävittää.

Ukkoetanan erottaa selän harjasta, ja tyypillisesti ukkoetanan väritykseen kuuluvat selän keskellä vaalea ja kyljissä tummat pitkittäisjuovat.

Lajit erottaa siitä, että espanjansiruetanalla on hengitysaukko oikealla kyljellä lähellä päätä, kun taas ukkoetanan hengitysaukko sijaitsee kauempana vartalossa. Espanjansiruetanalla ei myöskään ole selässään pitkittäistä kohoumaa eli harjaa toisin kuin ukkoetanalla, ja sen häntäpää on pyöreänmallinen.

Tunnistamista helpottaa myös lajin harmillinen piirre: muista etanalajeista poiketen espanjansiruetanat esiintyvät tyypillisesti joukoittain. Jos sellainen siis löytyy omalta pihalta, voi odottaa, että niitä on lähistöllä lisää.

Hävitä oikein

Espanjansiruetanoita voi kerätä noukkimalla niitä muovipussiin esimerkiksi grillipihdeillä. Koska etanat voivat levittää erilaisia bakteereja, niitä käsiteltäessä kannattaa käyttää kumihanskoja.

Etanat voivat tuntea kipua, joten inhimillisin tapa hävittää etanat on tappaa ne mahdollisimman nopeasti.

Etanat voi tappaa myös kaatamalla niiden päälle kiehuvaa vettä.

Yksi helppo keino on tiputtaa etanat kiehuvaan veteen, jolloin ne kuolevat nopeasti.

Tehokkaita lopettamistapoja ovat myös etanan pään leikkaaminen saksilla sarvien välistä tai etanan pään murskaaminen kovalla iskulla, esimerkiksi kiven avulla.

Poikittaissuunnassa etanoita ei tule leikata, sillä sen etupää voi jäädä henkiin. Etanoita ei myöskään tulisi murskata tallomalla, koska se voi aiheuttaa niille tarpeetonta kärsimystä.

Kuolleet etanat tulee pakata tiiviisti muovipussiin tai säkkiin ja laittaa sekajätteeseen. Ulos niitä ei kannata jättää, koska kuolleiden etanoiden lajitoverit käyttävät niitä ravinnokseen.

Puutarhatuhojen lisäksi etanan erittämä lima voi sisältää listeriabakteereja, jotka voivat olla haitallisia niin ihmisille kuin eläimillekin.

Espanjansiruetanoita torjuakseen oma piha kannattaa pitää matalakasvuisena, jotta etanat eivät löydä sieltä kosteita suojapaikkoja. Myös lehti- ja risukasat kannattaa hävittää, etteivät etanat pääsisi niiden suojaan talvehtimaan.

Jos tappajaetanat tuntuvat tästä huolimatta viihtyvän puutarhassa, niiden keräämisen tehostamiseksi pihalle voi jättää lautoja tai juuttisäkkejä, joiden alle etanat kerääntyvät etsiessään kosteita paikkoja.

Espanjansiruetana Laji on lähtöisin Euroopasta, mutta tarkkaa tietoa alkuperästä ei ole.

Havaittu ensimmäisen kerran Manner-Suomessa vuonna 1994.

Lisääntyy nopeasti, sillä parittelun jälkeen molemmat yksilöt voivat munia. Espanjansiruetana on hermafrodiitti eli yksilö voi toimia sekä koiraana että naaraana.

Espanjansiruetana voi liikkua yön aikana pisimmillään 50 metriä. Laji siirtyy paikasta toiseen pääasiassa maa-aineksen sekä kukkien ja puiden taimien mukana.

