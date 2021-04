Asiantuntija tyrmää monen käyttämän kikan ikkunanpesussa: ”Ei missään nimessä”

Asiantuntijan mukaan sanomalehden käyttö ikkunanpesun apuna jakaa mielipiteet.

On niitä, jotka pesevät ikkunoita tuskin koskaan ja niitä, jotka tarttuvat pesimeen säännöllisesti joka kevät ja syksy.

– Sitten on niitä, jotka pesevät kerran vuodessa. Se on mielestäni ok taso.

Tätä mieltä on Koti puhtaaksi -yrityksen toimitusjohtaja Saana Tyni. Ammattilainen innostaa suomalaisia ikkunanpesuun juuri tähän aikaan vuodesta, sillä putsaus kannattaa.

– Jos ikkunoita ei pese ollenkaan, lasi samentuu ja lian poistossa on turvauduttava myrkkyihin. Myös silikonit menevät hirveään kuntoon. Aurinko voi polttaa kiinni linnunkakankin, Tyni kertoo.

Tynin mukaan parasta on, jos ikkunanpesun tekee kaksi kertaa vuodessa. Kunnolla pesu tehdään keväisin. Syksyn pesuksi riittää pikku pesaisu.

– Jos kyseessä on nelipintainen ikkunalasi, syksyn pesussa voi jättää välin pesemättä ja pestä vain ulko- ja sisäpinnat.

Ikkunat voi pestä myös aurinkoisella säällä

Yleisin ikkunanpesuun liittyvä myytti liittyy Tynin mukaan aurinkoiseen ilmaan. Monien kuuleman säännön mukaan aurinkoisella ilmalla ei tulisi pestä ikkunalaseja, sillä lasiin tulee silloin helposti viiruja.

Aurinkoisella säällä voi pestä ikkuna, kunhan muistaa seuraavan ohjeen: aurinkoisella säällä tulee käyttää enemmän vettä ja vähemmän pesuainetta.­

Tynin mukaan tämä ei pidä paikkansa, kunhan muistaa seuraavan ohjeen.

– Aurinkoisella säällä tulee käyttää enemmän vettä ja vähemmän pesuainetta. Näin viiruja ei tule. Ylipäätään Suomessa on ihan höpö pesuaineenkäyttökulttuuri. Ajatellaan että enemmän on parempi. Sehän ei pidä paikkansa.

Toinen, mielipiteitä jakava vinkki liittyy sanomalehteen, jota moni käyttää ikkunanpesussa viirujen poistamisessa.

– Sitä ei missään nimessä pidä käyttää. Sanomalehdestä voi irrota mustetta. Yhtä lailla viirut voi pyyhkäistä vaikka mikrokuituliinalla. Hihansuukin on parempi kuin sanomalehti, sanoo Tyni ja nauraa.

Ilman puhdistusainettakin pärjää

Parhaimmillaan ikkunat tulisi siis pestä kaksi kertaa vuodessa: keväisin ennen siitepölykauden alkamista ja kevyemmin syksyllä.

Mutta mikä aine tehoaa ikkunalasien likaan parhaiten?

– Itse luotan alkoholipitoiseen puhdistusaineeseen, johon lisään pienen tipan Fairya mukaan. Täysin ilman puhdistusainettakin pärjää, jos ikkunanpesun tekee riittävän usein, sanoo Tyni.

Mikä on sinun toimiva kikkasi ikkunanpesuun? Kommentoi alle tai lähetä viesti: maarit.rasi@iltasanomat.fi.