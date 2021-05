Puutarhurin viljelyvinkit pienelle pihalle ja parvekkeelle – ”Onnistumisesta tulee tosi muikea olo”

Pienimuotoinen viljely on hauska ja hyödyllinen harrastus, ja se onnistuu hyvin niin rivitalopihassa kuin kerrostalon parvekkeellakin.

Juuri nyt on mainio aika aloittaa kylvöhommat, kannustaa puutarhuri Lea Rauta Pihailosta ja kertoo pienimuotoisen viljelyn olevan erittäin palkitsevaa.

– Ne tuoksut, maut ja kasvun ihmettely! Suoraan omasta kasvimaasta napattu kurkku on paljon mehukkaampi kuin kaupasta voi koskaan saada, ja onnistumisesta tulee tosi muikea olo.

Viljelyssä pääsee hyvään alkuun, kun hankkii pari ruukkua tai laatikkoa, joiden halkaisija on vähintään 60, ja syvyys 40 senttimetriä. Mitä enemmän ruukulla tai laatikolla on kokoa, sen parempi, sillä multa säilyy suuressa ruukussa kosteana, ja kasvin juuristolle on riittävästi tilaa.

– Suurten ruukkujen multaa voi hoitaa parvekkeellakin aivan kuten maata puutarhassa, eikä sitä tarvitse vaihtaa vuosittain: sitä voi parannella lannoittamalla ja lisäämällä sekaan vaikka bokashimultaa tai kompostia. Samassa isossa astiassa pystyy myös viljelemään useaa lajia.

Palstan sijainnilla on merkitystä viljelykasvien valinnassa. Koska satokasvit tarvitsevat valoa ja lämpöä, länsi- tai eteläparveke tai piha on useimmille hyötykasveille sopiva.

– Varjoisammassa paikassa voi hyvin viljellä erilaisia salaatteja, lehtikaalia, mangoldia ja yrteistä esimerkiksi monivuotisia viinisuolaheinää ja lipstikkaa.

Kasvit eivät tarvitse kuumuutta, vaan noin 25 asteen lämpötila riittää. Lasitetulla parvekkeella on syytä pitää ikkunaa auki, jotteivät kasvit nääntyisi kuumassa pätsissä.

– Jos parveke on pohjoisen suuntaan ja kovin kylmä, täytyy taimia suojata alkukesästä harsolla silloin kun lämpötila on menossa yöllä alle kymmenen asteen.

Kylvöhommia ei kannata aloittaa liian aikaisin keväästä, sillä kuten on nähty, takatalvi ja yöpakkaset voivat yllättää ja aiheuttaa takapakkia viljelyksille vielä toukokuussakin.

Rauta neuvoo noudattamaan aina siemenpussin ohjeessa kerrottua kylvöaikaa.

– Etelä- ja Keski-Suomessa on juuri nyt hyvä aika kylvää ulos esimerkiksi salaatteja, porkkanaa, punajuurta, lehtikaalia, persiljaa, tilliä ja retiisiä.

– Myös erilaisia kukkia voi jo kylvää. Esimerkiksi kehäkukasta on hyötyä tuholaisten torjunnassa, hän vinkkaa.

Perunamukulatkin voi jo istuttaa ulos multaan. Sen sijaan papujen, avomaakurkun ja kurpitsan kanssa on hyvä odotella kesäkuun alkuun, sillä maa saattaa olla tässä vaiheessa vielä liian kylmää niille. Ellei malta odottaa maan lämpiämistä, kurkut ja kurpitsat voi kylvää ruukkuihin ja esikasvattaa niitä sisätiloissa.

Mikäli haluaa herkullista satoa helposti ja pitkin kesää, Lea Rauta suosittelee kylvämään ruukkuihin tai laatikkoihin avomaankurkkua, lehtikaalia, erilaisia yrttejä, mansikkaa, salaatteja, kurpitsaa ja pensastomaattia.

Satoa voi ja kannattaakin kerätä myös keskenkasvuisista kasveista.

– Esimerkiksi kaikkia lehtivihanneksia voi kerätä lehti kerrallaan minikokoisia. Myös salaateista, pinaatista, lehtikaalista ja mangoldista on hyvä kerätä satoa sieltä täältä, jotta kasvi jatkaa kasvuaan. Yrtit pitäisi muistaa latvoa, eli leikata oksista kärjet pois alkukesästä saakka. Sillä tavalla saa satoa pöytään ja samalla kasvi tuuheutuu.

– Kun harventaa porkkanoita, minikokoiset ”harvennusjätteet” samoin kuin herneiden harvennuksesta tulevat versot voi syödä, puutarhuri vinkkaa.

Salaatista ja retiisistä saa uutta satoa koko kesän ajan, kun kylvää uudet siemenet multaan kolmen viikon välein.

Pienessä puutarhassa ja parvekkeella onnistuu myös monivuotisten herkkujen, esimerkiksi raparperin, maa-artisokan ja herukkapensaiden kasvatus.

– Samoin voi kasvattaa monivuotisia yrttejä, kuten lipstikkaa, timjamia, oreganoa, rakuunaa, minttua, viinisuolaheinää, yrtti-iisoa ja ruohosipulia.

” Viljelyssä voi kehittyä, kun kokeilee rohkeasti eri lajeja tai saman kasvin eri lajikkeita. Puutarhahommissa jutun suola on juuri se vuorovaikutus luonnon kanssa.

Oman puutarhan herkut ovat maukkaita ja aina tuoreita.

Hyötykasveista ei ole hyötyä, jos ne jäävät vaille huolenpitoa. Esimerkiksi tasainen kosteus on tärkeää erityisesti kukinta- ja hedelmävaiheessa.

– Viljelmää täytyy kastella säännöllisesti ja huolehtia etenkin parvekkeella siitä, ettei tule paahteisen kuumaa. Automaattikastelusysteemejäkin on kyllä olemassa, jos ei pysty itse huolehtimaan kastelusta joka päivä.

Tomaatit, kurkut, kurpitsat, kaalit ja kesäkukat vaativat kesän mittaan myös lannoitusta. Rauta neuvoo laittamaan lannoitetta kasteluveteen tai kaivamaan kerran kuussa ruukkuun kuopan, johon raemainen lannoite laitetaan liukenemaan pikkuhiljaa.

Puutarhuri suosittelee tarkkailemaan kasvien vointia säännöllisesti myös siksi, etteivät tuholaiset pääsisi pilaamaan satoa.

– Pahaa ongelmaa ei pääse syntymään, jos huomaa tuholaiset heti. Joka päivä olisikin hyvä tarkkailla kasvien lehtiä ja niiden alapintoja sekä napata saman tien pois ötököitynyt kasvinosa, kotilo tai etana.

Koska tuholaiset nauttivat erityisen paljon kuumasta ja kuivasta ilmastosta, varsinkin parvekkeella kasvavia viljelyksiä kannattaa sumutella ja kastella usein.

Pienistä vastoinkäymisistä ei pidä lannistua.

– Viljelyssä voi kehittyä, kun kokeilee rohkeasti eri lajeja tai saman kasvin eri lajikkeita. Puutarhahommissa jutun suola on juuri se vuorovaikutus luonnon kanssa. Joskus sen tahtoon pitää taipua.

Rauta neuvoo paitsi nauttimaan kaikesta kasvusta, myös kirjaamaan tai kuvaamaan havainnot muistiin. Se on paras tapa muistaa, oppia ja kehittyä kesä kesältä paremmaksi viljelijäksi.