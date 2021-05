Piha ja parveke ovat kukkien ja vihannesten ystävien lempipaikkoja. Ne on helppo saada miellyttäviksi ja näyttäviksi. Eikä se vaadi ihmeitä, vaan kolmen kohdan nyrkkisäännön noudattamista. Puutarhaliitto ry:n toimitusjohtaja Timo Taulavuori antaa toimivat vinkit.

Keväällä on tärkeätä pohtia, mitkä lajit menestyvät lasitetulla, paahteiseksikin äityvällä, parvekkeella. Mitä tällä kertaa istuttaa vihanneslaatikkoon, tai isoon kukkaruukkuun. Kuinka onnistuu ehkä paremmin kuin viime kesänä?

Hienointa on se, että yhtä oikeaa vastausta ei ole, vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon.

Puutarhaliitto ry:n toimitusjohtaja Timo Taulavuori auttaa viherpeukaloita näissä mukavissa pohdiskeluissa.

Hän kutsui Ilta-Sanomat omalle parvekkeelleen, jonne istutti kukkaruukun ja toimivan vihanneslaatikon. Taloyhtiönsä portaan eteen hän työsti näyttävän tervetuliaisasetelman.

Taulavuoren parveke on nykyään hyvin tyypillinen lasitettu parveke, joka antaa aurinkoon. Se tulee kesällä paahteiseksi, mikä täytyy ottaa huomioon kasvien valinnassa.

Timo Taulavuoren lasitetun parvekkeen kukka-asetelma kestää paahteenkin. Takana on ruoste- eli kuparisara, joka kasvaa komeaksi 60-senttiseksi heinätaustaksi. Edessä ovat tähtisilmät ja laventeli. Roikkuvaksi kukaksi tulee vielä hopealanka. Kesän aikana ruukku kasvaa aivan täyteen.

Ensin lasitetun parvekkeen kukkaruukku. Puutarhuri on valinnut halkaisijaltaan 45-senttisen, kierrätysmateriaalista (auton rengas) valmistetun ruukun, joka varastoi reilusti vettä sisäänsä.

Se takaa jopa viikon kasteluvälin, vaikka parvekkeen lämpötila nousisi kuumaksi.

Leca-soraa pohjalle ja reilusti kesäkukkamultaa päälle, lähes reunaan asti. Löysää multaa kannattaa painaa kämmenillä tiiviimmäksi.

Sitten se kukka-asetelman kolmen kohdan sääntö.

– Olen pitänyt kolmea periaatteena tärkeänä: kolme korkeutta, kolme väriä, ja kolme eri tyyppistä kasvia.

– Taakse korkea kasvi, sen eteen matalampia, jotka täyttävät ruukkua. Ja eteen roikkuvia kasveja, jotka valuvat reunoja pitkin alas.

– Ei kannata laittaa hirveästi määrää tai värejä. Kolme riittää rauhalliseen ja klassiseen asetelmaan. Toki englantilaiset käyttävät kaikkia mahdollisia värejä sekaisin, Taulavuori sanoo.

Tässä portaan eteen tehdyssä tervetuliais-asetelmassa on pääkasvina maljaköynnös. Roikkuviksi on valittu muratit.

Hän on valinnut parvekeruukkunsa pääkasviksi ruostesaran eli kuparisaran. Ulkoruukussa se voisi olla jokin havu tai maljaköynnös.

– Tästä tulee noin 60-senttinen, punertava, iso heinätupsu. Heinät ylipäätään selviävät hyvin kuivassa ja lämpimässä, eli se menestyy lasitetulla parvekkeella.

– Se näyttää vielä näin keväällä hiukan onnettomalta, mutta kasvaa tuuheaksi ja komeaksi.

– Minulla oli yhtenä vuonna parvekkeella Niilin kaislasara. Sen tähtimäiset latvukset olivat oikein näyttävä.

Timo Taulavuoren parvekkeella on myös kätevä ”vesiviljelysysteemi” vihanneksille. Pieneen turvekuppiin istutetaan taimi tai siemen. Kuppi upotetaan säiliöön, jossa on kasvilannoiteliuos.

Taulavuoren mukaan heinäkasvit ovat nykyään muodikkaita ja haluttuja. Pelkästään niillä voi tehdä näyttävän ruukun. Leutona talvena ne menestyvät ympäri vuoden. Jos ne paleltuvat, ne ovat hauskoja ”talventörröttäjiä”.

– Saran istutan ruukun takareunalle auringosta katsottuna. Eteen tulee kaveriksi matalammat, tähtisilmä ja laventeli.

Tähtisilmä on kotoisin Etelä-Afrikasta ja on tottuneet paahteeseen. Laventeli on tyypillinen Välimeren alueen kasvi, joka tuoksuu hyvälle parvekkeella ja menestyy kuivassakin.

– Tähtisilmästä kannattaa kesällä nyppiä kukkia tasasin välein. Laventelista voi poistaa kerralla kaikki kukkineet kukat, niin se kukkii uudestaan.

Roikkuviksi kasveiksi Taulavuori aikoo lisätä ruukkuunsa hopeaputouksen tai hopealangan. Muratti ei kestä paahteisella parvekkeella, ulkona se on mainio.

Lannoittamisen puutarhuri hoitaa saman tien.

Kanankakka on kelpo lannoite. Sille tehdään pieni kolo, joka peitetään täytön jälkeen mullalla hajuhaitan välttämiseksi.

– Teen kolot jokaisen kasvin viereen ja pistän niihin jonkin verran kanankakkaa, jota kasvit käyttävät vararavintona pitkin kesää. Laitan multakerroksen niiden päälle, niin tuoksut eivät haittaa.

Hän kehottaa täyttämään ruukun reunat mullalla niin, että juuripaakku ei osu reunaan. Se estää kasvin kuivumista. Lopuksi kastelu ja ruukku on valmis.

– Tässä vaiheessa tämä näyttää vaatimattomalta, mutta jos tähän laittaa keskelle lisää kasveja, se on kesällä tukossa.

Hyötykasvit ovat hyvin suosittuja parvekekasveja. Taulavirralla on tietysti oma keittiöpuutarhansa kasvilaatikossa.

Se on talvehtinut ja nyt on aika trimmata se kevätkuntoon.

Parvekkeen viljelylaatikkoon syntyy kätevä pieni keittiöpuutarha. Timo Taulavuoren lasitettu parveke tulee kesällä kuumaksi, mikä täytyy ottaa huomioon kasvien valinnassa.

– Tämä näyttää tässä vaiheessa aika roisilta. Tässä oli seitsemän erilaista yrttiä ja ranskalainen rakuuna oli ainoa joka talvehti. Muut ovat kuolleita, paitsi että viinilehtisalaatti tehnyt poikasia.

Puutarhuri pelastaa talteen osan pienistä viininlehtisalaatin taimista ja leikkaa tuuhean rakuunan 15-senttiseksi. Kuolleet juurakot hän kaivaa pois.

– Mullasta on kadonnut jonkin verran ravinteita talven aikana, joten lisään pinnalle kerroksen laadukasta kukkamultaa. Siinä ei ole mitään haitallista kasviksille. Toki taimimultakin käy, Taulavuori sanoo.

Hän istuttaa laatikkonsa takaosaan tomaatin ja chilipaprikan. Eteen pelastamansa viininlehtisalaatin. Myöhemmin keväällä hän lisää laatikkoon lisää salaatteja.

– Lasitetulla parvekkeella menestyvät lämpöä vaativat kasvit kuten kurpitsat, tomaatit, kurkut, paprikat ja chilipaprikat. Maissiakin voi parvekkeelle istuttaa.

” Lasitetulla parvekkeella menestyvät lämpöä vaativat kasvit kuten kurpitsat, tomaatit, kurkut, paprikat ja chilipaprikat. Maissiakin voi parvekkeelle istuttaa.

– Istutan nyt makean keltaisen chilipaprikan. Se on turvepotissa, joka kannattaa purkaa ennen istutusta, muuten sen juuret käpertyvät potin sisälle.

Taulavirran lempitomaatti on pensastava tomaattilajike Punahilkka, johon tulee keskisuuret tomaatit.

Pallomaljassa on kätevä kasvattaa parvekekaktuksia, jotka sietävät kuumaa. Niiden alustana on karkeaa kaktusmultaa ja berliittiä.

– Se sopii parvekeviljelyyn. Tämä ei kasva liian korkeaksi, kuten varsitomaatit, vaan jää noin 60-senttiseksi.

– Tomaatille tehdään multaan syvempi kolo, koska sen saa istuttaa selvästi syvemmälle kuin sen kasvatussyvyys on ollut.

Lopuksi hän istuttaa viininlehtisalaatin taimet takaisin ruukkuun. Pieniin koloihin katoaa muutamia taiminippuja. Vielä pienet kuopat kanankakkaa varten, multapaakut päälle hajujen välttämiseksi, ja keittiöpuutarha on valmis.

” Nyt on hyvä aika kylvää parvekkeella salaattia, retiisejä tai kaalikasveja. Myös parvekeperunat voi istuttaa jo nyt.

– Nyt on hyvä aika kylvää parvekkeella salaattia, retiisejä tai kaalikasveja. Myös parvekeperunat voi istuttaa jo nyt.

Viljelylaatikoihin on olemassa myös muovisia kansia, jotka suojaavat viileitä öiltä. Jos ei ole lasitettua parveketta, viljelylaatikkoon on pantava kansi kylmänarkoja kasveja, kuten tomaattia, chiliä ja basilikaa varten.

– Yölämpötilan pitäisi olla pysyvästi yli 10 astetta ennen kuin kannattaa lämpöä vaativia kasveja laittaa ulos ilman suojaa.