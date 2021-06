Naapuririidasta tuli 11 vuoden helvetti – pitkän linjan sovittelija tietää, mitä yleistä mokaa ei pitäisi koskaan tehdä

Jens Gellin on työskennellyt rikosten ja riitojen sovittelijana 20 vuotta. Siinä ajassa hän on oppinut, miten suomalaiset käyttäytyvät konfliktitilanteissa.

Haastattelupäivänä Naapuruussovittelun Keskuksen sovittelija Jens Gellin kuulostaa tyytyväiseltä. Naapuririita, jota asiakas on kuvaillut ”11 vuoden helvetiksi”, on ohi.

Apuna on toiminut sovittelija Gellin, ja ryhmäkeskustelu on päättynyt sopuun.

Itsestäänselvyys sovittelijan väliintulo ja rauha ei ole.

Jens Gellin on työskennellyt rikosten ja riitojen sovittelijana 20 vuotta. Nykyään hän on sovittelija Naapuruussovittelun Keskuksessa.

Alalla 20 vuotta ollut Gellin laskee, että kaikista sovitteluista 30 prosenttia päättyy siihen, että riidalle saadaan molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos.

Aina näin ei käy: joskus pienestä konfliktista lähtenyt riita johtaa vuosikausien kaunan kierteeseen. Naapuririitojen seuraukset voivat olla karuja, Gyllen tietää.

– Joudutaan syömään unilääkkeitä ja jäämään sairauslomalle. Jopa työkyky voi mennä.

Riidat naapurin kanssa kuormittavat, sillä naapuruussuhteet ovat eräänlaisia lähisuhteita.

– Arjesta tulee tavattoman raskasta, jos kotoa poistuessa täytyy aina pelätä, onko riidan toinen osapuoli pihalla tai rappukäytävässä vastassa. Kyllä se aika paljon rajoittaa elämää ja asumista, jos on hirveä huoli koko ajan päällä, sanoo Gellin.

”Minua ei kiinnosta, kuka on syyllinen”

Naapuruussovittelun Keskus hoitaa vuodessa noin 250 naapureiden riitatapausta.

Käytännössä apua tarvitseva ottaa itse yhteyttä keskukseen nettisivujen kautta. Yhteyttä ottavat myös isännöitsijät, asumisneuvojat, toisinaan myös poliisi ja sosiaalitoimi.

Sen jälkeen sovittelija tapaa asiakkaan erikseen ja sitten yhdessä riidan toisen osapuolen tai osapuolten kanssa. Korona-aikana tapaamiset ovat etänä, muuten kasvotusten.

Sovittelija toimii tilanteessa sananmukaisesti sovittelijana. Tavoitteena on korjata naapureiden väliset suhteet ja auttaa heitä löytämään yhteinen, kestävä ratkaisu, joka parantaa naapurisopua, asumisen mukavuutta ja turvallisuutta.

– Riitaantuneena puhe voi olla ikävää. Aikuisetkin voivat pelätä aikuisten reaktioita. Tapaamisissa annamme kaikkien puhua keskeyttämättä. Pyrimme tukemaan dialogia keskustelijoiden välillä.

Mistään mukavista kahvihetkistä ei ole kyse.

Gellin kuitenkin pitää työstään, sillä se on eräänlainen kurkistus ihmismielen erikoisuuksiin.

– Me olemme aika outoja olentoja. Kunpa ihmiset ymmärtäisivät, että on usein pienestä asiasta kiinni, että konfliktista pääsee eroon.

Gellin huolehtii omasta jaksamisestaan etäännyttämällä itsensä riidoista.

– On ihan selvää, että en jaksaisi tätä, jos lähtisin itse mukaan riitoihin. Minua ei kiinnosta, kuka on syyllinen ja kuka on syytön.

Lähesty naapuria näin

Pitkällä urallaan Gellin on oppinut, minkälaisia naapureita suomalaiset ovat. Mitenkään erityisen riitaisia tuskin olemme, mutta meille Suomessa asuville on tyypillistä tietynlainen käytös.

– Kun tulee erimielisyys, on tyypillistä, että puhe päättyy. Aletaan puhua niiden kanssa, joihin asia ei liity. Riita ulkoistetaan nopeasti isännöitsijälle, poliisille tai sosiaalitoimelle, Gellin kertoo.

Suomalaisilta kaivattaisiin siis rohkeutta puhua suoraan. Hyvä tapa on mennä toisen ovelle korostetun ystävällisesti ja kertoa oman kokemuksen kautta, mikä häiritsee.

– Lappuja ei pitäisi ikinä jättää. Suomalaiset kokevat erityisesti nimettömänä jätetyn lapun hirvittävän loukkaavana.

Gellin muistuttaa, että ihminen on samalla tavalla peto kuin muutkin eläimet. Siksi omaan käyttäytymiseen tulisi konfliktitilanteessa kiinnittää erityistä huomiota.

Naapuririidat voivat kestää vuosia.

Hyökäten muita ei tulisi lähestyä.

Vuoropuhelu loppuu nopeasti, jos naapurustossa on ollut rauhallista ja yhtäkkiä tulee kauhea purkaus.

– Jos koet, että sinua on loukattu, jatka silti tervehtimistä, jos olet tehnyt sitä aikaisemminkin. Välinpitämättömyys ja halveksunta syö mielenrauhaa.

”Naapurusto rauhoitti riidan”

Naapuririidat voivat viedä pahimmillaan vuosikausia, ja joskus ne loppuvat vasta, kun toinen osapuoli muuttaa pois.

Toisaalta ne voivat loppua yllättävästikin.

Syynä voi olla vaikkapa empatia, joka voi herätä esimerkiksi silloin, kun nähdään vaikea elämäntilanne konfliktin takana.

Gellin muistaa tilanteen, jossa riita naapureiden kanssa jatkui, vaikka perheen puoliso oli sairastunut syöpään.

Lopulta puskaradio kulki niin, että tieto kantautui naapureidenkin korviin.

– Tämän jälkeen naapurusto rauhoitti riidan. Kyllä ihmisiltä siis löytyy myös luontaista empatiaa.