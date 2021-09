Noora Hautakangas on rakastanut kirpputorien kiertelyä lapsesta asti. Hän teki intohimostaan itselleen ammatin viisi vuotta sitten.

Kirpputoreilla käyminen on ollut Noora Hautakankaalle, 37, rakas harrastus jo lapsesta asti.

Etelä-Pohjanmaalla kasvanut vuoden 2007 Miss Suomi kolusi jo koululaisena paikallisia navettakirppiksiä. Hautakangas on ollut pitkään innostunut myös huutokaupoista.

– Olen intohimoinen kirppistelijä! Hautakangas sanoo.

– Yläasteikäisenä kirppisten kiertely oli sellainen aarrejahti. Koskaan ei tiennyt, mitä saattaa löytää.

Hautakangas nautti nuoresta pitäen kaupankäynnistä. Toreilla pääsi tinkaamaan ja neuvottelemaan hinnoista.

– Se on ihanaa sosiaalista kanssakäymistä myös.

Vähän varttuneempana Hautakangas alkoi arvostaa myös kirppisten ekologista puolta. Hän havahtui tavarapaljouteen ja mitä se tekee maapallolle. Hän alkoi pohtia järkevää kuluttamista.

– Yläasteikäisenä ekologisuus ei ollut niin pinnalla, mutta myöhemmin kirppisharrastukseen on tullut myös maapallon hyvinvointiin liittyvä ekologinen näkökulma mukaan.

– Facebook-ryhmissä en ole ikinä ostanut tai myynyt. Niissä en koe itselleni samanlaista viehätystä kuin jos lähtee itse näkemään ja hypistelemään tuotteita, Noora Hautakangas sanoo.

Hautakangas muutti lukioon Tampereelle, jolloin kaupungin kirppikset tulivat tutuiksi. Rakkain kirppislöytö on tuolta ajalta. Hautakangas osti Tammelan torilla sijaitsevasta Kaunotar ja kulkuri -second hand -liikkeestä Three backs -merkin ison mustan nahkaisen weekend-laukun.

– Se kulki matkassani monen monta vuotta. Se oli ihana, käytännöllinen hankinta. Tiesin, että kun on suomalaista käsityötä, sen arvo säilyy. Valitettavasti jossain kohtaa olen myynyt sen, mikä harmittaa nyt.

Paitsi ahkera kirppis-shoppailija, Hautakangas on harrastanut paljon kirppiksillä myymistä.

Helsinkiin asettunut nainen on seisonut myyntikojuilla muun muassa Jäähallin kirppiksellä ja Hietaniemen torilla. Hauskinta on ollut, jos mukana on ollut ystävä myymässä omia kamppeitaan. Myös itsepalvelukirppikset ovat tulleet tutuiksi.

” Mietin, miksi en voisi omasta intohimostani tehdä työpaikkaa itselleni ja samalla mahdollisesti myös monille muille.

– Facebook-ryhmissä en ole ikinä ostanut tai myynyt. Niissä en koe itselleni samanlaista viehätystä kuin jos lähtee itse näkemään ja hypistelemään tuotteita.

Viitisen vuotta sitten Hautakangas sai unelmansa toteen, kun hänen intohimostaan tuli ammatti. Hän perusti kierrätysmuotiin keskittyneet Relove-nimiset second hand -liikkeet Helsingin Töölöön ja Punavuoreen.

Tämän vuoden toukokuun lopussa avautui uusi liike Stockmannin yhteyteen.

– Mietin, miksi en voisi omasta intohimostani tehdä työpaikkaa itselleni ja samalla mahdollisesti myös monille muille.

Hautakangas kertoo olleensa nuoresta lähtien hyvin yrittäjähenkinen. Hänen haaveenaan ja tavoitteenaan oli perustaa kivijalkaliike. Hautakangas halusi uudistaa kirppiskulttuuria, jota ei hänen mielestään Suomessa aina osata arvostaa.

” Näen kierrätetyn kauniina, ja se ansaitsee kauniin paikan tulla myydyksi.

– Olen aina rakastanut sisustamista ja kahvittelua ja ruokaa. Ja olen itse aina arvostanut käytettyä tavaraa todella paljon. Näen kierrätetyn kauniina, ja se ansaitsee kauniin paikan tulla myydyksi.

Tästä visiosta syntyivät Hautakankaan liikkeet, joissa on myymälän lisäksi kahvila. Hautakangas halusi nostaa kirpparikokemuksen uuden tasolle ja tehdä kirppariliikkeestään tyylikkään ja viihtyisän.

Kirpparikokemukseen kuuluu myös kahvilapuoli.

Hautakangas kertoo, että Töölössä ei hihkuttu innosta, kun kuultiin, että arvotaloon tulee kirpputori. Aluksi taloyhtiö oli ajatusta vastaan.

– Jotkut nykyiset asiakkaat ovat kertoneet, että he ajattelivat, että herranjumala, heidän upeaan arvotaloonsa tulee kirpputori! Mutta sitten, kun he näkivät, millainen liike on, moni sanoi, että tunnelma ja fiilis on sellainen kuin menisi mihin tahansa vaatekauppaan.

Yrittäjän arkeen kuuluu, että työpäivät ovat pitkiä eikä tunteja lasketa.

– Työpäivät ovat olleet melko hurjia viimeiset kuusi vuotta. On joutunut tekemään valintoja, että työ on laitettu monessa tapauksessa muun edelle. Yritän pitää kuitenkin kiinni siitä, että tämän pitää olla hauskaa ja kivaa.

Noora Hautakangas halusi luoda ripauksen luksusta kirppiskokemukseen.

Koronavuosi on ollut vaikea myös Hautakankaan yritykselle. Viime vuonna keväällä liikkeet olivat kaksi kuukautta kiinni, ja nyt huhtikuussa liikkeet olivat suljettuina. Koronpandemian alettua yritys avasi verkkokaupan.

– Kyllä tämän koronavuoden vaikutuksia paikkaillaan vielä monen monta vuotta, Hautakangas sanoo.

Vaikeuksista huolimatta hän näkee valoisan puolen ja uskoo tulevaisuuteen.

– Ollaan onneksi pystyssä, se on tietysti iso asia. Ei ole ollut mitenkään itsestään selvää, että tästä selvitään. Tilanne ei ole ollut omissa käsissä, vaan on menty sen mukaan, mitä universumi päättää, Hautakangas sanoo ja naurahtaa.

Fakta Hautakankaan top-5 kirpparit 1. Fiskarsin ja Billnäsin antiikkipäivät – Kesän kohokohdat, joissa haluan aina käydä. 2. Fasaani Antiikki, Helsinki – Antiikkiin erikoistunut second hand -paikassa on aivan superkivoja juttuja. 3. Hietalahden tori, Helsinki – Ihana tunnelma. 4. Punavuoren patina, Helsinki – Symppis paikka, jossa voi tehdä ihania esinelöytöjä. 5. Pikkukirppikset matkalla Pohjanmaalle – Aina kun tulee ajettua Pohjanmaalle, kurvaan kaikille eteen tuleville kirppiksille. Kun lähtee maakuntiin, eteen tulee mitä mielettömimpiä löytöjä.