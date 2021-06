Marjaana remontoi 80-luvun mökin pikkubudjetilla –tunkkaisesta tuvasta kuoriutui moderni ja valoisa tila

Marjaanan ja Mikon tummunut ja ahtaan oloinen 80-luvun mökki siirtyi tyylinsä puolesta vihdoin uudelle vuosituhannelle.

Marjaana, 37, ja hänen miehensä Mikko, 39, päättivät viime kesänä remontoida Kustavissa sijaitsevan 50-neliöisen kesämökkinsä uuteen kuosiin. Vuonna 1985 rakennettu mökki oli siihen saakka ollut alkuperäisessä kunnossa.

Ihan ensin sai lähteä vanha ja epäkäytännöllinen keittiö, joka muuttui remontin myötä moderniksi kokkauskeitaaksi.

– Keittiöremontista on nyt aika tarkkaan vuosi aikaa ja olemme olleet uuteen keittiöön todella tyytyväisiä. Keittiö on pieni, mutta uskomattoman toimiva. Lisäksi se on paitsi turvallinen ja siisti, niin myös todella kaunis. Sinne on aina kiva mennä, Marjaana iloitsee.

Ilta-Sanomat kertoi Marjaanan keittiöremontista viime kesänä.

Lue lisää: Marjaanan mökkikeittiö koki upean muodonmuutoksen: ”Tavoitteena oli mahdollisimman hyvä keittiö mahdollisimman edullisesti”

Keittiöremontin valmistuttua Marjaana ja Mikko ryhtyivät päivittämään olohuonetta, jonka pinnat olivat auringon kellastamat. Edellisten mökkiläisten tauluista oli jäänyt paneeleihin ikäviä sävyeroja.

Nyt olohuone on valmis, eikä sitä ole enää tunnistaa entisekseen.

Olohuoneessa on lisäksi pieni neljän hengen ruokapöytä, joka on edullinen kirppislöytö. – Se on pieni, mutta riittävän kokoinen, sillä mökillä syömme muutenkin yleensä aina ulkona, kertoo Marjaana.

Pariskunta toimi olohuoneen suhteen samalla mentaliteetilla kuin keittiön kanssa: työ oli jälleen tarkoitus tehdä pikkubudjetilla. Maalaaminen oli jälleen paras tapa muuttaa huoneen yleisilmettä suhteellisen edullisesti.

Olohuoneesta tuli keittiön tapaan vaalea, valoisa ja avaramman tuntuinen. Kattopalkit petsattiin tummanruskeiksi tuomaan kontrastia vaaleuteen, lattian sävy taittaa hieman harmaaseen.

–Lopputulos on kuitenkin hyvin vaalea ja raikas, mikä sopii meille, Marjaana kertoo.

Lue lisää: Henna remontoi mökkikeittiönsä alelaarien löydöillä – jämä­tavarasta syntyi vielä viihtyisä kesäkeittiö

Samalla olohuoneen takka koki ällistyttävän muodonmuutoksen. Toimiva takka on Mikolle ja Marjaanalle oleellinen osa mökkielämää, jonka vuoksi vanha kapistus sai lopulta purkutuomion.

– Kun nuohooja tarkisti savupiipun kunnon, hän kertoi, etteivät kiertoilma-avotakat ole koskaan oikein kunnolla toimineet. Keskustelun perusteella hylkäsimme alkuperäisen ajatuksen pelkästä takan slammauksesta.

Vanhan takan tilalle nousi pieni, mutta entistä tehokkaampi kevytmalli.

Katso alla olevaa kuvaa liikuttamalla, millaisen muodonmuutoksen Marjaanan ja Mikon mökkitakka sai kokea.

Vanha ja heikosti toimiva takka sai siirtyä uuden ja tehokkaamman tieltä.

Uusi takka lämmittää tehokkaasti, mutta on myös kaunis sisustuselementti.

– Takka oli olohuoneen suurin investointi, mutta oli se myös sen arvoinen, Marjaana toteaa tyytyväisenä.

Massiivisen vanhan takan lähteminen toi myös kaivattua lisätilaa pienehköön mökkiin.

– Vähäiset neliöt kannattaa käyttää tarkkaan ja vanha takka vei leijonanosan pienestä olohuoneesta. Lopputulos on meidän mielestä kyllä todella kiva, emme voisi olla tyytyväisempiä.

Marjaana ja Mikko kuuluvat niihin, joilla on heti seuraava projekti tulilla, kun edellinen on saatu valmiiksi. Viime kesän ja syksyn aikana maalaushommat jatkuivat ulkona, vanha ulkosauna päätyi purkuun ja ranta ruoppaukseen. Pihamaalle nousi uusi ulkovessa.

– Kaadoimme syksyllä myös lisää puita tontilta ja nyt alkukesällä meillä on työn alla parven maalaus, mökin edessä olevan terassin uusiminen ja pienen hiekkarannan teko, mökin emäntä luettelee.

Vaikka työtä on ollut paljon ja se on ollut aika ajoin myös raskasta, oman kädenjäljen näkeminen palkitsee kerta toisensa jälkeen.

– Tämä on ollut meille suurestakin työstä huolimatta aivan ihana projekti, jossa on päässyt käyttämään luovuutta. Mökkiremontissa on tullut kokeiltua sellaisiakin asioita, joita tavallisen arjen keskellä ei tule tehtyä.

Ihan pelkkä työleiri Marjaanan ja Mikon mökki ei kuitenkaan ole, vaan välillä pysähdytään nauttimaan.

– Toki välillä myös nautitaan perheen kesken työn tuloksista, mutta omalla työllä tehty muutos itsessään on meille nyt se juttu. Näin ollen työn merkeissä tässä mennään vielä jonkin aikaa. Onneksi kesä on vasta alussa, tässähän ehtii vielä vaikka mitä!