Marttojen puutarha-asiantuntija listasi: Tee nämä puutarhatyöt nyt! – mutta älä turhaan kitke hyödyllistä rikkaruohoa

Puutarhakausi on jälleen täällä. Mieleisestään pihasta haaveilevan kannattaa huolehtia, että tietyt puutarhatyöt tulee tehtyä ajallaan.

Viime aikoina multasormien joukkoon on liittynyt uusia mökkien ja omakotitalojen omistajia.

Jos puutarhan kevätpuuhat eivät ole tuttuja, ota vaari Marttaliiton puutarha-asiantuntija Tiina Ikosen vinkeistä.

Nämä työt puutarhassa kannattaa tehdä nyt.

1. Leikkaa puut ja pensaat

Suomi on pitkä maa. Etelässä puiden oksien ja pensaiden leikkaus on jo myöhäistä, mutta Pohjois-Suomessa saksiin voi paikoin vielä tarttua.

– Puiden ja pensaiden leikkaaminen tulee tehdä, ennen kuin kasvi lähtee kasvamaan. Osa puista, kuten luumupuut, kirsikkapuut, vaahterat ja koivut leikataan vasta elo-syyskuussa, Ikonen kertoo.

Marjapensaat voi leikata joko keväällä tai syyskesällä. Jos karsimisen jättää myöhemmälle, voi pois otettavat oksat valita sen mukaan, mitkä oksista eivät ole tuottaneet marjaa.

2. Huolla nurmikko

Nurmikko tarvitsee säännöllistä ylläpitoa, jotta sammaleet ja rikkaruohot eivät valtaa liiaksi tilaa. Toukokuussa onkin syytä rapsutella, ilmata, lannoittaa ja tarvittaessa kalkita nurmi.

– Kalkitseminen parantaa pieneliötoimintaa ja näin myös maan rakennetta. Nurmikon voi kalkita joka kolmas vuosi joko puutarhakalkilla tai lannoitteella, johon on lisätty kalkitusainetta, Ikonen kertoo.

Kevätlannoituksella nurmikko saa hyvän alkuvauhdin kasvuun. Lannoitteiden ravinteista erityisesti vihreyttä tuova typpi on nurmikolle tärkeä. Liikaa nurmikkoa ei kuitenkaan kannata lannoittaa, ellei halua olla jatkuvasti leikkaamassa sitä.

– Suosittelen aina luonnonmukaisia lannoitteita, kuten nurmikolle tehtyjä lantarakeita.

Nurmikkoa ei ole mikään pakko hoitaa armeijamaisen kurinalaisesti. Puolihoidettu keto tai nurmikko, joka ajetaan pari kertaa kesän aikana, on hyödyksi pölyttäjille ja luonnonkasveille.

3. Istuta ja kylvä

Toukokuu on kiihkeää istutus- ja kylvöaikaa. Heti kun maa on sula, on aika kylvää juureksia ja yleisimpiä vihanneksia, istuttaa marjapensaita sekä perustaa kasvimaita.

– Suoraan kylvettävien herneiden, papujen, kurkkujen, kesäkurpitsojen sekä taimesta istutettavien paprikoiden ja tomaattien kanssa kannattaa odotella kesäkuulle, sillä ne ovat kylmänarkoja, Ikonen sanoo.

4. Perusta viljelylaatikko tai yrttiruukku

Jos puutarhassa ei ole kasvimaata, voi sellaisen perustaa pohjattomaan viljelylaatikkoon. Pinnalle ripotellaan riittävästi tuoretta multaa, jotta kasveilla on hyvät kasvuolosuhteet.

– Pohjattomassa viljelylaatikossa maan kosteus pääsee nousemaan ylöspäin, jolloin kasteluntarve ei ole niin tarkkaa. Se sopii siksi hyvin myös mökille, jossa ei olla yhtenään, Ikonen kertoo.

Pihan nurkkaan tai vaikkapa parvekkeelle sopii sen sijaan pohjallinen ruukku, johon voi istuttaa esimerkiksi yrttejä. Yrttiruukku vaatii säännöllistä kastelua, mutta on muuten vaivaton.

– Helpoista helpoimpia yrttejä ovat koko kesän satoa antavat salvia, timjami ja basilika. Ne voi laittaa kasvamaan myös kaupan ruukkuyrteistä.

5. Lannoita keväällä

Oli kasvi mikä tahansa, kevät on lannoittamisen aikaa. Ikonen suosittelee kotipuutarhan lannoitteeksi eloperäistä, hitaasti liukenevaa lannoitetta.

Kasvi tarvitsee apua kasvuun, mutta liikaa on liikaa. Liiallinen lannoittaminen rehevöittää lopulta vesistöjä.

– Liiasta lannoittamisesta kertoo vaikkapa se, että marjapensas on rehevä, mutta ei tuota marjaa. Liikaa lannoitettu pensas ei myöskään talvehdi kunnolla, Ikonen kertoo.

6. Jaa perennat

” Lajikohtaisia ohjeita on olemassa, mutta yleensä perennat jaetaan 3– 5 vuoden välein.

Loppukesällä ja syksyllä kukkivat perennat eli monivuotiset ruohovartiset koristekasvit kannattaa jakaa keväisin. Keväällä kukkivat jaetaan syyskesällä. Ilman jakamista kasvu pysähtyy ja kukinta vähenee.

– Lajikohtaisia ohjeita on olemassa, mutta yleensä perennat jaetaan 3-5 vuoden välein.

7. Lisää katetta tai maankatekasveja

Keväisin pensaiden alle voi lisätä eloperäistä katetta. Se estää rikkaruohojen kasvua, lisää eloperäisen aineen määrää ja pitää kosteuden maassa.

– Toinen vaihtoehto on maankatekasvi. Pensasryhmien kaveriksi sopivat vaikkapa rönsyansikka ja rönsytiarella, Ikonen sanoo.

8. Tunnista ja hävitä haitalliset vieraslajit

Kansallisen vieraslajistrategian tavoitteena on, että Suomessa olevien ja Suomeen mahdollisesti saapuvien haitallisten vieraslajien aiheuttama uhka ja haitta on minimoitu.

Tyypillisiä, esimerkiksi vanhoista mökkipihoista löytyviä haitallisia vieraslajeja ovat jättiputket ja komealupiinit. Pihoista kannattaa bongailla myös jättipalsamia ja kurtturuusua.

– Jättiputken kanssa kannattaa olla varovainen, sillä se aiheuttaa iho-oireita. Jättipalsami on puolestaan helposti torjuttavissa, sillä se on yksivuotinen.

” Jättiputken kanssa kannattaa olla varovainen, sillä se aiheuttaa iho-oireita.

Vaikka kaikkia haitallisia vieraslajeja ei ehdi hävittää yhden kesän aikana, pihamaansa kasveista on hyvä olla tietoinen.

– Esimerkiksi kurtturuusun kasvatuskielto astuu voimaan ensi vuonna, mutta se kannattaa jo hävittää. Myös lupiinin kukkavarret kannattaa katkaista, ettei se pääse tekemään siemeniä uudestaan.

9. Älä poista rikkaruohoja

Rikkaruohot voi hyvällä omallatunnolla poistaa kasvimaasta, jossa ne kilpailevat hyötykasvien kanssa auringonvalosta ja tilasta.

Muualla puutarhassa niihin kannattaa suhtautua ymmärryksellä. Esimerkiksi nokkonen tai vuohenputki voivat olla hyviä maanpeittokasveja. Lisäksi niistä on hyötyä muulle luonnolle.

Ikonen hehkuttaa etenkin monipuolista voikukkaa, jota moni vihaa.

– Toivoisin, että sitä arvostettaisiin. Kyseessä on erittäin tärkeä kasvi kevään pölyttäjille. Kun tarjolla ei ole luonnonkukkia, pölyttäjät saavat voikukasta ravintoa.

” Toivoisin, että sitä arvostettaisiin. Kyseessä on erittäin tärkeä kasvi kevään pölyttäjille.

Voikukan voi kyllä leikata, mutta vasta, kun se on kukkinut. Näin pölyttäjät ehtivät nauttia ravintonsa.

– Voikukasta voi nauttia myös itse. Jos mökkipihalla ei ole käytetty bensakäyttöistä ruohonleikkuria tai muita myrkkyjä, voikukan osia voi kerätä ja käyttää salaateissa.