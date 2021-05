Näin Huvila & Huussin sisustusarkkitehti Mikko Vesanen asuu itse

Mikko Vesasen kodin rakkaimpiin esineisiin kuuluu muun muassa designtuoli ja isoisältä peritty pullo.

”Neliöt eivät ole valtavat, mutta asiat on kodissani suunniteltu lähtökohtaisesti niin, että arjen askareet toimivat niin kylppärissä kuin keittiössäkin”, sisustusarkkitehti Mikko Vesanen kertoo.

Helsinkiläinen Mikko Vesanen on suurelle yleisölle tuttu muun muassa Huvila & Huussi -ohjelmasta, jossa sisustusarkkitehdin ammattitaitoa on saanut ihailla useita kausia.

Ohjelmassa Vesanen tunnetaan hämmästyttävästä taidosta loihtia vapaa-ajanasunnoista aivan asukkaidensa näköisiä.

Toiminnallisuus korostuu erityisesti keittiössä, joka on kodin sydän.

Koti on ennen kaikkea paikka, jossa rentoudutaan ja rauhoitutaan, Vesanen sanoo.

Kotonaan Helsingin keskustassa Vesanen ottaa sisustusasiat rennommin.

Kirjahyllyllä on rakas muisto

Sujuva arki edellyttää kuitenkin kotonakin toiminnallisuutta. Vesanen sisustaa asuntoaan pelkistetysti, yksityiskohdilla maustaen. Arjen askareiden tulee toimia, oli sitten kyse keittiöstä tai kylppäristä.

Kirjahyllyn laidalla on pullo, joka on täynnä pieniä työkaluja. Sen Vesanen peri isoisältään.

Toiminnallinen ja pelkistetty tyyli ei tarkoita tylsyyttä. Kirjahyllyn laidalla on pullo, joka on täynnä pieniä työkaluja. Sen Vesanen peri isoisältään. Rakas muisto on kulkenut matkassa kodista toiseen.

Pelkistetyn olohuoneen katseenvangitsijoita ovat tonttupöytä ja lampaantalja.

Olohuoneessa huomio kiinnittyy puolestaan Kartellin Attila/Napoleon -tonttujakkaraan, joka toimittaa sivupöydän virkaa.

Ammattilainen kertoo, että jakkara tuo kotiin kaivattua kontrastia.

– Se myös muistuttaa siitä, että jokainen sisustaa kotiaan vain itselle, ei muille.

Design-tuoli on yksi rakkaimmista

Yleisasultaan riisutun asunnon yllätykset eivät lopu tähän. Eteisen sininen putkivalaisin valaisee peilin edustan kauniisti. Peikonlehti kurottelee maata kohti.

Eteisessä on Hans Wegnerin Y-tuoli.

Eteisessä sijaitsee myös yksi Vesasen rakkaimmista huonekaluista, Hans Wegnerin Y-tuoli.

– Se kuvastaa minulle tärkeitä arvoja, kuten aikaa kestävää suunnittelua ja näin ollen myös hyvää designia.