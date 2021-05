Tee tämä puutarhatyö nyt – tehokkain tapa hävittää lupiini ja kurtturuusu

Hyvä aika hävittämiselle on kevät, kun siemenet eivät ole vielä kehittyneet.

Puutarhassa kasvava komealupiini on upean näköinen, mutta tosiasiassa kyseessä on haitallinen vieraslajikasvi, joka ei kuulu Suomen luontoon.

Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita, vieraslajit.fi-sivusto kertoo.

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvat myös muun muassa jättiputket ja kurtturuusut, joista jälkimmäinen on hävitettävä puutarhoista vuoden 2022 kesäkuun alkuun mennessä. Ohje nojaa Kansallisen vieraslajistrategiaan.

Vieraslajikasvit leviävät tehokkaasti siemenistä ja jotkin myös juurista. Siksi ne kannattaa hävittää puutarhasta ennen siementen kehittymistä, neuvoo Helsingin Seudun ympäristöpalvelut.

– Helpointa vieraslajikasvien hävittäminen on nyt keväällä, kun kasvukausi on vasta alkamassa ja kasveissa eivät ole vielä siemenet kehittyneet, kertoo tiedotteessa HSY:n ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen.

Kurtturuusu

Erityisesti haitallisen kurtturuusun hävittäminen vaatii laajan juuriston vuoksi puutarhurilta erityistä huolellisuutta.

Huvila & Huussin aiemmalta kaudelta tuttu pihasuunnittelija Riina Hifumi neuvoi aiemmassa jutussamme, että tehokkain tapa on kaivaa kurtturuusun juuret pois.

– Jos pihalla on yksi kasvi, sen voi kaivaa lapiolla. Jos kasvia on laajasti, sitten täytyy olla maansiirtokoneita.

Toinen tapa on näännyttää kasvi.

– Ruusu katkaistaan maata myöten ja leikataan säännöllisesti pois. Pikkuhiljaa, kun se ei saa yhteytettyä, se nääntyy ja juuristo kuivuu, Hifumi kertoo.

Jättiputki kuuluu haitallisiin vieraslajeihin.

Katkaise lupiinin kukkavarret

Ilta-Sanomille aiemmin haastattelun antanut Marttojen puutarha-asiantuntija Tiina Ikonen muistuttaa, että vaikka kaikkia haitallisia vieraslajeja ei ehdi hävittää yhden kesän aikana, pihamaansa kasveista on hyvä olla tietoinen.

Tyypillisiä, esimerkiksi vanhoista mökkipihoista löytyviä haitallisia vieraslajeja ovat jättiputket ja komealupiinit.

Jos lupiineja ei ehdi hävittää tämän kesän aikana, Ikosella on siihenkin hyvä vinkki.

– Lupiinin kukkavarret kannattaa katkaista, ettei se pääse tekemään siemeniä uudestaan.

Komealupiini on kaunis, mutta se on haitallinen vieraslaji.

Pihoista kannattaa bongailla myös jättipalsamia.

– Jättiputken kanssa kannattaa olla varovainen, sillä se aiheuttaa iho-oireita. Jättipalsami on puolestaan helposti torjuttavissa, sillä se on yksivuotinen.

Jättipalsami on helposti torjuttavissa, sillä se on yksivuotinen.

Vie näihin paikkoihin

HSY neuvoo tiedotteessa, että pienet määrät vieraslajikasveja voi laittaa kiinteistön biojäteastiaan tai sekajäteastiaan, jos biojätteen keräys puuttuu.

Helsingin seudulla peräkärrykuormat voi tuoda HSY:n Sortti-asemille viiden euron kuormahintaan. Pelkät kurtturuusut voi tuoda irrallisena ja laittaa ne Sortti-asemalla risujen keräykseen.

Muut vieraslajikasvit tulee pakata muovipusseihin siementen leviämisen estämiseksi ja laittaa sekajätelavalle. Sieltä ne viedään jätevoimalaan energiahyödynnettäväksi.

Jos vieraslajikasveja on tätä suurempi määrä, esimerkiksi talkoolavallinen, niitä ottaa vastaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Tuotaessa on mainittava, että kuorma sisältää hävitettäviä vieraslajikasveja, jotta se osataan ohjata oikeaan paikkaan. Vastaanotto on maksullinen.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kannattaa tarkistaa, mitkä jätekeskukset ottavat vieraslajeja vastaan.

Esimerkiksi Turun seudulla muistutetaan, että suurkuormia vieraslajeja otetaan vastaan vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Ohjeistuksen mukaan pakattuja vieraslajien pienkuormia vastaanotetaan kaikilla lajitteluasemilla veloituksetta.

