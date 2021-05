Jaana loihti kasvihuoneeseensa keitaan, jonne voi paeta Suomen kylmää kesää – jopa oma poreamme!

Jaanan kesäkeitaassa riittää lämpöä melkein koko vuoden ympäri.

Suomen kesä ei aina lämmöllä helli.

Hinnerjoella, Euran kunnassa asuva Jaana Tuomi-Mastokangas ei ole halunnut jäädä säiden armoille. Siksi Tuomi-Mastokankaan pihamaalla on kasvihuone, jonka hän on muuttanut varsinaiseksi kesäkeitaaksi.

– Suomen kesä on mitä on, mutta täällä on aina lämmin. Juhannuksetkin ovat usein tosi kylmiä, mutta kun tänne tulee ja laittaa oven kiinni, on helppoa kuvitella olevansa etelässä, Tuomi-Mastokangas kertoo Ilta-Sanomille.

Aivan tavallinen kasvihuone ei ole kyseessä.

Kymmenen metriä pitkästä ja kaksi ja puoli metriä korkeasta tilasta löytyy kyllä paikat tomaateille, yrteille, mansikoille ja viherkasveille, mutta osa tilasta on pyhitetty vapaa-ajanvietolle. Tilassa on kuvioitu villamatto, sohvaryhmä pirteine tyynyineen ja jääkaappi täynnä virvokkeita.

Huoneen kruunaa poreamme, jonne vesipedoksi tunnustautuva Tuomi-Mastokangas pulahtaa kesän aikana useampana päivänä viikossa.

– Kaikki elementit ovat kohdallaan siihen, että kotonaan voi kuvitella olevansa lomalla.

Jaana Tuomi-Mastokangas tunnustautuu vesipedoksi. Poreammeessa viihtyy pitkin kesää.­

Kesäkeitaassa on muun muassa poreamme.­

Kasvihuone-olohuone on tuttu myös ympäri Suomea tuleville matkailijoille.

Kesäaikaan Tuomi-Mastokangas pitää nimittäin pihallaan kesäkahvilaa, jonka käyttöön osa kasvihuoneen sadostakin menee.

Ulkopuoliset poimivat monipuoliselta pihalta inspiraatiota omille pihoilleen. Kasvihuone-olohuoneen lisäksi Tuomi-Mastokankaan tontilta löytyy muun muassa tynnyrisauna, palju ja paikka kesäkanoille.

– Täältä imetään ideoita ja osa toteutetaankin. Tilan- tai rahanpuute voi vain tulla esteeksi.

Kasvihuoneeseen pääsee terassin kautta.­

Pihalta löyyty myös tynnyrisauna ja palju.­

Tuomi-Mastokangas iloitsee, että heillä ei ole kasvihuone-olohuoneen takia koskaan vapaa-ajanongelmia. Kaikki ylimääräinen aika vietetään siellä.

– Se on sellainen henkilökohtainen vetäytymispaikka minulle, puolisolleni ja äidille, joka asuu vieressä.

Syksyn tullen nautiskelu jatkuu, sillä kasvihuoneessa riittää lämpöä silloinkin, kun muualla jo palellaan.

– Tila on poissa käytöstä vain neljä kuukautta vuodesta, Tuomi-Mastokangas kertoo.

Löytyykö sinun pihaltasi ihana kesäkeidas? Lähetä kuvat ja tarinasi: maarit.rasi@iltasanomat.fi.