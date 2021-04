Moni varakas suomalainen ostaa vapaa-ajan luksuskodin niin kutsutun hiljaisen myynnin kautta. Ne ovat miljoonakohteita, joita ei esitellä lainkaan julkisissa myynti-ilmoituksissa.

Kun Suomen varakkaat mökkeilevät, puhutaan miljoonista euroista, helikopterikentästä, koti-spa-kokemuksesta, hulppeista näkymistä ja uniikeista ratkaisuista. Kiinteistövälittäjät ja luksusasiantuntija paljastavat, miten Suomen rikkaat haluavat viettää vapaa-aikansa.

Moni varmasti pohtii, keitä nämä Suomen varakkaat ovat. Siihen ei ole aivan yksiselitteistä vastausta, mutta yksi yhdistävä tekijä löytyy.

– En ole tavannut vielä yhtäkään lottovoittajaa, mutta yleisesti meidän varakkaat asiakkaamme tulevat Suomen suurimmista kaupungeista ja myös ulkomailta. Ainut näitä ihmisiä yhdistävä tekijä on se, että heillä on rahaa ja halua ostaa, Bulevardin Kotimeklarit LKV Oy:n kiinteistönvälittäjä Ville Manner kertoo.

Näillä ihmisillä ei ole rahasta pulaa ja vapaa-ajan asunto halutaan kaikilla mukavuuksilla.

– Kaikki muu luksus on mahdollista hankkia rahalla, paitsi paikan saavutettavuus, oma rauha ja erilaiset rakennusoikeudet omaan kiinteistöön. Yleensä halutaan, että perhe tai henkilökunta pääsee kohteeseen autolla. Kaikista kalleimpia ja halutuimpia ovat merenrantatontit Turun ja Porvoon välisellä alueella, Manner sanoo.

IS kokosi esimerkkejä miljoonaluokan kohteista:

Loistoa Luumäellä

Marmoria, kullattuja pylväitä, oma viinikellari ja kuntosali. Tästä Luumäellä sijaitsevasta vapaa-ajan asunnosta ei loistoa puutu. Hintaa 500 neliöisellä huvilalla on 1 490 000 euroa. Tästä linkistä pääset kohteen myynti-ilmoitukseeen.

Uniikki turkulainen

Turun saaristossa Taivassalossa sijaitseva Villa Kristina on kohteen välittäjän, arkkitehti Kaisa Hamidon, mukaan uniikki taideteos, ja siksi sille on hankalaa asettaa hintalappua. Oikean ostajan osuessa kohdalle huvilan hinta voi nousta jopa yli pyydetyn. Rakennuksen lisäksi taideteoksia löytyy myös ulkotiloista, mukana muun muassa Timo Sarpanevan iso lasiveistos valaistuna. Komean kallion päältä avautuvat näkymät merelle, eikä ikkunoissa tai ajattomassa sisustuksessa ole säästelty. Kohteen pyyntihinta on 2 120 000 euroa. Tästä linkistä pääset kohteen myynti-ilmoitukseen.

Padasjoen pramein?

Terassilla on kokoa.­

Padasjoella sijaitsevassa järvenrantakohteessa on upea näkymä, eikä marmoriakaan puutu. Vapaa-ajan asunnolle pääsee sekä autolla että veneellä. Järvinäkymää voi ihastella myös pian valmistuvan rantasaunan lauteilta. Hintaa tällä vapaa-ajan asunnolla on 1 495 000 euroa. Tästä linkistä pääset kohteen myynti-ilmoitukseen.

Pakopaikka Raaseporissa

Raaseporissa sijaitsevassa merenrantakiinteistössä on mökkitunnelmaa ja rantaan saa tietysti huviveneen. Myynti-ilmoituksessa kohdetta kuvaillaankin vaikka ”koronapakopaikaksi”. Pihatilaa on mahdollisuus kasvattaa, sillä ostaja voi halutessaan hankkia itselleen myös viereisen tontin. Hintaa kohteella on 1 165 000 euroa. Tästä linkistä pääset kohteen myynti-ilmoitukseen.

Hirsiunelma omalla niemellä

Savonlinnan Kongonsaaressa sijaitsevan jykevän 245-neliöisen hirsihuvilan pyyntihinta on 2 500 00 euroa.­

Tämä Savonlinnassa sijaitseva hirsiunelma lähentelee kenties eniten perinteistä käsitystä suomalaisesta mökkityylistä. Luksukseen kuuluu oma niemi, useat hiekkarannat eri ilmansuuntiin, korkeat huoneet ja mahdollisuus rakentaa lisärakennuksia. Hintaa kohteella on 2 500 000 euroa. Tästä linkistä pääset kohteen myynti-ilmoitukseen.

Osa kohteista vain ”hiljaisessa myynnissä”

– Kalleimman meillä Suomessa myynnissä olleen kohteen hintalappu on ollut 17 miljoonaa euroa, Manner paljastaa.

Aivan kuka tahansa näin kalliita kohteita ei kuitenkaan pääse näkemään.

Osa kohteista myydään niin kutsutulla hiljaisella myynnillä, sillä kohteen myyjä ei syystä tai toisesta halua tuoda myymäänsä kiinteistöä julkisuuteen.

– Voi olla esimerkiksi niin, että myyjä on julkisuuden henkilö, tai hänellä on jokin muu tähän verrattava syy. Monesti nämä kohteet ovat suorastaan satumaisia ja hinta on korkeampi kuin julkisessa myynnissä olevilla kohteilla. Näitä tarjotaan henkilöille, jotka kuuluvat kalliin kiinteistön kohderyhmään.

– Hiljaisen myynnin kohteisiin lukeutuu kuitenkin myös kohteita, jotka voisivat hyvin olla julkisessa myynnissä. Ostajalla saattaa olla myös jokin muu syy, minkä vuoksi hän ei halua myydä kiinteistöään julkisesti.

Menekki on vaihtelevaa. Osa todella kalliista kohteista myydään Mannerin mukaan nopeasti, osa hitaammin.

– Mahtavin asunto, jota olen koskaan nähnyt, on itse asiassa edelleen myymättä hiljaisessa myynnissä. Kyseessä on Helsingin keskustan tuntumassa meren rannalla sijaitseva suojeltu arvorakennus kaikilla moderneilla herkuilla ja suurella omalla pihalla, Manner kertoo salaperäisesti.

Mitä varakkaat juuri nyt haluavat vapaa-ajan asunnon asumisratkaisuilta?

– Sähköt, vedet ja ranta ovat tärkeimmät. Mahdollisimman suuret ikkunat ovat myös kestosuosikki. Jos varakas ostaja haluaa muuttovalmiin paikan, riittävän korkeatasoiset materiaalit ja hyvä varustelutaso ovat tärkeitä, Manner kertoo.

– Helikopterikentät on ihan perusjuttu varakkaiden kohteissa Suomessa. Niitä on Porvoon ja Turun välisellä merenrantaosuudella useampia, hän lisää.

Tämän tietää myös Tunne Kodit kiinteistönvälityksessä yrittäjänä toimiva Hannele Laurila. Hän on myynyt korona-aikana useita luksuskohteita erityisesti Järvi-Suomessa.

– Aina silloin tällöin asiakkailta tulee toiveita siitä, että tontilla pitää olla paljon tilaa, jotta sinne pääsee laskeutumaan helikopterilla. Varakkaat saattavat haluta myös isoa tenniskenttää vapaa-ajan kotiinsa, Laurila kertoo.

Laurilan mukaan ihmisten mukavuudentarve on lisääntynyt. Vapaa-ajan asunnon on oltava talviasuttava ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuva. Lähipalvelut olisi hyvä olla hyvän etäisyyden päässä saatavilla. Kohteeseen on tärkeää päästä omalla autolla, siellä pitää olla kaksi sisävessaa ja useampi makuuhuone.

Yksityisyyttä arvostetaan ja näkymä luontoon on tärkeä luksus. Lisäksi toivotaan kesäkeittiötä ja laituria huviveneelle. Juuri veneilymahdollisuus ison järven rannalta on tärkeää.

– Isot ikkunat ja näkymä järvelle niin päärakennuksesta kuin saunasta on ehdoton juttu. Varakkaat eivät enää hae pitsihuvilaa, vaan massiivisuutta ja selkeyttä. Vastakohtana tälle toiset haluavat ison vanhan hirsimökin, jota voi remontoida nykyajan mukavuuksilla mielensä mukaan. Lisäksi järven pitää olla puhdas ja hyvärantainen, eikä siellä saa olla kaislaa tai mutapohjaa, Laurila kuvailee.

Laurila asuu itse Asikkalassa Päijänteen vesistön äärellä ja kertoo, että suurin osa alueen vapaa-ajan kotien ostajista tulee pääkaupunkiseudulta. He ovat monesti suomalaisia, joilla on kakkoskoti kaupungissa.

Korona-aikana varakkaiden ostajien keskuudessa on kuitenkin noussut esiin myös toinen ilmiö.

– Moni asiakas haluaa ostaa kolmannen kodin. Jos on esimerkiksi koti Espoossa ja vapaa-ajan asunto Asikkalassa, ostetaan Asikkalan läheisyydestä kolmoskoti. Se voi sijaita esimerkiksi kerrostalossa, josta on Espoota lyhyempi matka vapaa-ajan kotiin. Pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat asiakkaani arvostavat muutenkin lyhyttä ajomatkaa vapaa-ajan kotiin, Laurila sanoo.

Sekä Manner että Laurila kertovat, että korona-aikana niin asuntojen kuin vapaa-ajan kotien kauppa on kasvanut valtavasti.

Manner arvioi, että korona-aika on vapauttanut monen suomalaisen käyttöön rahaa. Erityisesti varakkaille on vapautunut pandemian ansiosta aikaa, mikä mahdollistaa vapaa-ajan kodin ostamisen.

– Korona-aikana erilaisten kohteiden myynnissä on näkynyt selvää kasvua. Viime vuosi ja tämä vuosi ovat olleet meillä huippuvuosia. Olemme myyneet enemmän asuntoja kuin koskaan, Manner kiittelee.

Tähän yhtyy myös Laurila.

– Myyntini on tuplaantunut yli puolella, hän sanoo.

Suomalaiset kiinnostuivat korona-aikana luksuksesta

Suomalaiset ovat satsanneet kalliiseen luksukseen aiempaa enemmän korona-aikana. Aalto-yliopiston työelämäprofessori, luksusta tutkinut Pekka Mattila tietää, että luksukseen liittyy aina jotakin taianomaista.

– Ihminen mieltää luksuksen ikään kuin parantavaksi voimaksi, johon liittyy jotakin maagista. Luksus on vaikeasti saatavilla, ja sen eteen on tehtävä uhraus. Jotta tämä niin sanottu parantava voima voi toteutua, on käytettävä esimerkiksi paljon rahaa, Mattila summaa.

Mattilan mukaan suomalaisen luksuskäsityksen erityispiirre on se, että panostetaan kodin tai vapaa-ajan kodin mukavuuksiin.

– Ne ovat Suomessa ikään kuin helpommin perusteltavissa kuin esimerkiksi kalliin laukun tai vaatteen ostaminen. Saatetaan ostaa esimerkiksi upea keittiö, design-huonekaluja tai korkealaatuista kodin elektroniikkaa, hän kertoo.

– Lisäksi ihmisen mukavuudenhalu on kasvanut. Uskon, että Uudenmaan sulku keväällä 2020 oli monelle silmiä avaava kokemus. Silloin huomattiin, että vapaa-ajan kokemukset piti pystyä hankkimaan läheltä.

Suomen varakkaat hakevat mökkeilyluksuksesta kokemuksia.

– Saatetaan haaveilla paremmasta veneestä, vaikka tiedetään, että ei ihan Nizzassa ollakaan. Perinteinen saunakoppero ei riitä, vaan halutaan spa-tunnelmaa. Yhdessä laitetun ruuan nauttimista arvostetaan, mikä näkyy myös kattaukseen panostamisena. Lisäksi aiemmin mökeillä puutarha saatettiin jättää vähän niin ja näin, mutta nykyään on toisin.

Miksi suomalaiset sitten ovat kiinnostuneet luksuksesta aiempaa enemmän?

– Tämä on varmasti pidemmän kehityksen tulos. Kun sotien jälkeen Suomessa alettiin matkustella ulkomaille enemmän ja eri kulttuurit ovat nyt saavutettavissa myös digitaalisesti, on ollut mahdollista synnyttää haaveita, joita ei suomalaisessa katukuvassa perinteisesti ole ollut. Kun etäisyys sotaan ja pula-aikaan on kasvanut, myös tietynlainen häpeänleima tuhlaamisesta on lieventynyt.

– Korona-aikana ihmisille on myös yksinkertaisesti jäänyt enemmän rahaa käytettäväksi, kun matkustaminen ja jotkin palvelut ovat vaikeammin saatavilla. Lisäksi on vakiintunut käsitys siitä, että myös itselle voi ostaa lahjoja.