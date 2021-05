Raili keksi hyvän ikkunanpesukikan, josta tuskin olet ennen kuullut – asiantuntija arvioi lukijoiden pesuvinkit, joista kaksi hän tyrmää heti

Kristiina luottaa etikkaveteen, Raili shampooseen. Asiantuntija kertoo, toimivatko lukijoiden ikkunanpesukikat.

Mikä on paras tapa pestä ikkunat?

Kerroimme viime viikolla, että parhaimmillaan ikkunat voi pestä pelkällä vedellä, etenkin jos ikkunat eivät ole kovin likaiset.

Artikkelia kommentoivat myös Ilta-Sanomien lukijat. Nyt he paljastavat omat vinkkinsä ikkunanpesuun.

Kaksi vinkeistä asiantuntija tyrmää heti, toisia voit kokeilla omalla vastuulla. Siivouspalvelu Kodan palveluesimies Maaria Kilpi kommentoi lukijoiden ikkunanpesukikkoja.

Ikkunapesuri

Eräs lukijoista kertoo luottavansa ikkunapesuriin. Hyvällä imurilla varustettu lasta hoitaa lasin kuivaksi.

– Vain ikkunan laidat tarvitsee pyyhkiä kuivaksi. Eikä tarvitse pelätä veden joutumista lattialle, lukija kertoo.

Asiantuntija vastaa:

”Ikkunapesuri on hyvä ja toimiva apu! Ammattisiivouksessa niillä on usein kaksi kompastuskiveä: akut eivät kestä tarpeeksi pitkään ja johdot eivät riitä kaikkiin paikkoihin. Kotisiivouksissa, jossa ikkunoiden pesua voi jakaa useammalle päivälle, ne toimivat hyvin.

Etikka ja Fairy

Eräs lukijoista kertoo luottavansa Fairyn ja etikan yhdistelmään. Pesuämpäriin laitetaan noin 5–6 litraa haaleaa vettä, yksi teelusikallinen Fairya ja vajaa desilitra perusetikkaa. Apuna ikkunoiden pesemisessä käytetään ikkunanpesuun tarkoitettua mikrokuituliinaa.

”Kikka sai minut ihmettelemään ääneen superpuhdasta lopputulosta”, lukija kertoo.

Asiantuntijan kommentti:

”Etikka ja Fairy on hyvä yhdistelmä, sillä Fairy poistaa rasvaa ja etikka kirkastaa. Fairy on aikamoinen kemikaali, joten jos haluat toimia kemikaalittomasti, voit korvata Fairyn ruokasoodalla.”

Etikkavesi

Ilta-Sanomille viestin lähettänyt Kristiina kertoo, että on käyttänyt jo vuosia ikkunanpesuun pelkkää etikkavettä.

Kristiina laittaa ämpärin puolilleen melko kuumaa vettä ja siihen noin desin etikkaa. Tämän jälkeen hän hankaa ikkunan siihen tarkoitukseen olevalla pesimellä ja kuivaa sen lastalla.

”Ylimääräisen veden kuivaan mikrokuituliinaan ja valmista tulee. Todella nopeaa ja helppoa ikkunanpesua”, Kristiina kertoo.

Asiantuntijan kommentti:

”Etikkavesi on hyvää huuhteluun, mutta pelkkä etikkavesi ei välttämättä poista tahroja, kuten rasvaa.”

Ikkunanpesuspray

Eräs lukijoista luottaa ikkunanpesusprayn ja talouspaperin yhdistelmään.

”Sumuta ikkunanpesuainetta ikkunaan ja pyyhi talouspaperilla. Kirkasta tulee.”

Asiantuntijan kommentti:

”Ikkunanpesuspray on helppo ja nopea ratkaisu. Mikäli sprayta käyttää vuodesta toiseen, kannattaa ikkunat pestä välillä pelkällä runsaalla vedellä. Ikkunasprayt ovat nimittäin kemikaaleja, jotka kerrostuvat. Kerrostuessaan kemikaalit muuttavat ikkunan pintaa harmaaksi.”

Hyvä lasta

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut Paavo luottaa hyvälaatuiseen lastaan ja oikeaan työasentoon.

Välineet:

Pesuri 20–45 senttiä. Kuivauslasta 20–45 cm, kotioloissa noin 30-senttinen on paras. Lastan kumi pitää olla kunnossa ja sitä pitää säilyttää huolella, ettei kuivauspintaan tule painaumia. Jos lasta jättää viiruja, käännä kumi tai vaihda uusi. Normaalisti kotioloissa kumi kestää vuosia. Työvälineiksi mikrokuituliina tai säämiskä. Kuivausliina pokien pyyhitään. Tippuvien vesipisaroiden suojaksi vaikka vanha kylpypyyhe. Ikkuna-avain Ämpäri

Tee näin:

Laita ämpäri puolilleen vettä, lisää pesuainetta (esimerkiksi Fairya) vähän. Käytä lastaa hieman vinossa, että vesi ei pakene pestylle pinnalle. Lastan käyttö joko vaakatasolla tai ylhäältä alas. Muista vino asento. Käytä mikrokuituliinaa reunojen kuivaamiseen, voit myös pyyhkäistä lastan aina vetokertojen välillä. Aloita aina sisäpinnalta, näin etenet ulkopintaan asti. Tässä on tärkeä pointti: pelastat ikkunanpokat maalaamiselta. Kun ulkopinta on pesty viimeisenä, pyyhi pokan alareuna huolella, ettei vettä jää karmin ja pokan väliin. Se pilaa äkkiä pokien maalauksen. Tarkista työn tulos, sulje ulkoikkuna ja etene sisäikkunaan. Ja ikkuna on puhdas! HUOM: Pesujärjestystä on ehdottomasti noudatettava, jos haluaa estää huurtumisen ja maalipintojen turmeltumisen.

Asiantuntijan kommentti:

”Paavo on ihan oikeassa, että ehjä lastan kumi on ehdottomasti tärkeä asia. Rikkinäinen kumi tekee rantuja. Mikrokuituliina on hyvä, myös vauvaharsot imevät hyvin vettä. Suojaaminen on ehdottoman tärkeää, sillä esimerkiksi parkettilattia on herkkä vedelle.

Ammattisiivouksessa ikkunoidenpesujärjestys on itse asiassa aina ulkoa sisälle päin. Ulospäin mennessä pestään samalla myös ikkunoiden pokat. Kun ulkoapäin aloitetaan, samalla näkee paremmin myös ikkunapintojen tahrat.”

Konstit on monet, kun on kysymys ikkunoiden pesusta. Lukijat jakoivat parhaat pesuvinkkinsä.­

Raili luottaa shampooseen

Raili kertoo luottavansa ikkunanpesussa shampooseen.

”Ei raitoja, eikä tarvitse edes huuhdella.”

Asiantuntijan kommentti:

”Tavallinen perusshampoo on usein synteettinen kemikaali, joka kerääntyy pinnalle. Shampoot sisältävät usein myös hoitavia ainesosia, jotka sitovat kosteutta. Siksi kova lasipinta alkaa pitkässä juoksussa harmaantua. Se voi jopa huurtua helpommin. Shampoon käytössä pätee siis sama kuin ikkunasprayn kohdalla: jotta kertymät saa pois, ikkunat kannattaa pestä aika ajoin pelkällä vedellä.”

Höyry avuksi

Aki kertoo luottavansa höyrypesuriin, sillä ikkunoiden peseminen ilman kemikaaleja viehättää.

Asiantuntija vastaa:

”Ikkunanpesurien ohella höyrypesurit toimivat hyvin. Kannattaa olla varovainen maalipintojen kanssa. Muutaman kerran on tullut vastaan tilanne, jossa asiakas on pessyt höyrypesurilla ikkunoiden pokia ja maalattua ikkunalautaa liian hartaasti. Tämä on johtanut maalin irtoamiseen.”

+ kaksi kikkaa, jotka asiantuntija kieltää

Auton tuulilasinpesuneste

Raila kertoo turvautuvansa ikkunanpesussa tuulilasinpesunesteeseen.

– Juuri pesin tällä menetelmällä kuusi isoa ikkunaa.

Asiantuntijan kommentti:

”Ammattisiivoojat turvautuvat tuulilasinpesuaineeseen silloin, kun ikkunoita on pakko pestä pakkasella. Jatkuvassa käytössä se on kuitenkin aika voimakas kemikaali. Kotisiivouksessa isoja pintoja pestessä tuulilasinpesuaine voi aiheuttaa hengitystieoireita, sillä ikkunapintaa on enemmän kuin autossa. Tuulilasinpesuneste on syystä tuulilasin pesuneste.”

Avuksi taikasieni

Jorma kertoo käyttävänsä ikkunanpesussa apuna taikasientä.

Asiantuntijan kommentti:

”Taikasienen melamiinihartsi voi vahingoittaa ikkunan pintaa ja tehdä jopa naarmuja.”