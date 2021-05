Kokenut maalari paljastaa suomalaisten kotiremonttien pahimman maalausmokan: ”On saattanut pieni naurunhörähdys päästä”

Näillä vinkeillä onnistut taatusti!

Poikkeuksellinen aika on mahdollistanut monelle aikaa kodin tai mökin pintaremontointiin. Olemmekin aikaisemmin kertoneet tavallisten suomalaisten remontoimista kohteista:

Kaikilla pensseli ei pysy kädessä yhtä vakaasti. Vuodesta 2007 asti maalarina työskennellyt Jenni jakoi omat vinkkinsä maalausurakoihin ja paljasti, millaisia maalausvirheitä hän työssään paikkailee.

Tämä on kotimaalareiden suurin virhe

Kotimaalareiden suurin silmiinpistävä virhe on helppo nimetä.

– Se, ettei muisteta suojata mitään irtaimistoa tai putsata jälkiä – suojaus on siis aika olematonta. Pintoja käsitellään tyylillä ”mitä nopeammin sitä parempi” ja se näkyy monesti julkisivussa. Eikä kiinteistöjen arvoa nostattavalla tavalla, vaan päinvastoin, mäntsäläläisessä maalausfirmassa työskentelevä Jenni sanoo.

Jenni on törmännyt kohteisiin, jotka ovat katosta lähtien maalitahrojen peitossa ja tarvitsevat ammattilaisen korjausta.

– Suomalaisilla on varmasti ruutia ryhtyä sellaiseenkin työhön, mistä ei ole aikaisempaa kokemusta. Meillä suomalaisilla on vähän sellaista nuukuutta ja uppiniskaisuutta, joka on laadukkaan lopputuloksen tiellä.

Jennin esimerkkikuva tyypillisistä maalausmokista­

Jenni haluaa kuitenkin kannustaa amatöörejäkin maalaamiseen, kunhan perusasioissa otetaan ensin selvää.

– Jos on edes vähän intoa perehtyä asiaan, jokaisella kotimaalarilla on valmiudet hyvään työnjälkeen. Virheistähän sitä jokainen viimeistään oppii!

”Oikeat työvälineet ovat vähän hukassa”

Lisäksi ammattimaalari on huomannut, että kotimaalareiden työvälineissä voisi olla parannettavaa.

– Oikeat työvälineet ovat myös monesti vähän hukassa. Monesti halvat välineet lisäävät työn määrää. Sekä pensseleissä että teloissa on hurjan paljon eroja.

Yksi yleinen virhe tapahtuu myös tehosteseinissä.

– Sisämaalauksessa on tullut vastaan näitä ihania tehosteseiniä, joiden rajoja häpeillään. Ne onnistuisivat paremmin, jos käytettäisiin suojauksessa ihan kapeaa maalarinteippiä.

Jennin esimerkkikuva tyypillisistä maalausmokista.­

Jenni myöntää, että joskus kotimaalareiden työnjälki jopa hämmästyttää.

– Kyllä niistä huvittavimmista virheistä on saattanut pieni naurunhörähdys päästä.

Vinkit kotimaalareille

Jennin tärkein vinkki kotimaalareille on selvä: kysyvä ei tieltä eksy!

– Paikallisissa rautakaupoissa on monesti todella asiantuntevaa henkilökuntaa, jolta saa apua kysyttäessä. Täytyy siis uskaltaa pyytää apua.

Ammattilaiset osaavat neuvoa myös oikein välineiden suhteen.

– Esimerkiksi sileää puuta maalatessasi käytä tarpeeksi pehmeitä pensseleitä, joilla maalia on helppo levittää. Pehmeämmällä ”patterisiveltimillä” on vapaalla kävelläkin helppo rajata tarkkoja kohtia.

Jenni suosittelee myös kotien julkisivujen säännöllistä huoltamista.

Lisäksi hän muistuttaa vielä kerran, että siistin lopputuloksen nyrkkisääntö on hyvä pohjatyö.

– Eli mahdollinen vanhan hilseilevän maalin irrottaminen, homeen pesu ja suojaus. Ulkona maalatessa suojaa laatat ja muu mahdollinen irtaimisto hyvin muovilla. Suojaaminen on pienempi vaiva kuin poistaa maali paikoista, joihin sitä ei kuulunut joutua.

Menikö sinun kotiremppasi hieman pieleen? Mitä tapahtui? Lähetä kuvat ja tarinasi: maarit.rasi@iltasanomat.fi.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 15.5.2020.