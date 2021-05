Mira muutti lomasaarelle Espanjaan – suurin haaste löytyi yllättävästä suunnasta

Kun muutin mieheni kanssa Espanjaan kuuluvalle Menorcan saarelle, emme tunteneet sieltä ketään. Paikallisiin tutustuminen ja piireihin pääseminen onkin ollut monen vuoden projekti, kirjoittaa Mira Jalomies.

Monet menorcalaiset ovat melko varautuneita ja hitaasti lämpiäviä, aivan kuten me suomalaiset. Paikallisiin tutustuminen vaatii aikaa.­

Olimme asuneet Manner-Espanjassa jo useamman vuoden, kun muutimme Baleaarien saariin kuuluvalle Menorcalle asumaan. Saari oli meille siinä vaiheessa lähes täysin tuntematon kolkka, yhden ainoan kevätmatkan kohde. Ainuttakaan ihmistä emme sieltä etukäteen tunteneet.

Yleensähän tulokkaan on helpompi sulautua ainakin aluksi muiden muukalaisten joukkoon, mutta Menorca ei ole niitä paikkoja, joihin kaltaisemme nuorehkot ulkomaalaiset rynnivät asumaan.

Saari ei muistuta kansainvälisyydessään suurkaupunkia, ei Aurinkorannikkoa eikä edes ihan vieressä sijaitsevaa Mallorcaa. Menorcalla piirit ovat pienet ja niitä on vähän. Saaren suomalaisten piirin pystyi laskemaan, meidät mukaan luettuna, yhden käden sormilla.

Ihmisiin tutustumisesta tulikin monen vuoden projekti.

Kriittisimmän kontaktiverkoston luominen

Koko saarelle muuttamisen edellytys oli, että saatoimme tehdä etätöitä Suomeen. Saarelaisiin tutustumisen kannalta töiden teko kotoa on kuitenkin ollut äärettömän huono asia. Kun ei ole paikallista työyhteisöä tai muuta luontevaa porukkaa, johon solahtaa, on vaikea päästä kontaktien solmimisessa alkuun.

Niinpä olikin aivan erinomainen sattuma, että päädyimme ostamaan vanhan ja raihnaisen talon, sillä siinä eläminen ei ole koskaan ollut kovin yksinäistä. Talon hengissä pitäminen on vaatinut alusta lähtien jatkuvia elvyttämistoimenpiteitä, mikä meidän tapauksessamme on tarkoittanut sitä, että tarve ammattilaisille on ollut suuri.

Kodissa on aina rampannut maalareita, muurareita, putki- ja sähkömiehiä, katonkorjaajia, kipsilevyjen asentajia ja yleisremonttimiehiä. Erityisen tiiviit välit olemme luoneet ilmalämpöpumppujen asentajan ja korjaajan kanssa.

Yrittäjiin tutustuminen

Kodin kalustaminen on ollut meillä pulmana ihan ensimetreiltä lähtien. Saarella on niukasti valikoimaa, eivätkä paikallisten huonekaluliikkeiden tarjonta ja omat skandinaaviset mieltymykset ole kovin hyvin kohdanneet.

Menorcalainen elämäntapa on hyvin perhekeskeistä. Lasten kautta paikallisiin saa paljon helpommin kontaktia.­

Kodin kalustaminen ja sisustaminen onkin osoittautunut elämänmittaiseksi urakaksi. Mutta samalla se on osoittautunut myös hyvin antoisaksi ja hyödylliseksi puuhaksi, sillä loputtoman huonekalukaupoissa luuhaamisen ohessa on tullut tutuksi liuta monenlaisia puodinpitäjiä ja myyjiä ympäri saarta.

Näihin suhteisiin liittyy paitsi molemminpuolista luottamusta, myös lämpöä. Ihan saatetaan kätellä tai halata, kun pitkästä aikaa nähdään.

Paikallisiin piireihin pääseminen

Oman kotikaupungin ”morjens-tuttujen” piiri on syntynyt puhtaasti kantapaikkojen avulla. Olemme valinneet tietyt kahvilat, leipomot ja vihanneskaupat sekä eritoten virastot, joita olemme suosineet, ja ravanneet niissä sitten yhtenään, päivästä toiseen, vuosi vuoden perään. Se on tuottanut hedelmää.

Varsinaisten ystävyyssuhteiden luominen on sen sijaan ollut monin verroin haastavampaa. Paikallisilla on tiiviit perhe- ja sukulaissiteet sekä lapsuudesta juontuvat ystävyyssuhteet eikä uusia kaveruuksia kovin hanakasti kaivata.

Pariin ensimmäiseen vuoteen emme asiassa edenneet, mutta sitten syntyi lapsi.

Pääsimme päiväkotipiireihin, ja koko saari alkoi avautua uudesta vinkkelistä. Tuli leikkipuistotreffejä, kaverisynttäreitä, yhteisiä rantapäiviä ja muita tapahtumia. Lapsiperheenä olimme tervetulleita joka paikkaan.

Kunnes vihdoin koitti sekin päivä – toki muutaman vuoden lämmittelyn jälkeen – jolloin en enää kokenut olevani näissä perhetapahtumissa paikalla vain kuokkavieraana, lapsen siivellä. Voitte uskoa, että sepä vasta onkin tuntunut hienolta ja arvokkaalta.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.