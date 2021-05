26 neliötä pelkkää pinkkiä – Johannalta kysytään, koska hän aikoo aikuistua

Johanna Marjomaan kodilla on osuva lempinimi: Pinkki Palatsi.

Helsingin Kalliossa asuvan Johanna ”Pinksu” Marjomaan koti sijaitsee tavallisessa 1950-luvun kerrostalossa, mutta kun sisään astuu, mikään ei ole enää tavallista.

Mihin tahansa katsoo, näkee Pinksun lempiväriä – pinkkiä.

Sitä on asunnon komeimmassa kohdassa oleskelusohvalla, eteisessä, jonka seinä on maalattu herkulliseksi ja pienissä yksityiskohdissa, kuten kattiloiden kyljissä ja pehmoisessa tiikerirepussa, joka roikkuu ovenkahvasta.

Pinkkiä on kaikkialla!

Kattilatkin ovat hempeän sävyisiä.­

– Pinkki on ollut aina lempivärini, jo pikkutytöstä lähtien. Innostus ei vain koskaan mennyt pois, kuten muilla, Pinksu kertoo.

Värin merkitys korostui, kun hän parantui nuorena sairastetusta imusolmukesyövästä. Väliin mahtui synkempiä jaksoja, jolloin Pinksu ilmaisi tyyliään mustalla.

Sängyllä on pehmoleluja. Väri on tyylin mukainen.­

Sitten elämänilo palasi ja oli aika palata lempivärin pariin.

– Pinkki antaa minulle energiaa. Kun muutin tänne, oli selvää, että haluan ympärilleni paljon pinkkiä.

Hän ei usko, että voisi asua täysin valkoisessa kodissa.

– Kun seuraava kumppani löytyy, toki asunnossa voi olla huoneita, joissa on myös valkoista, Pinksu sanoo nauraen.

Asunnossa on monta katseenvangitsijaa.­

Asunnossa on hyvä energia

Pinkin energiaa tuovan vaikutuksen huomaavat myös vieraat. Hauskoja yksityiskohtia riittää: seinällä on yksisarvinen, ovessa tanssipuku ja sängyllä pehmoleluja.

Moni Pinksun luona käyvä kehuu, että asunnossa on omanlaisensa hyvä energia. Asukas uskoo, että se on värimaailman ansiota.

Kotoa löytyy myös yksisarvinen.­

Joitakin pinkki kuitenkin ärsyttää. Pinksu on törmännyt ihmisiin, jotka ovat kysäisseet, koska hän aikoo aikuistua.

Heille vastaus on onneksi jo valmiina. Jos se on väristä kiinni, Pinksu tuskin aikuistuu koskaan.

Johanna ”Pinksu” Marjomaa asuu Kalliossa 50-luvun talossa. Koti ei ole ihan tavanomainen.­

Kuningatartuoli ja barokkisohva katseenvangitsijoita

Pinksu on asunut 26-neliöisessä kodissaan kymmenen vuotta.

Kotona on parikin lempipaikkaa, joista ei ole koskaan kiire mihinkään.

Toinen on kuningatartuoliksi nimetty istuin, jonka Pinksu löysi erikoisista tavaroistaan tunnetusta Kasvihuoneilmiö-liikkeestä. Katseenvangitsijoista toinen on barokkisohva, jossa on valtavat pinkit pehmusteet.

Barokkisohva on yksi lempipaikoista.­

– Olin haaveillut pitkään unelmieni sohvasta, joka näytti mielikuvissani aivan tältä. Tiesin, että se tulee joku päivä vastaan. Sitten löysin sen sattumalta Lahdesta. Verhoilija Mauri Haaranen teki siihen uudet verhoilut.

Vaikka Pinksu rakastaa pinkkiä, on kodissa silti kohtia, joihin hän ei voimakasta väriä laittaisi. Pinkin seasta löytyy paljon valkoista, tarkoituksella.

– Jos olisin maalannut kaiken pinkiksi, täällä voisi olla tosi ahdistavaa. Varsinkin pienessä kodissa vaaleus tuo avaruutta. Esimerkiksi valaisin on tarkoituksella valkoinen, ettei tila mene tukkoon.

Koristeena on tanssipuku.­

Pinkki on ollut lempiväri lapsesta saakka.­

Muita rohkeilla väreillä sisustavia Pinksu kannustaa yllättäen pieneen malttiin. Rohkean värin kaveriksi kannattaa valita neutraaleja sävyjä.

– Näin päävärikin tulee esille entistä vahvemmin.