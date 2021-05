”Paineet ovat valtavat, mutta halu tehdä ohjelmaa pysyy,” Huvila & Huussi -ohjelman Mikko Vesanen kertoo.

Huvila & Huussi -ohjelman sisustusarkkitehti Mikko Vesanen on nähnyt työnsä puolesta satoja suomalaismökkejä.

Sisustusarkkitehti on työskennellyt Huvila & Huussissa ensimmäisestä kaudesta lähtien. Muutamaa väliin jäänyttä kautta lukuun ottamatta hän on ollut mukana ohjelmassa näihin päiviin asti.

Paremmuusjärjestykseen Vesanen ei halua kohteita laittaa, sillä se olisi mahdotonta. Mieleenpainuvimmiksi muutoksiksi ovat kuitenkin kohonneet ne mökit, joissa on riittänyt haastetta, ja jotka ovat olleet jollakin tavalla erilaisia keskenään.

Kenties ikimuistoisin muutoskohde nähtiin viime kaudella, kun ysärihenkinen mökki muutettiin uuden sukupolven makua vastaavaksi.

Punainen pyöröhirsimökki muuttui tiimin käsissä täysin.

Mökin ulkoasu muutoksen jälkeen.

Muutos oli massiivinen. Se oli siksi myös Vesasen mukaan yksi haastavimmista muutoksista.

– Vanhan perinteisen hirsimökin modernisointi ja tuominen tähän päivään tyylillisesti oli haastavaa, mutta siksi kivaa.

Myös kaudella 7 nähty 15 neliön piilopirtti on jäänyt mieleen. Mökin muutos on iso ulkoa ja sisältä. Pieni kesäpaikka sai terassin ja kauniin sisätilan.

Mökkeihin liittyy paljon tunteita

Oli kyseessä julkkis tai tavis, rikas tai vaatimattomampi kaduntallaaja, mökkikansana olemme toisemme kanssa samanlaisia.

– Suomalaiset ovat mökkeilijöinä järkeviä. Jopa ongelmamme ovat yhteisiä. Moni kaipaa mökilleen lisää tilantuntua ja mukavuuksia, Vesanen kertoo.

Selvää on, että kesäpaikat ovat meille valtavan rakkaita.

– Mökkeihin liittyy jopa enemmän tunteita kuin ykkösasuntoon.

Suosikkiohjelmaa on kuvattu 12 kauden ajan, mutta katsojien kiinnostus ei tunnu laantuvan, päinvastoin. Korona-aikana innostus on lisääntynyt: seuraavalle kaudelle on tullut valtavasti hakemuksia.

Mikko Vesasesta on tullut suositun ohjelman myötä monelle tuttu kasvo.

Katsojia ohjelmassa kiinnostavat tietenkin lopputulos ja asiakkaiden reaktiot. Ne jännittävät myös Vesasta, vuosi toisensa jälkeen. Jännitykseen ei kuulemma totu ikinä.

Silti Vesanen vakuuttaa, että toistaiseksi kukaan ei ole pettynyt lopputulokseen.

– Olen toki nähnyt kaikenlaisia reaktioita, mutta emme väkisin hae kyyneleitä tai romahduksia. Aitous on tärkeintä.

Vesanen on iloinen siitä, että katsojat antavat palautetta ohjelmasta.

– Jotkut voivat todeta, että onpa valkoista tai ei ole omaa tyyliä. On hienoa, että kohteet herättävät keskustelua katsojissa, mutta jokaisella mökkeilijällä on oikeus oman näköiseen mökkiin.

Ammattilainen muistuttaa, että hänen työnsä on tehdä asiakkaan näköistä jälkeä. Lopputulos on onnistunut, kun kamerat sammuvat ja asiakas kertoo, että on tyytyväinen.

Nimenomaan jännitys, jota rakkaiden kesäpaikkojen remontointiin liittyy, tekee Huvilan & Huussin tekemisestä välillä stressaavaa.

– Paineet ovat valtavat, mutta halu tehdä ohjelmaa pysyy. On kiitollista saada vaikkapa sukupaikka sellaiseen kuntoon, että se palvelee vielä seuraavat vuosikymmenet.

Ohjelman budjetit vaihtelevat 20 000 eurosta yli 100 000 euroon. Asiakkaat maksavat remontit itse.

Alkuaikoina muutokset olivat toisinaan hyvin vaatimattomia. Tiimi saattoi maalata, vaihtaa verhot ja lisätä pari huonekalua, sitten oli valmista.

– Nykyään mökkeihin panostetaan enemmän kuin ennen.

Mikko Vesanen pyörittää vuoden ympäri omaa sisustusarkkitehtitoimistoa, mutta suosikkiohjelman tekemiseen kuluu suuri osa kesästä.

Työ saa jäädä työpaikalle. Vesanen ei tunnustaudu varsinaiseksi mökki-ihmiseksi.

Tosin, ajatus omasta kesäpaikasta on viime aikoina pyörinyt mielessä huolestuttavan usein.

– Olenkohan tulossa vanhaksi? Joka tapauksessa, jos minulla olisi mökki, siellä saisi olla iso kontrasti kaupunkiasumiseen. Kaikkia mukavuuksia ei tarvitsisi olla, vaan vedenhakukin voisi olla projekti.

Unelmien mökki saisi olla veden rannalla.

– Jos saisin valita, valitsisin meren. Sen vapaus kiehtoo minua.

Mikko Vesanen: Nämä Huvila & Huussi -ohjelman jaksot jäivät mieleen

Vesanen valitsi Huvila & Huusi -kausien kohteet, jotka ovat jääneet hänelle ikimuistoisimmin mieleen.

Kausi 1, jakso 1

Mitä tehtiin?

Huvila & Huussi -ohjelman ensimmäisessä jaksossa nähtiin nelihenkisen perheen saunarakennus Ylöjärvellä. Vesanen ja tiimi tuunasivat saunamökin uuteen uskoon. Jaksossa perinteinen sauna pintakäsiteltiin niin, että lopputuloksesta tuli musta. Saunamökki uudistettiin täysin.

Miksi kohde jäi mieleen, Mikko Vesanen?

”Musta sauna oli kaikkea muuta kuin perinteiset puupaneelisaunat tuolloin. Saunatuvasta tehtiin puolestaan hyvin vaalea. Tämä oli itselleni mieluinen, erilainen projekti.”

Saunamökki ennen muutosta.

Kaikkien aikojen ensimmäinen Huvila & Huussi -jakso jäi Mikko Vesaselle mieleen. Sauna ennen muutosta.

Sauna muutoksen jälkeen. Musta oli tuohon aikaan löylyhuoneessa uusi juttu.

Saunatuvasta tuli vaalea.

Kausi 7, jakso 10

Mitä tehtiin?

Huvila & Huussi -tiimi vieraili mansikanmyyjän ja hänen tyttärensä pienessä, 15 neliön piilopaikassa. Mansikka-tuvalle etsittiin uutta käyttötarkoitusta. Vesanen ja tiimi tekivät punaiseen tupaan terassin ja kesähuoneen.

Miksi kohde jäi mieleen, Mikko Vesanen?

”Lopputuloksesta tuli hyvin perinteinen. Erityisesti hienot ristikkopariovet muistan yhä.”

Punaisen tuvan sisätilat olivat tässä kunnossa ennen muutosta.

Tupa ulkoa ennen.

”Erityisesti hienot ristikkopariovet jäivät mieleen”, Vesanen kertoo.

Tupaan tehtiin muassa uusi terassi.

Kausi 8, jakso 4

Mitä tehtiin?

Annen ja Jannen saaritontin vanha venevaja kaipasi uutta käyttötarkoitusta. Haaveissa oli paikka, jossa voisi kokoontua ystävien kanssa pitkälle syksyyn. Mikko Vesanen ja tiimi tekivät venevajaan kesähuoneen.

Miksi kohde jäi mieleen, Mikko Vesanen?

”Paikka sijaitsi saaressa ja oli aivan mieletön. Kesähuoneesta avautuvat maisemat ovat jääneet mieleeni. Kesähuoneen tyylistä tuli perinteinen ja hyvin vaalea. ”

Venevaja ennen.

Huvila & Huussi -tiimi teki vanhasta venevajasta kesäkeittiön.

Tyylistä tuli perinteinen ja vaalea.

Paikalta avautuivat ihanat maisemat.

Kausi 9, jakso 8

Mitä tehtiin?

Michael, 27, oli remontoinut 50-luvun mökkiä itse, mutta taidot olivat loppuneet kesken. Avuksi tullut Mikko Vesanen ja tiimi toivat mökkiin kaivattua metsästysmajatunnelmaa. Myös piha siistittiin.

Miksi kohde jäi mieleen, Mikko Vesanen?

”Tämä kohde oli siitä erilainen, että toiveissa oli jättää vanhat hirret esille. Lopputuloksesta tuli hyvin sävykäs. Teimme muun muassa keittiön vanhaa hyödyntäen. Tässä oli tiettyä monipuolisuutta, josta sain kiksejä.”

Piha ennen muutostöitä.

Sisätilat ennen remonttia.

Piha muutoksen jälkeen.

Keittiö muutoksen jälkeen. Toiveissa oli jättää vanhat hirret esille.

Olohuone muutoksen jälkeen.

Kausi 10, jakso 7

Mitä tehtiin?

Mökkipihalla sijaitseva vanha lato kaipasi uutta käyttötarkoitusta. Tiimi teki latoon kesäkeittiön ja makuutiloja.

Miksi kohde jäi mieleen, Mikko Vesanen?

”Lopputuloksesta tuli tumma ja sävykäs. Käytimme materiaalina osittain uutta, osittain vanhaa lautaa. Oli hienoa päästä tekemään hieman erilaista tilaa.”

Vanha lato alkuperäisessä asussaan.

Lato oli karussa kunnossa.

Latoon tehtiin myös makuutilat.

Tilasta tuli sävykäs.

Vanhaan latoon tuli muun muassa kesäkeittiö.

Kausi 12, jakso 7

Mitä tehtiin?

Sisarusten ysäritunnelmaiselle hirsimökille tehtiin täydellinen muodonmuutos. Muutos oli massiivinen. Vesanen tiimeineen pisti muun muassa koko mökin pohjan uusiksi.

Miksi kohde jäi mieleen, Mikko Vesanen?

”Perinteiset pyörähirsimökit ovat tuttuja monelle. Tämän hirsimökin nuorennusleikkasimme todella rankalla kädellä. Lopputuloksena oli moderni mökki, ja valtavan iso kontrasti vanhaan.

Tämä oli haastavimpia projekteja pitkään aikaan. Kaikki toiminnot mökissä menivät täysin uusiksi. Kahden maailman yhdistäminen ei ollut helppo juttu.”

Mökissä oli ennen paljon puunväriä.

Sisätilat muuttuivat täysin. Ysärimökistä tuli moderni.

Mökkiin tuli uusi, upea portaikko.

