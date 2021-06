Nopein tapa sulattaa jääkaapin pieni pakastelokero – tee samalla pieni homma, jotta seuraava kerta ei olisi ihan heti edessä

Pakastelokerollisessa jääkaapissa myös ennaltaehkäisy on tärkeää, jotta jääkerrosta ei tarvitsisi sulatella jatkuvasti

Jos jääkaapin pakastinlokeroon on kertynyt niin paksu jääkerros, ettei sinne saa mahtumaan edes jäätelöpakettia, tämän kesän marjoista puhumattakaan, on aika sulattaa se. Hitaan ja työlään toimenpiteen aikana ei voi lähteä edes ulos lenkille tai uppoutua muihin kotitöihin, sillä sulamisvedestä kastuneita rättejä joutuu vaihtamaan herkeämättä.

Toisin kuin pelkän pakastimen kanssa, pakastelokeron sulattaminen vaatii usein koko jääkaapin tyhjentämistä. Kesäkeleillä kylmässä säilytettävät tuotteet pilaantuvat kuitenkin nopeasti.

Hoida homma ripeästi

Työtehoseuran kotitalousopettaja Tarja Marjomaa muistuttaa, että jääkaappi ja sen sisällä oleva pakastelokero toimivat usein samalla virtakytkimellä. Siispä pakastelokeron sulattaakseen tulee kytkeä virrat pois koko kaapista.

Lokeron sulatus on siis järkevintä hoitaa mahdollisimman nopeasti, jotta jääkaapissa olevat ruoat eivät lämpenisi kesäkeleillä. Marjomaa jakaa vinkit, joilla pakastelokeron sulatus käy helpoimmin ja nopeimmin.

Kuumavesiastia apuun

Marjomaa vinkkaa, että paras oikotie nopeaan jään sulatukseen seuraavanlainen: Ensin kytketään jääkaapista virrat pois. Sen jälkeen asetellaan kuumalla vedellä täytettyjä kulhoja tai muita astioita jääkaapin hyllyille, minkä jälkeen ovi laitetaan kiinni.

Jään ja huurteen sulaessa kuumaa vettä vaihdetaan uuteen aika-ajoin. Marjomaan mukaan yksi astia on ylivoimaisen kätevä tähän hommaan:

– Apuun kannattaa ottaa syvä uunipelti, jossa on kuumaa vettä. Usein jääkaapeissa on pakastelokeroiden alla levy, joka kerää lokerosta tippuvaa vettä ja jäätä. Se kannattaa ottaa sulatuksen aikana pois ja laittaa tilalle uunipelti, joka on yhtä leveä kuin kaapin hyllyt.

– Lisäksi voi laittaa muitakin kuumavesiastioita tehostamaan sulatusta.

Kylmäsäilytystä vaativat tuotteet Marjomaa neuvoo laittamaan kylmälaukkuun sulatuksen ajaksi, jotta ne eivät ehdi pilaantua.

Raaputa varoen

Jos pakastelokeroon on ehtinyt kertyä jo hyvin paksu jäämöykky, sitä kannattaa Marjomaan mukaan yrittää raaputtaa varovasti.

– Parhaiten jäälohkareiden irrottamiseen käyvät puiset tai muoviset lastat. Liian teräviä esineitä ei kannata käyttää, jottei vahingossa riko laitteen seinää.

Suojele lattiaa

Valuva sulamisvesi voi olla haitallista lattialle, etenkin parketille tai laminaatille, joten Marjomaa kehottaa suojaamaan lattian reilulla pyyhepinolla.

Pese ja kuivaa kunnolla

Miten jääkaapin pakastelokeron huurtumista voisi sitten hidastaa, jotta sulatusoperaatioon ei tarvitsisi ryhtyä jatkuvasti? Marjomaa huomauttaa, että jäätymisen ennaltaehkäisy alkaa jo heti sulatuksen jälkeen.

– Samalla, kun sulattaa pakastelokeron, kannattaa puhdistaa jääkaapin oven tiivisteet huolellisesti vedellä ja miedolla pesuaineella. Jos tiivisteet ovat likaiset, jääkaapin ovi ei mene kunnolla kiinni ja sisään pääsee lämmintä huoneilmaa, hän huomauttaa.

Toinen tärkeä vaihe on huolellinen kuivaus, jotta vesi ei jäädy uudelleen ja ala kerätä ympärilleen huurretta.

Kiinnitä huomiota jääkaapin lämpötilaan

Jäätymisen ennaltaehkäisy vaatii, että pyrkii pitämään jääkaapin lämpötilan mahdollisimman vakaana. Siten pakastelokeroon kertyy vähemmän lämpimän vesihöyryn aiheuttamaa huurretta.

– Etenkin pakastelokerollisissa jääkaapeissa on tärkeää muistaa, ettei laita lämmintä ruokaa jääkaappiin, peittää ruoan tiiviillä kannella, eikä laita sinne tuotteita, joiden kylmäketju on katkennut, Marjomaa huomauttaa.

Ideaali jääkaapin lämpötila on noin viisi celsiusastetta. Marjomaa antaa näppärän konstin, jolla jääkaapin lämpötilaa voi tarkkailla: Jääkaappiin laitetaan astia, jossa on vettä ja vedenkestävä lämpömittari, minkä jälkeen sen annetaan jäähtyä muutama tunti.

Veden lämpötila on ilmaa luotettavampi, sillä se pysyy Marjomaan mukaan kutakuinkin vakaana. Ilman lämpötila puolestaan vaihtelee jääkaapin koneiston toiminnan mukaan.