Sinikka Sokka ja Eeva Litmanen ostivat kesämökin yksin yli 70-vuotiaina: ”Miksi en toteuttaisi haavettani?”

Eeva Litmanen ja Sinikka Sokka ovat harvinaisuuksia: he ostivat yksin kesämökin yli 70-vuotiaina. Kumpikaan ei antanut ikänsä jarruttaa mökkikauppaa.

Mökinomistajien keski-ikä on 63 vuotta (2019), mutta eläkeikäisiä ei yleensä nähdä kesämökkiä ostamassa. Erityisen harvinaista on, jos yksin elävä ostaa mökin niin sanotussa vanhuusiässä.

Mökkikauppoja tekevät eniten 40–50-vuotiaat. Kolmekymppistenkin mökki-innostus on kasvanut.

– Jos on hyvässä kunnossa, on mahdollisuus pitää mökkikin hyvässä kunnossa, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius toteaa syyksi, miksi kesämökkejä hankkivat työikäiset.

Salenius on huomannut, että eläkeikäiset haluavat nyt helppoa olemista hankkimalla asunnon esimerkiksi Espanjasta.

On tietenkin niinkin, että monilla senioreilla on jo mökki – tai parikin. Eikä ehkä ole järjetöntä varautua mökkikunnon hiipumiseen, jota tosin ei välttämättä tapahdu koskaan.

Sp-Koti -ketjuun kuuluvan Länsi-Uudenmaan Asuntovälitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Pitkäsen mukaan on erityisen harvinaista, että yli 70-vuotias ostaa yksin kesämökin.

– Mutta sellaista näkee nyt, että lähdetään jopa kolmen sukupolven voimin ostamaan yhteistä mökkiä. Mökille tulee silloin enemmän käyttöä, Pitkänen kertoo.

Sinikka Sokka, 72, teki elämänsä ensimmäisen mökkikaupan

Viime kesänä näyttelijä Sinikka Sokka, 72, osti elämänsä ensimmäisen kesämökin. Hän on mökkeillyt aiemmin vuokramökeissä ja edelleen hänellä on muutaman viikon vuokraoikeus Iniön saaressa olevaan mökkiin.

– Olin haaveillut pitkään, että olisi joku paikka, johon voisi mennä vaikka illalla edestakaisin saunomaan. Iniön saareen ei noin vain mennä, hän naurahtaa.

Sinikka Sokka löysi 1990-luvulla rakennetun hirsimökin Varsinais-Suomen puolelta. Ajomatka hänen Helsingin kodistaan on puolitoista tuntia. Hän ei alkanut empiä, kun haaveiden mökki oli silmien edessä.

– Täällä on paljon tekemistä, mutta voi olla myös puuhastelematta mitään. On myös lähinaapureita. Ajatus yksin metsässä olemisesta ei innostanut, Sokka kertoo.

Tontilla on lampi, johon voi pulahtaa uimaan. Mökissä on iso tupakeittiö ja pari pientä makuukamaria.

– Kavereita on ollut jo kylässä ja tietysti tytär perheensä kanssa. Jos tulee enemmän yövieraita, pihalle voi laittaa telttoja, Sokka suunnittelee.

” Kaipaan välillä alkeellista elämää.

Yksi mökinomistajan ilo on, että aina löytyy uusia projekteja – tai ainakin niistä voi haaveilla. Sokan suunnitelmissa on terassin suurentaminen.

– Paljon on muitakin projekteja tulossa, mutta yksi kerrallaan. Kuvittelen siis eläväni 100-vuotiaaksi, hän naureskelee.

Sokka ei pelännyt, että mökki olisi liian vaativa savotta yli seitsemänkymppiselle. Hän ei ajattele ylipäätään ikäänsä jarruna tekemisilleen.

– Miksi en toteuttaisi haavettani? Olen jo nyt nauttinut mökistäni, joka on hyvinvoinnin, innostuksen ja onnellisuuden lähde. Kaipaan välillä alkeellista elämää, hän kertoo.

Ei hän sentään ilman sähköä haluaisi olla. Heti mökin ostettuaan hän hankki myös lämpimän veden. Kun perusmukavuudet ovat olemassa, mökillä tulee oltua viileämmälläkin säällä.

Sinikka Sokan hirsimökki on rakennettu 1990-luvulla. Myös tytär Emilia Packalén viihtyy mökillä.

Kun kevät tuli, Sokasta oli ihanaa lähteä katsomaan, mitä mökin pihalla tapahtuu. Omaan mökkiin on jo nyt tullut erilainen side kuin vuokramökkeihin.

– Vielä ei mikään ole tuntunut ylivoimaiselta, mutta myös ulkoistan mökkitöitä, hän kertoo.

Mökillään Sinikka Sokka ei pysty olemaan jatkuvasti tänä kesänä. Hänellä on juhannukseen asti Kämppikset-sarjan kuvauksia. Hän on myös UIT:n Kaunis Veera -esityksessä Nilsiän Louhosareenalla. Helsingin kaupunginteatterissa hän harjoittelee kesään asti Niin kuin taivaassa -musikaalia.

– Yksi pidempi vapaa on kesällä. Mutta voin aina piipahtaa mökillä vaikka vain illaksi. Tykkään suhata autolla, se ei tunnu rasitteelta.

Eeva Litmanen nauttii puiden pilkkomisesta moottorisahallaan.

Korona sai Eeva Litmasen, 77, palaamaan mökkiläiseksi

Näyttelijä Eeva Litmanen osti keväällä 2020 itselleen ”äitienpäivälahjaksi” kesämökin Nummi-Pusulasta. Hän oli viettänyt yhden kaupunkikesän luovuttuaan edellisestä kesäpaikastaan.

– Kun korona tuli, ajattelin, että miten selviän ilman mökkiä, pitäähän minun päästä edes luontoon, Litmanen muistelee ajatuksiaan ennen mökkikaupan tekemistä.

Litmanen oli jo ”melkein paniikissa”, kun mieleistä mökkiä ei heti löytynyt. Hän pelkäsi joutuvansa olemaan taas kesän kaupungissa – ja vieläpä koronarajoitusten keskellä. Hän on viettänyt mökkilomia vuodesta 1973.

– Myynti-ilmoituksissa oli fotoshopattuja kuvia kammottavista paikoista. Mökkiä ei olisi löytynyt ilman tyttäreni Karoliinan ja hänen miehensä Ilkan apua, Litmanen kertoo.

Litmanen ei ole enää nuori, eikä hän ole luonnonlahjakkuus käytännön hommissa. Rohkeutta mökin ostamiseen hän sai siitä tiedosta, että tytär ja hänen miehensä ovat tukena.

– En ymmärrä mitään joistakin pumpuista, he ajattelevat puolestani. He myös viihtyvät täällä, tämä on yhteinen mestamme. Olen iloisesti yllättynyt, miten hyvin viihdymme kimpassa. Se ei ole itsestäänselvää anopin kanssa, Litmanen naurahtaa.

Eeva Litmanen malttaa nauttia mökillään myös kahvittelusta.

” En ole intohimoinen matkustaja, olen mökkityyppi.

Litmanen on totta kai myös yksin mökillään. Heti mökin ostettuaan hän testasi, että pystyy olemaan siellä itsekseen.

Mökkimatkansa Litmanen tekee autollaan. Kun Kämppikset-sarjan kuvaukset loppuvat juhannuksena, hän voi olla pidempään mökillään.

Noin 30 vuoden ikäisessä rakennuksessa on 70 neliötä, lisäksi ovat sauna ja aitta. Uimaan pääsee omaan lampeen, eikä näköetäisyyden päässä ole ketään.

– Täällä on hiljaista, ympärillä on paljon metsää. Syksyllä ilahduin hyvästä sienisadosta. Keväällä ilahduin, miten hyvin kasvit olivat selvinneet talvesta.

Litmanen ei olekaan ihan epäkäytännöllinen: hän kertoo rakastavansa puiden pilkkomista moottorisahalla. Tykkää hän myös metsässä kävelemisestä ja kukkapenkkien ruopsuttamisesta.

– Ikuinen ohjelma on kukkapenkin kivien siirtely, Litmanen naurahtaa.

Tärkeintä Litmaselle mökkielämässä on veteen tuijottelu ja kukkien katseleminen – eli oleilu. Hän olisi tyytyväinen ratkaisuunsa, vaikka korona sallisi matkustelun minne vain.

– En ole intohimoinen matkustaja, olen mökkityyppi, hän toteaa.