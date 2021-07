Suomalaisten upeat mökkiremontit! Kuvat ennen ja jälkeen ja mitä se maksoi – tunnistaisitko samaksi tilaksi?

Suomessa on käynnissä uskomaton mökkibuumi, joka näkyy kasvaneiden kauppojen lisäksi sisustusintona ja remonttirohkeutena. Keräsimme tähän juttuun lukijoidemme upeimpia mökkiremontteja viime vuosilta.

Mökillä ei ole kiire minnekään. Tästä oivalluksesta sai alkunsa Henna ja Janne Niirasen keittiöremontti.

Ikaalisissa sijaitseva 70-luvun mökki kaipasi remonttia, jotta arki olisi helpompaa. Silti siellä haluttiin säilyttää mökin alkuvuosikymmenien henki.

Toinenkin periaate Niirasilla oli.

– Mökkiremontti tehtiin pitkälti alelaarien löydöistä. Näin ei haitannut, vaikka jokin remontissa menisi pieleen, Henna kertoo.

Remontti alkoi viime vuoden huhtikuussa. Ensimmäisenä keittiö mitattiin tarkasti, sitten purettiin vanha pois.

– Laatoitusten irrottaminen oli työlästä hommaa, sillä laatat lähtivät irti pieninä paloina. Tämän jälkeen seinä piti vielä tasoittaa.

Uusi keittiö löytyi tutusta sisustustavaratalosta, josta pariskunta tilasi myös puhelinneuvottelun keittiösuunnittelijan kanssa.

– Se oli koko projektin parhaiten käytetty tunti. Vaikka olimme suunnitelleet keittiön tarkasti, suunnittelija huomautti meitä asioista, jotka olimme unohtaneet, Henna Niiranen kertoo.

Keittiö saapui mökille pieninä paloina, joten kokonaisuuden kokoamisessa meni aikaa.

– Se oli kuin Lego-palikoiden rakentamista, mutta kun ohjeet luki tarkasti, kyllä siinä onnistuttiin.

” Se oli koko projektin parhaiten käytetty tunti. Vaikka olimme suunnitelleet keittiön tarkasti, suunnittelija huomautti meitä asioista, jotka olimme unohtaneet.

Remontin haasteellisin osuus oli seinän laatoituksen tekeminen. Niiraset päättivät tehdä laattoihin perusladonnan. Ongelmia ilmeni, kun oli aika saumoittaa laatat.

– Saumoituksen tekeminen oli aivan järkyttävää. Olimme valinneet laattojen pariksi mustan sauman, josta tuli hirveä sotku. Emme olleet tajunneet tätä, vaikka olimme katsoneet etukäteen ohjevideoita YouTubesta.

Keittiöremonttiin upposi yhteensä 2 730 euroa, josta valtaosa meni keittiön kaapistoihin ja uusiin kodinkoneisiin.

Vaikka remontointi ei ollut aina vaivatonta, oli projekti lopulta pariskuntaa yhteen hitsaava kokemus. Niiraset ovat tyytyväisiä myös työnsä jälkeen.

Mökkikeittiöstä haluttiin moderni mutta mukava.

– Meille on tärkeää, että keittiössä on riittävästi mutta ei liikaa mukavuuksia. Siksi keittiössä on esimerkiksi induktioliesi, kertoo Henna.

Viime kesän jälkeen Niiraset ovat päivittäneet keittiötään vielä kantovedellä toimivalla astianpesukoneella. Jämätavarasta nousi pihalle pieni kesäkeittiö, jonka rakentamisessa hyödynnettiin osia vanhasta keittiöstä.

– Lisäksi olemme sähköistäneet koko mökin, tuoneet vesiputken tontille, asentaneet polttavan WC:n ja perinteisen huussin, sekä remontoineet vanhan tuvan makuuhuonetta, Henna luettelee.

Ennen: Keittiössä oli aiemmin puuhella. Sen ulkonäkö kyllä viehätti, mutta kovinkaan käytännöllinen se ei ollut.

Ennen: Vanha uuni sai väistyä modernimpien kodinkoneiden tieltä.

Jälkeen: Laatoiksi valittiin kohtuullisen iso ja edullinen laatta, jota oli helppo leikata. Edullisuus takasi, että virheitäkin sai tehdä.

Jälkeen: Uusi keittiö on moderni, mutta se sopii 70-luvulta olevaan mökkiin.

Pesämäinen makuuhuone syntyi muutamalla satasella

Pienen mökin omistajat tietävät, että kun tilaa on rajatusti, jokainen neliö on käytettävä hyödyksi.

Kajaanilaiset Maaret ja Pete omistavat kotipaikkakuntansa lähettyviltä vuonna 1989 valmistuneen pikkumökin, jossa on yhteensä vain 27 neliötä.

Pariskunta osti mökin Peten vanhemmilta vuonna 2016, jonka jälkeen mökkiä on rempattu hiljalleen perheelle sopivaksi ja tilavamman tuntuiseksi.

Ensimmäisiin remonttitöihin kuului pihasaunan rakentaminen. Kun upouusi pihasauna valmistui vuonna 2018, ei päärakennukseen kuuluvalle saunalle ollut enää tarvetta.

Päärakennuksen sauna ja siihen kuulunut pukuhuone veivät rakennuksen pinta-alasta noin viisi neliötä. Maaret ja Pete näkivät neliöissä mahdollisuuden pieneen makuhuoneeseen.

Suunnitelma remontista kypsyi hiljalleen ja viime keväänä siihen löytyi sopiva hetki.

Pari suunnitteli yhdessä muutaman arki-illan aikana, miten tila käytettäisiin mahdollisimman hyvin hyödyksi. Itse remonttia tehtiin noin neljän viikonlopun ajan.

– Remppa tehtiin ilman sähköä, käsin naulaten. Mies hoiti puutyöt ja minä maalaamisen ja sisustussuunnittelun. Myös appiukko ja sisko auttoivat.

Makuuhuoneremontin puutavaraan ja maaleihin upposi noin 400–500 euroa. Lisäksi oma menoeränsä olivat sisustustavarat.

–Emme ole rakennusalan ammattilaisia, vaan itseoppineita remontoijia, Maaret sanoo.

Uudessa makuutilassa on nukuttu makoisasti.

– Pesämäisessä tilassa tulee hyvät unet, vaikka 120 cm leveään sänkyyn sai hetken aikaa totutella ja aluksi tuli opiskeluajat mieleen, Maaret nauraa.

Kotoisan nukkumistilan lisäksi remontissa saatiin lisää säilytystilaa, sillä sängyn alle tehtiin luukku.

– Tila käytettiin hyödyksi niin hyvin kuin mahdollista, ottaen huomioon muun muassa kantavat rakenteet.

Unelmien makuutilan valmistuttua remonttipuuhat siirtyivät talon ulkopuolelle, jonne on sittemmin noussut iso terassi ja palju. Aurinkosähköjärjestelmä odottaa vielä viimeistelyään.

Ennen: Uuden saunamökin myötä toinen sauna jäi turhaksi. Siitä kuoriutui lopulta viihtyisä makuutila.

Jälkeen: Vanha sauna muuntautui pesämäiseksi makuutilaksi, jossa kelpaa nyt torkkua.

Jälkeen: Kaunis lipasto on remontoidun tilan uusimpia hankintoja. Se löysi paikkansa makuutilan edustalta, eli entisestä pukuhuoneesta.

Jälkeen: Pariskunta on oppinut, ettei vanhan hirsirakennuksen remontointi mene aina täysin suunnitellusti, vaan se vaatii nikkarointia ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä.

70-luvun hirsimökistä moderniksi kesäkeitaaksi

Kun Sini Liikala astui ensi kertaa Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaan pikkumökkiin, hän ei nähnyt tummentunutta pyöröhirttä tai aikansa elänyttä keittiötä. Hän näki ihanan kesäpaikan, joka olisi vain muutaman maalipurkin ja parin uuden kalusteen päässä.

– Mökki oli sisältä ihan alkuperäisessä kunnossa, mutta ajattelin, että pienellä fiksauksella siitä tulee varmasti tosi nätti, Sini kertoo.

Sinin kesällä 2018 ostama 24 neliön pyöröhirsimökki on 1970-luvulla rakennettu.

Mökin sisäkatto, lattiat ja takka saivat hetkessä uuden raikkaamman värin. Vanha keittiö purettiin ja uusi nousi tilalle, keittiökalusteet vaihtuivat käytännöllisempiin.

Myös makuuhuoneen kerrossänky tuli uuteen uskoon maalilla ja tekstiileillä. Ylijäänyt kalustemaali kului ovenkarmeihin.

” Pidän siitä, että mökillä ei ole kaikkia nykypäivän hienouksia.

Kaikkein työläimmäksi hommaksi Sini nimeää mökin sisäkaton maalauksen. Sen avulla mökkiin saatiin lisää valoa ja avaruutta.

Perhe remontoi mökkiä pääosin iltaisin töiden jälkeen. Remontti valmistui noin kuukaudessa, ja siihen kului yhteensä muutama tuhat euroa.

– Kalusteet hankimme Ikeasta, ja osaksi myös kunnostimme jo mökillä olevia kalusteita, kuten kerrossängyn.

Parasta mökissä on juurikin sen kotikutoisuus, mikä vie Sinin lapsuuden mökkimuistoihin.

– Emme halunneet modernia huvilaa vaan sympaattisen perinteisen kesämökin. Pidän siitä, että mökillä ei ole kaikkia nykypäivän hienouksia.

Ennen: Pyöröhirsi oli tummentunut ajan saatossa ja massiivinen takka hallitsi tilaa.

Jälkeen: Osa hirsipinnasta jätettiin alkuperäiseen asuunsa, mutta tilaa raikastettiin valkoisella.

Ennen: Makuuhuoneen hyväkuntoinen kerrossänky sai jäädä, mutta erikoisesta yläkaapista luovuttiin.

Jälkeen: Uusimme kerrossängystä ainoastaan sen pohjalevyt tilaamalla siihen uudet vanerilevyt. Muut muutokset on saatu aikaan pelkällä maalilla, Sini kertoo.

Ennen: Hassusti kulkureitille sijoitettu kamina aiheutti remontissa haasteita.

Jälkeen: Koko keittiön remontti maksoi vain vajaa 400 euroa.

Jälkeen: Mökin emännän mukaan sisäkaton maalaaminen on mökkiremontin työläin homma. –Koska katto oli kauttaaltaan todella tumma, maalasimme oksalakalla koko katon, emmekä vain oksakohtia, Sini kertoo.

Jälkeen: Mökissä on todella matala huonekorkeus, jonka takia keittiön yläkaapit saivat kyytiä. Korkeampi työtaso ja avohyllyt toimivat käytössä paremmin.

Mahdollisimman hyvä keittiö mahdollisimman edullisesti

Marjaanan ja hänen miehensä Mikon mökkikeittiön remontti valmistui juuri sopivasti viime kesäksi, ja nyt keittiössä kelpaa valmistaa uusia perunoita ja muita kesäherkkuja.

– Meillä on noin 50-neliöinen, parvellinen mökki kallioisella tontilla meren rannalla Kustavissa. Mökki on rakennettu vuonna 1985, ja se oli ollut remonttiin saakka täysin alkuperäisessä kunnossa, Marjaana kertoo.

Vanhahtava tyyli kaipasi päivitystä, ja pariskunta aloitti mökin keittiöremontin jo jouluna 2019 purkuhommilla.

– Aika oli jo ajanut keittiön ohi. Keittiö oli pimeä, paneelit olivat pahoin kellastuneet emmekä olleet varmoja, olivatko kodinkoneet enää turvallisia, Marjaana taustoittaa.

Varsinainen remonttiosuus toteutettiin toukokuussa 2020, ja se kesti noin viikon ajan.

” Tiedämme, että monille suomalaisille puupaneelit ovat se ainoa oikea juttu, mutta meille ne eivät kyllä toimi ollenkaan.

Remontti oli kokonaisuudessaan hyvin yksinkertainen. Kaikki purettiin, hiottiin ja maalattiin.

– Mieheni asensi keittiön kalusteet naapurimme kanssa, ja maalaamisessa olivat veljeni auttamassa. Remontti oli tarkoitus tehdä pienellä budjetilla, joten seiniä ei lähdetty kaatamaan vaan käytimme olemassa olevaa tilaa, Marjaana kertoo.

Remontin tavoitteena oli saada valoisa keittiö, jossa keittiön koko huomioiden olisi juuri ne toiminnot, joita mökkikeittiössä tarvittiin.

– Tiedämme, että monille suomalaisille puupaneelit ovat se ainoa oikea juttu, mutta meille ne eivät kyllä toimi ollenkaan. Kotimme on sisustettu vaaleilla sävyillä, ja halusimme samaa tyyliä myös mökille.

– Tavoitteemme oli tehdä mahdollisimman hyvä keittiö mahdollisimman edullisesti. Onnistuimme siinä mielestämme hyvin, sillä keittiön budjetti oli hieman yli 2 000 euroa.

Aikaa vienyt suunnittelu kannatti. Keittiöremontista on nyt aika tarkkaan vuosi aikaa ja pariskunta on ollut enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen.

– Se on pieni mutta uskomattoman toimiva meidän tarpeisiimme. Keittiö on nyt paitsi turvallinen, puhdas ja siisti, niin myös todella kaunis.

Keittiön valmistuttua pariskunta kävi tuvan kimppuun. Olohuoneen pinnat olivat auringon kellastamat, ja edellisten mökkiläisten tauluista oli jäänyt ikäviä sävyeroja paneeleihin.

– Halusimme jatkaa keittiön kanssa samaa linjaa, ja työ oli jälleen tarkoitus tehdä pikkubudjetilla, joten maalaaminen oli jälleen oiva tapa muuttaa yleisilme suhteellisen edullisesti.

Olohuoneesta tuli keittiön tapaan vaalea, valoisa ja avaramman tuntuinen.

– Kattopalkit petsasimme tummanruskeiksi tuomaan kontrastia vaaleuteen, ja lattian sävy taittaa hieman harmaaseen. Lopputulos on kuitenkin hyvin vaalea ja raikas.

” Kun edellinen työ loppuu, on suunnitteilla tai jopa tekeillä kaksi seuraavaa.

Viime kesänä ja syksynä maalattiin myös ulkona, tehtiin uusi ulkovessa, purettiin vanha ulkosauna ja ruopattiin rantaa.

– Kaadoimme myös lisää puita tontilta syksyllä, ja nyt alkukesällä meillä on työn alla parven maalaus, mökin edessä olevan terassin uusiminen ja pienen hiekkarannan teko, Marjaana luettelee.

Mökin remontointi on pariskunnalle suurestakin työstä huolimatta ihana projekti, jossa on päässyt käyttämään luovuutta ja kokeilemaan uutta.

– Kun edellinen työ loppuu, on suunnitteilla tai jopa tekeillä kaksi seuraavaa. Toki välillä myös nautitaan perheen kesken työn tuloksista, mutta omalla työllä tehty muutos itsessään on meille nyt se juttu.

Ennen: Vanhat keittiökaapit saivat remontissa kyytiä. Ne olivat peräisin vuodelta 1985.

Ennen: Ennen remonttia keittiön ilme oli melko pimeä.

Jälkeen: Keittiöstä löytyy nyt kaikki tarpeellinen, kuten kaksipaikkainen kaasuliesi.

Jälkeen: Keittiön ilme muuttui remontin myötä raikkaammaksi ja valoisammaksi.