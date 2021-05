Suomessa on nyt mökkibuumi – nyt puhuvat uudet omistajat: Nämä asiat yllättivät, kun mökki onkin oma

Suomessa eletään mökkibuumia. Lukijat avautuvat siitä, mikä on yllättänyt kokemattomat mökinomistajat.

Mökkeily elää nyt eräänlaista renessanssia.

Mökkikauppa käy kuumana, ja ostajia löytyy jopa ”riisutuille mökeille”, joita oli jokunen vuosi sitten vaikea myydä.

Mökkikaupoille ovat lähteneet myös ne, joilla ei ole mökkeilystä juurikaan kokemusta.

IS selvitti ihmisten mökkitapoja verkkokyselyllä. Kysyimme, mikä kokemattoman mökkeilijän on yllättänyt.

Kokosimme vastauksista viisi erilaista tapaa, joilla mökkeily voi yllättää kokemattomat.

1. Mökkeily merkitsee uusia ja yllättäviä töitä

Pelottaako ulkohuussin tyhjennys tai suihkuton mökki? Mökillä pääsee kosketuksiin lukuisten työtehtävien kanssa, joita ei ole muuten tarjolla.

– Löysimme itsemme tilanteesta, jossa mökin ulkohuussiin ei mahdu enää tavaraa. Tyhjensimme huussia hyvin kesän jäljiltä, mutta ilmeisesti on vaan tullut vietettyä aikaa täällä myös talvella. Kakkakepillä hämmentäminen on auttanut. Nainen, 39

– Lämmitimme kylmänä kesäiltana ”vähän” takkaa. Mökistä tulikin sauna! Nainen, 38

– Saunaa ei saatu ajoissa kuntoon, joten nyt on järvivettä sangossa ja hiustenpesu tehdään ulkona. Yllätin city-minän toteamalla, että tämä on nyt tätä mökkielämää. Toinen on tiskaaminen myöhään syksyllä. Vati, jossa on vettä, ja päällä on ohut kerros jäätä. Kyllä ne astiat saa puhtaaksi siinäkin. Tänä vuonna viisaammin! Nainen, 45

”Olen löytänyt itsestäni sisäisen timpurini”, kertoo tuore mökinomistaja.­

– Vanhan tulipesän toiminta oli alussa haasteellista, kun tuppasi savuttamaan sisälle. Nyt säännöllinen puhdistaminen on tuonut apua pulmaan. Nainen, 50

– Yllättänyt on ruoan roudaaminen kotoa mökille ja päinvastoin. Nainen, 57

2. Mökkeily voi olla kallista

Kun on mahdollisuus mökkeillä perheenjäsenien luona, ei kuluista tarvitse huolehtia itse. Uudelle mökinomistajalle maksut voivat tulla yllätyksenä.

– Kuluja kertyy aika tavalla: kiinteistövero, sähkö, jätemaksut, tiemaksu jne. Aiemmin mökkeilin vanhempieni omistamalla mökillä, mutta nyt maksan kulut yksin. Nainen, 50

– Toisen vanhemman kuoltua mökin hoito ja maksut jäivät minulle ja sisarelle. Yllättävää on, miten paljon kuluja tulee pelkästä ylläpidosta ja siitä, jos haluaa tehdä pientä pintaremonttia. Nainen, 42

– Yleensä kiinteistövero pääsee yllättämään. Mies, 60

– Viemäriputken jäätyminen aiheutti jännittäviä tilanteita. Mies, 51

– Yllättävää on, kuinka paljon polttopuita tarvitsee saunomiseen ja takkaan, kun mökillä haluaa käydä ympärivuotisesti. Ja sähkön siirtomaksu on järkyttänyt! Nainen, 47

3. Remontti voi tulla yllätyksenä

Pieni puuha pitää pirteänä, mutta mökki voi olla myös aikamoinen työmaa.

– Olemme järkyttyneitä kosteusvaurioiden löytymisistä. Niitä on kaksi kappaletta. Naapurit korjasivat ensimmäisen, koska saareen ei saada tekijöitä. Syksyllä saunan katto vuoti. Nyt se odottaa korjausta. Molemmat ovat isoja korjattavia. Nainen, 58

– Korjausvelkaa on nykyiselle mökille siunaantunut aivan liikaa. Mitä kauemmin korjausten kanssa vetkuttelen, sen vähemmän ehdin uudistuksista nauttimaan. Vapaa-ajanviettäjiä on runsaasti tarjolla, mutta remonttiapuun ei kukaan oikein ehdi. Mies, 59

– Yllätyksekseni olen löytänyt itsestäni sisäisen timpurin, joka on onnistunut niin venesataman kuin tukevan parvekkeenkin rakentamisessa. Mies, 29

4. Töitä on paljon

– Yllättävää on jatkuva keskeneräisyys ja se, että etätöitä tehdessä työpäivän jälkeen ei enää jaksakaan remppaa tai aloittaa pihatyötä. Sitä paitsi pimeyskin laskeutuu. Nainen, 59

– On yllättävää, miten pian piha-alueet pusikoituvat, jos ei joka vuosi tee edes vähän töitä sen eteen. Mies, 58

– Neljä vuotta tulee kesällä täyteen mökin omistajana. Pihatöitä on paljon, jos haluaa, että ympäristö pysyy siistinä. Töitä on paljon, vaikka meilläkin on suhteellisen helppo luonnonvarainen tontti, jossa on paljon kalliota ja havupuita. Mies, 38

5. Mökkeily on ihanaa

Ennen kaikkea mökkeily on ihanaa. Tuoreelle mökinomistajalle tämä voi tulla erityisenä yllätyksenä.

– Yllättänyt olen, miten rennosti osaan ottaa, vaikka kaikkia hommia ei kerralla saisikaan valmiiksi. Ensi kerralla jatketaan. Ei onnistuisi kotona tai töissä. Nainen, 53

Mökkeily on ihanaa, muistuttavat monet. Kaverina ovat metsän eläimet, kertoo yksi lukijoista.­

– Luonnon kanssa rinta rinnan eläminen on ihanaa. Naapureina on muun muassa hiiriä, lepakoita, ilveksiä, mäyriä ja lukuisia lintulajeja. Nainen, 57

– Kesät, vapaa-aika ja viikonloput ovat aivan liian lyhyitä. Nainen, 61

– Yllätyin, kuinka ihana Suomen luonto on. Mökkinaapuritkin ovat ystävällisiä ja välittäviä. Nainen, 58

– Yllättävää on kauneus ja täydellinen tyytyväisyys, vaikka korjattavaa, rempattavaa ja metsän hoitoa on vaikka muille jakaa. Nainen, 48

IS selvitti ihmisten mökkitapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä 1.–7.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 212 ihmistä.