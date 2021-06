Suomen suloisimmat huussit! Järvimaisemia pöntöltä ja mitä sisustuksia – 8 erilaista mökkivessaa

Kaunis huussi lisää kesämökin viihtyisyyttä. Näissä pikkuloissa viihtyvät kaupunkilaispyllytkin!

Huussi voi olla kesämökin haiseva häpeäpilkku – tai sitten jotain ihan muuta. Esittelemme suomalaisten ihanimpia ja suurella sydämellä sisustettuja ulkohuoneita. Näissä huusseissa kelpaa istuskella ja nauttia vaikka maisemista!

”Miksei huussikin saa olla kaunis ja laitettu?”

Huussi on niin viihtyisä, että Anitan ja Jannen vieraat haluaisivat majoittua sinne.

Anitan ja Jannen ”mummonmökki” sijaitsee Ylöjärven Länsi-Teiskossa. Huussi remontoitiin ensimmäisenä, kun pariskunta osti vanhan purkukuntoisen tilan.

– Huussi on tehty entiseen vanhaan talliin, ja siksi se on tosi iso. Siitäkin syystä sitä voi vähän sisustella, miksei huussikin saa olla kaunis ja laitettu? Anita miettii.

Anita iloitsee, kun saa pienellä budjetilla kaunista aikaan. Vain mielikuvitus on rajana huussinkin stailaamisessa.

Pikkulan lopputulosta hän pitää onnistuneena.

– Kaikki vieraat olisivat viime kesänä halunneet majoittua meidän huussiin.

Kanto pyyhekoukkuna

Järvenpohjasta nostettu vanha kanto toimii pyyhekoukkuna.

Kristan mökki sijaitsee Pudasjärven Hetekylässä ja on käytössä ympäri vuoden. Myös huussi on kovalla käytöllä, minkä vuoksi Krista on halunnut panostaa sen viihtyvyyteen.

– Tykkäämme luonnonmateriaaleista, vanhasta ja itsetehdystä, hän kertoo.

Huussin ulkoseinällä on järvenpohjasta nostettu vanha kanto, joka toimii samalla pyyhekoukkuna. Myös pesuvatipöydän alatukipuu on järvenpohjasta.

Sisällä huussissa wc-paperitelineenä toimii poronsarvi ja vaatekoukun virkaa toimittaa niin ikään järvenpohjasta löytynyt puunkäppyrä.

Talvella havut tuovat huussiin viihtyisyyttä, kesällä puolestaan suovillat lisäävät kodikasta tunnelmaa.

”Anna mielikuvituksen lentää”

”Huussi on totaalisen omalaatuinen, vähän viikinkihenkinen.”

Markku Korpelan persoonallinen huussi sijaitsee Keski-Suomessa Saarijärvellä Häkkilän kylässä.

– Huussi on totaalisen omalaatuinen, vähän viikinkihenkinen. Istunnolla voi rauhoittua ja antaa mielikuvitukselle tilaa, hän kuvailee.

Istunnolla voi antaa mielikuvituksen lentää.

Kierrätysmateriaalista valmistettu huussi on Korpelan matkailutilan vieraiden ja myös isäntäväen käytössä.

Korpela kannustaa luovuuteen huussin remontoinnissa ja sisustamisessa:

– Rakenna hyvällä fiiliksellä ja anna mielikuvituksen lentää.

Huussi, joka sopii citypyllyillekin

Valot ja varjot leikkivät kauniisti Kinnusten huussin pinnoilla.

Sanna ja Tommi Kinnusen huussi sijaitsee kesämökillä Pyhtään saaristossa.

– Meille oli tärkeää saada mökille huussi, joka sopii citypyllyillekin, Sanna sanoo nauraen.

– Mökkitunnelma saa ja sen pitääkin mökillä näkyä, mutta meille tietynlainen mukavuus huussissa lisää myös koko mökkeilyn viihtyvyyttä, hän jatkaa.

Mökin vanha, 60-luvulta peräisin oleva huussi sai purkutuomion, ja tilalle rakennettiin uusi huussirakennus.

– Halusimme uuden huussin sulautuvan luonnon siimekseen, mutta samalla puhuvan samaa muotokieltä mökkikokonaisuuden kanssa. Huussista tuli kotoisa ja luonnollinen puupintojensa ansiosta, mutta sopiva myös hitusen modernimpaan tyylisuuntaan.

Sormipaneeli on Kinnusten huussin katseenvangitsija. Luonnon omat kukat, oksat ja varvut maljakossa tuovat huussiin kesäistä tunnelmaa.

Teemavärinä vaaleanpunainen

Vaaleanpunainen suloisuus toimii kauppapuutarhan asiakasvessana.

Lauran huussi sijaitsee hänen kotitiluksillaan Kittilän Kuusajoella. Huussi toimii Lauran kauppapuutarhan asiakasvessana.

– Ajatuksena oli tehdä mahdollisimman kutsuva ja puutarhan tyyliin sopiva huussi. Vaaleanpunainen on yksi meidän teemaväreistä, ja sitä voi bongata täältä useastakin paikasta, hän kertoo.

Huussia tehtiin toimivuus edellä, ja sinne valikoitui muutamia Lauralle tärkeitä esineitä.

– Nurkassa oleva pärekori on isoisäni tekemä perintökalleus.

”Meillä roikkuu katossa diskopallo”

Maaretin huussia koristaa diskopallo.

Kajaanilaisten Maaretin ja Peten huussi sijaitsee kesämökillä Oulujärven rannalla.

– Huussin sisustaminen lähti vähän lapsesta, ja siinä vaiheessa, kun Pete vielä rakensi lattiaa, mallailin minä jo pyyhekoukkuja seinille, Maaret muistelee huvittuneena.

Hän huomauttaa, että huussin sisustamista ei tarvitse ottaa vakavasti:

– Meillä roikkuu katossa diskopallo.

Parasta huussissa on kaksikon mielestä sen valoisuus, raikas tuoksu ja näkymä järvelle.

Kuin leikkimökki

Hempeä huussi on kuin sievä leikkimökki.

Ninan huussi on hänen miehensä suunnittelema ja rakentama.

– Ovi sijoitettiin merelle päin, oven kun jättää asioidessa auki on maisemat mitä parhaimmat, Nina kuvailee.

Suloisen vaaleansininen huussi on kuin kaunis leikkimökki kukkaistutuksineen.

– Valitsin sekä ulko- että sisäväriksi kirkkaan taivaansinise, sillä se kuulemma auttaa pitämään kärpäset poissa.

Kasvit ja kukat ovat oleellinen osa Ninan huussin viihtyisyyttä. Iso muratti pitää saada kasvamaan joka vuosi.

– Loppusyksystä on kiva istua viidakkomaisessa ja vehreässä pikku huoneessa. Kasvit viihtyvät hyvin, koska katto on tehty valokatteesta, eli huussissa on samalla sekä suojaisaa että valoisaa.

Maisema järvelle ja uudet portaat

Portaat johdattavat huussiin kuusten katveeseen.

Lauran kuusten katveessa oleva huussi sijaitsee Lieksassa Kelvällä. Kun Laura osti mökin miehensä kanssa vuosi sitten, koki nuhjuinen ja luotaantyöntävä huussi muodonmuutoksen heti ensimmäisenä.

Huussi maalattiin sisältä vaaleaksi, ja käsienpesupisteeksi löytyi vanha kommuuttikaappi. Sisustuksessa on paljon pieniä yksityiskohtia, ja yksi katseenvangitsijoista on Kuningatar Elisabet valvomassa oven yläpuolella.

– Huussin ikkunat haluttiin sijoittaa niin, että niistä näkyy mahdollisimman paljon kaunista järvimaisemaa, Laura kertoo.

Huussi sai myös uudet ulkohuoneeseen johtavat portaat. Aiempi vessapolku oli haastavakulkuinen juurakoiden ja monttujen vuoksi.

– Nyt kelpaa kiirehtiä jalat ristissä huussiin hämärässäkin, Laura toteaa.

Remontoitu huussi joutui kokemaan kovia vuosi sitten heti uudistuksen jälkeen, kun Uuno-myrsky kaatoi suuren kuusen sen katonharjalle.

– Onneksi pahimmilta vaurioilta vältyttiin, ja kuusen torso toimittaakin nyt koristeen virkaa huussin kuistilla.