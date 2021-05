Nainen törmäsi karuun näkyyn vuokramökin pihalla: ”Hieman pelotti mennä illalla huussiin”

Vuokramökeillä sattuu ja tapahtuu, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

Suomessa eletään parhaillaan mökkibuumia.

Loma-aikoina suuri osa suuntaa omalle mökille, mutta myös vuokramökeille riittää kysyntää.

Vaivattomuus ja vaihtelunhalu kuuluvat vuokramökkeilyn etuihin, mutta aina ei mene putkeen.

Ilta-Sanomien mökkikyselyyn* vastanneet kertovat, minkälaisia yllätyksiä he ovat vuokramökeillä kohdanneet. Osa yllätyksistä on iloisia, osa ikävämpiä.

1. Hajut ja lika

– Meillä oli vuokralla entinen maatilan päärakennus. Erään kuuman kesän aamuna avasin oven ja tyrmistyin. Pellot vuokrannut viljelijä oli levittänyt lannat pellolle. Haju oli kamala. Lähdimme apen mökille yöksi. Mies, 65

– Vuokrasimme ison luksusmökin jouluksi. Siellä oli vissiin nuoriso juhlinut ennen meitä. Kalja haisi ja sukat jäivät lattioihin kiinni. Lisäksi lakanoita ja pyyhkeitä puuttui. Mutta suurin pettymys oli sauna, kiuas ei toiminut. Sitä yritettiin kyllä korjata, mutta ilman menestystä. Oltiin sitten viisi päivää ilman saunaa joulun ajan. Nainen, 46

– Menimme myöhään illasta vuokramökille. Heti sisään astuttua huomasimme, että sisäilma haisi. Minä pahasti sisäilma-altistuneena sain samantien hengitys- ja iho-oireita, mutta myöhäisen ajankohdan vuoksi jäimme yöksi mökkiin. Ilmoitimme asiasta aamulla ja saimme uuden mökin. Lomasta jäi lopulta hyvä mieli. Nainen, 47

2. Kutsumattomat vieraat

– Karhu oli raadellut joutsenen pihalla ja levitellyt jätteet ja höyhenet ympäri pihaa. Hieman pelotti mennä illalla huussiin, vaikka Otso oli jo kadonnut metsän siimekseen. Nainen, 57

– Nuoria naisia oli kaksi, yllättäen samalla mökillä. Viihdyttiin kuitenkin hyvin ja oltiin sovussa se viikko. Mies, 68

– Kerran vuokramökillä oli valtavasti hiiriä. Laitoin pöydälle kippoon pähkinöitä, ja toinen lapsista jäi pöydän viereen lukemaan kirjaa, kun me muut menimme saunaan. Takaisin tultuamme ihmettelin, että lapsi oli syönyt kaikki pähkinät, vaikkei hän pidä pähkinöistä.

Ihmeteltiin siinä, mitä oli tapahtunut. Yöllä hiiret rapistelivat niin, ettei saanut nukuttua. Niitä oli valtavasti. Soitettiin vuokranantajalle, joka kehotti ostamaan hiirenloukun. Ensimmäinen hiiri meni loukkuun noin vartissa keskellä päivää. Istuin itse lukemassa metrin päässä. Mies ei ollut hiiristä millänsäkään, ruokki pihapiirin pöllöä niillä. Itselläni meni loma pilalle. Nainen, 57

3. Sairastapaukset

– Noin kymmenen hengen porukasta yhdeksän sai rajun oksennustaudin ilmeisesti juomavedestä. Itse oksensin moottoritien varressa. Nainen, 55

4. Huono varustelu tai mökin kunto

– Vuokrasimme uuden mökin, joka oli vielä viimeistelyä vaille valmis. Tämä siis selvisi vasta, kun olimme jo majoittuneet. Illalla grillatessa mökkien viimeistelytöitä tekevä kirvesmies jutteli niitä näitä. Mies, 37

– Isäni kanssa vuokrasimme kalastusta varten saarimökin Saimaalta. Perille päästyämme emme meinanneet saada saunaa syttymään. Syyksi paljastui piipun tukkiva linnunpesä. Mies, 32

5. Osaamattomuus

– Joku seurueestamme ei ollut ihan hallinnut vesihanan käyttöä. Kaverit heräsivät takkahuoneen lattialta siihen, että patjat olivat litimärkiä, kun vesi oli valunut saunasta lattialle. Tilanteesta selvittiin lopulta huumorilla. Nainen, 38

6. Liian innokas vuokraaja

– Yhdellä mökillä omistaja tuli pari kertaa pihalle kyselemään, miten olemme viihtyneet. Toisella kertaa hän ilmestyi laiturille, kun olimme uimassa. Vuokrausfirma pahoitteli asiaa ja totesi, että omistaja on toiminut väärin. Ilmoitukseen lisättiin tieto, että omistajan talo sijaitsee vieressä. Nainen, 46

– Olimme vuokranneet vanhan mökin mieheni kanssa viikonlopuksi. Omistaja tuli lauantaiaamuna kello kahdeksan tuomaan meille kaloja ja vietti mökillä puoli päivää seuranamme. Sunnuntaina pois lähtiessä omistaja oli jo tuntia ennen sovittua luovutusaikaa odottelemassa pihalla, josko lähtisimme. Ei vuokrattu toiste. Nainen, 45

7. Maisemat

– Suomen upea luonto on yllättänyt useamman kerran. Lapissa on porolauma tullut ikkunan taakse, Saimaalla rannassa on ollut norppa ja muuta ihanaa. Nainen, 46

– Lasten hyppiminen katolta lumihankeen. Että ne nauttivat, kun lunta oli niin paljon. Nainen, 51

– Puumalasta vuokraamamme mökki oli ihanasti jyrkkien kallioiden lomassa. Kun katsoimme auringonlaskua kalliolla, joku taitava saksofonisti antoi lähirannalta taidonnäytteen. Ihan parasta! Nainen, 58

– Vuokrasin mökin Parikkalasta vuosia siten. Kun lapset olivat menneet nukkumaan, istuin pihalla ja katselin järveltä nousevaa usvaa. Yhtäkkiä alkoi kuulua viulun soittoa. Soitto kantautui järven päälle, ja tunnelma oli taianomainen. Nainen, 65

IS selvitti ihmisten mökkitapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä* 1.–7.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 212 ihmistä.