Uskoisitko edes samaksi paikaksi? Pitsihuvilan pihamuutos saa omistajat kyyneliin Huvila & Huussi -ohjelmassa

Sari ja Taru omistavat upean, vuonna 1917 rakennetun 80-neliöisen pitsihuvilan. Näyttävä talo seisoo yli hehtaarin kokoisella rinnetontilla, josta avautuu kaunis näkymä vesistöön. Valitettavasti piha on päässyt ränsistymään entisestä hohdostaan.

Piha on ryteikkö.

Alas ei kulje portaita.

Huvila & Huussi -sarjan illan jaksossa nähdään, kuinka pariskunta haaveilee kunnollisesta käynnistä rantaan, sydämenmuotoisesta laiturista, pitsauunista, kesäkeittiöstä sekä isosta tilasta, joka olisi täynnä mahdollisuuksia yhteiselle tekemiselle ja liikunnalle.

Huvila & Huussin maisemasuunnittelija Kati Jukarainen ja pihaurakoitsijat Teemu Luostarinen sekä Jani Kärkkäinen kuuntelevat tarkasti toiveet ja tarttuvat toimeen. Piha myllätään täysin uuteen uskoon.

Pihamuutoksen paljastuspäivänä Taru ja Sari avaavat silmänsä huvilan yläpihalla, uuden kesäkeittiön luona.

– Nyt on mieletön! En uskonut, että tämä on totta. Kaikki pinnat on uutta ja kaikki on rytmissä ja näky on esteettinen, Sari kertoo.

– Kaikki on siistiä, hienoa, jotenkin ajateltua, Taru sanoo.

Katso video muutoksesta ylhäältä!

Rantasaunalle oleskelupaikka

Kesäkeittiön lisäksi perheelle on rakennettu oma hiekkaranta. Jopa unelma sydämenmuotoisesta laiturista on toteutunut.

Aktiivisesti liikkuva Taru on saanut toiveidensa mukaisen ulkoliikunta-alueen painonnostotelineillä sekä yleistä tilaa perheen yhteisille peleille.

Rantasaunan yhteyteen on tehty kaunis oleskelupaikka, jossa on tilaa kokkailulle.

– Tuli tämäkin päivä, että saa tulla valmiiseen. Onhan tämä aika hienoa, Sari sanoo ja liikuttuu kyyneliin.

– Olen erittäin iloinen, että laitoin salaa hakemuksen ohjelmaan, Taru sanoo.

Huvila & Huussi maanantaina kello 20 Nelosella ja Ruudussa.