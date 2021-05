Lauran, 25, pieni rivitalopiha on kuin keidas – näppärä yksityiskohta piilottaa rumat sähköjohdot

Oma poreamme, kaksi terassia ja ihana rauha. Näistä elementeistä on Lauran rivitalopiha tehty.

Lauran rivitalopiha on kuin viihtyisä lomakeidas.

Nopealla vilkaisulla Eurajoella asuvan Laura Ruoholan, 25, rivitalopiha näyttää aivan tavalliselta.

– Se on tyypillisen kokoinen ja siinä on nurmikkoalue, aivan kuin normaaleissa rivitalopihoissa, Ruohola kuvailee.

Lähempänä ulko-ovea katse kiinnittyy kuitenkin kahteen terassiin, joissa on lomamatkoilta tuttua tunnelmaa.

Yläterassilla on yhdistetty mustaa ja luonnonmateriaaleja.

Laura on hakenut pihalleen lomatunnelmaa.

Yläterassilla on mustaa ja luonnonmateriaaleja yhdistelevä oleskelualue valoketjuineen, alaterassilla aurinkovarjo, bambuisia näkösuojia ja jopa poreamme. Illan tullen siihen syttyvät valot.

Ruoholan piha ei taidakaan olla aivan tavallinen.

Tyyli vaihtuu tiheään

Sisustaminen on Laura Ruoholalle intohimoinen harrastus. Siksi eurajokelaisnainen muuttaa terassinsa ilmettä melkein joka kesä.

Tällä hetkellä Ruohola on innostunut luonnonmateriaaleista, joita näkyy muun muassa matoissa, näkösuojissa ja ruukuissa. Istuinpölkit Ruohola on tehnyt äitinsä avustuksella. Nyörit on kiinnitetty paikoilleen liimapyssyllä.

Kokonaisuus on onnistunut.

– Korona-aikaan ei oikein pääse minnekään, joten halusimme pihalle pientä luksusta ja lomatunnelmaa.

Poreamme on suosikkipaikka. Siinä on tunnelmaa tuovat valot.

Helppohoitoiset tekokasvit sopivat terassille.

Vaikka yksityiskohtia on paljon, rahaa ei ole mennyt paljon. Poreamme maksoi 400 euroa ja muuhun sisustukseen on mennyt pari sataa euroa. Huonekalut ovat vanhoja.

– Suosin edullisia sisustustavarataloja, kuten Halpahallia, Jyskiä ja Rustaa, Ruohola kertoo.

Poreamme on suosikkipaikka

Pihan sisustamisessa tärkeää on myös helppohoitoisuus. Nurmipihaa Ruohola laittaa kuorikatteella tehdyillä asetelmilla, ja terasseilla viihtyvät vaivattomat tekokasvit.

Juuttiköysi on Ruoholan luottotarvike. Sitä löytyy niin poreammeen reunasta kuin sähköjohtojenkin ympäriltä. Rumina pidetyt johdot menevät näin kätevällä tavalla piiloon.

– Inspiraatiota löydän paljon netistä, mutta myös muilta ihmisiltä. Pihaa kannattaa laittaa aina ennen kaikkea oman mielen mukaan.

Sähköjohdon Laura on päällystänyt juuttinarulla.

Parasta on, että rivitalopiha sijaitsee ison tien varrella, mutta istutusten ja näkösuojien vuoksi siellä on aivan oma rauhansa.

Koska pihan ilme muuttuu vähän väliä, myös suosikkipaikalla on tapana vaihdella. Tänä kesänä Ruohola aikoo kuitenkin viettää erityisen paljon aikaa uudessa poreammeessa.

– Sitä voi käyttää pitkälle syksyyn, sillä amme kestää pikkupakkasiakin.

Lauran sisustusideoita voit seurata myös Instagramissa tilillä llllaaauraa.