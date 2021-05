Riikan vaalealla terassilla on yksityiskohta, joka tuo ryhtiä koko sisustukseen – tältä suomalaisten upeat terassit näyttävät

Suomalaiset sisustajat esittelevät upeat terassinsa. Näissä tiloissa kelpaa nauttia.

Toukokuu on täällä, ja sisustajat laittavat innokkaasti terassejaan kuntoon.

Kodin ylimääräiseen huoneeseen panostetaan nykyään tarmokkaammin kuin ennen.

Mitä isompi terassi, sen parempi, kommentoi pihasuunnittelija ja kirjailija Kati Jukarainen aiemmin Ilta-Sanomien jutussa.

Viihtyisimmän terassin luo tietysti omaa makuaan kuuntelemalla. Viisi suomalaista sisustajaa kertoo, miten he ovat onnistuneet.

Emmin terassilla kalusteet kestävät käyttöä

Terassille on valittu kestäviä kalusteita.­

”Olemme valinneet terassin tekstiilit ja kalusteet niin, että ne kestävät käyttöä, eivätkä säikähdä kesäisiä sadekuuroja. Koko asunnon levyinen terassimme sijoittuu etelään, joten sinne paistaa aurinko kesäisin täydelliseen aikaan päivästä.

Hyödynnän sisustuksessa myös neutraaleja skandinaavisia sävyjä. Inspiroidun luonnosta – sisustuksessa näkyy kivi ja puu.

Kesällä terassi on kotimme toinen olohuone, jossa vietämme paljon aikaa. Paras kohta on ehdottomasti riippukeinu, jossa on mukava lueskella kirjoja ja seurata lasten leikkejä.”

– Emmi, @emmidaily

Riikan terassi on modernisti boheemi

Riippukeinut ovat hauska lisä.­

”Halusimme terassille modernisti boheemia ilmettä. Siksi valitsimme sinne lämpimän sävyisiä somisteita ja vihreitä tekokasveja. Kesällä lisäämme mukaan viherkasveja ja valkoisia ulkokukkia.

Lasitimme terassin alkuvuodesta. Nyt elämiseen on vielä hiukan lisäneliöitä.

Pidän vaaleasta sisustuksesta, mutta terassille uskalsimme valita helppohoitoisen vaaleanharmaan maton. Se antaa heti ryhtiä sisustukselle. Lapsi- ja koirataloudessa helppohoitoisuus kulkee esteettisyyden kanssa tärkeysjärjestyksessä lähes käsikkäin.

Terassilla on 37 neliötä ja tämä kuvassa näkyvä kohta on suosikkini. Riippukeinuissa on ihana kuunnella äänikirjoja ja juoda kahvia. Samalla voi tuijotella ohi virtaavaa jokea.”

– Riikka Määttä, @ihanariikka

Marjon terassilla suositaan puuta

Tällä terassilla suositaan puuta.­

”Suosin ulkotiloissa murrettuja ja luonnollisia sävyjä. Puu materiaalina jatkaa kulkuaan sisätilojen lisäksi täällä. Terassillamme on paikka myös auringonotolle, grillaamiselle ja ruokailulle.

Oma lempipaikkani siellä on keinu, josta voin katsella iltaisin lemmikkiemme iloa ja touhuja nurmikolla.

Viime syksynä valmistuneen kotimme terassit ovat hiljalleen muotoutumassa. Projektimme on vasta alkutekijöissään ja kalusteet hakevat vielä paikkaansa.”

– Marjo Hietala, @mmarj00

Rottinki kruunaa Hennan terassin

Terassilta on yhteys luontoon.­

”Käytän terassilla värejä ympäröivästä luonnosta. Suosin myös luonnollisia materiaaleja, kuten rottinkia. Terassilta löytyy muun muassa rottinkikeinu, joka on terassin paras paikka.

Asumme maaseudulla. Parasta ovat takaterassilta aukeavat peltomaisemat. Kesällä terassille tuovat viihtyisyyttä kesäkukat ja heinät, joiden sesonkia odotan jo kovasti. Haaveilen vielä lasituksista, jotka pidentäisivät terassikautta pitkälle syksyyn.”

– Henna Rajaniemi, @hr.kotona

Siperianlehtikuusi kruunaa tilan

Seinät ovat siperianlehtikuusta.­

”Terassillamme on käytetty paljon luonnonmateriaaleja ja -sävyjä. Kotimme ulkoverhous on siperianlehtikuusta, ja niin ovat myös lasitetun terassin seinät. Siperianlehtikuusi tuo terassille kotoisuutta.

Kalusteet ovat pääosin rottinkia ja metallia. Juuttimatto tuo mukavasti lämpöä tilaan.

Tykkään kasveilla sisustamisesta. Lasitetulla terassillakin viihtyvät monet viherkasvit, yritit ja amppelit.”

– Riikka Välimäki, @linna_vuori