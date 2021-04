Mira Luodin mökkitontilta löytyi 10 000 euron arvoinen yllätys

”On harvinaista, että näin hyvin säilynyt muuri löytyy”, kertoo maisemasuunnittelija Kati Jukarainen Huvila & Huussissa.

Muusikot Mira Luoti ja Mika Haapasalo hankkivat muutama vuosi sitten perheelleen idyllisen hirsimökin. Sen piha ei kuitenkaan miellytä etenkään Luotia.

Avuksi kutsutaan Huvila & Huussi -ohjelman maisemasuunnittelija Kati Jukarainen sekä pihaurakoitsijat Teemu Luostarinen ja Jani Kärkkäinen.

Muutostöiden lomassa ammattilaiset tekevät pihalta arvokkaan löydön.

Rikkaruohojen alta kaivetaan esille upea vanha kivimuuri.

– On harvinaista, että näin hyvin säilynyt muuri löytyy. On yleisempää on, että löytyy noita kiviä, joista pystyisi tekemään tällaisia, Jukarainen kertoo.

Mökkipihalta löytävä muuri on tehty hyvin, sillä se on kestänyt maapainetta vuosikymmenien ajan.

On hienoa, jos muurin löytää pihalta valmiina. Hinta rakennettuna on nimittäin aikamoinen, paljastaa Jani Kärkkäinen.

– Jos aletaan tekemään hifisteltyä, eli jos joudutaan työstämään kiviä, niin 10 000–12 000 euroa.

Jukarainen kehottaa miettimään kaksi kertaa kivimuurin hävittämistä, jos sellainen löytyy omalta pihamaalta.

Myös tontilta löytyvät isot kivet ovat arvokkaita.

– Niistäkään ei kannata heittämällä luopua. Kivillekin löytyy käyttöä, Kärkkäinen sanoo.

Pihoilla kiviä käytetään usein pengertämiseen, maisemointiin ja muurien rakentamiseen. Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, etteivät monet tiedä, että luonnonkivet ovat hyvin haluttuja ja arvokkaita rakennusmateriaaleja.

– Pääkaupunkiseudulla kivestä pyydetään tontille tuotuna ja pihalle asennettuna – puhtaasti maisemointitarkoitusta varten – jopa 200 euroa per kivi verollisena, kommentoi maisemasuunnittelija Eva Wuite vuonna 2019.

