Mökkien vesi­johdoissa on muutama vaaran­paikka: Yksi unohtuu ”aina” – asiantuntijat kertovat, kuinka tuhoisalta vesi­vahingolta voi välttyä

Asiantuntijan mukaan hiiret ovat harvoin vaaraksi vesijohdoille. Useammin ongelmia aiheuttavat huonokuntoiset putket tai huolimattomuus.

Vakuutusyhtiöstä kerrotaan, että jyrsijät aiheuttavat vuotovahinkoja säännöllisesti. Vapaa-ajan asuntojen vuotovahingoista niiden osuus on kuitenkin verrattain pieni.­

Kesäasunnon jättäminen omilleen on aina pieni huolenaihe.

Iskelmälaulaja Joel Hallikainen ehti olla mökiltä pois vain kaksi päivää, ja takaisin tullessa vastassa oli kamala näky.

Hiiri oli syönyt mökin muoviseen vesijohtoon reiän, ja siitä seurasi iso vesivahinko.

LVI-asiantuntija Marko Kempas Lvi-Tekniset-Urakoitsijat ry:stä kertoo, että hiiren tekemät vahingot vesijohtoihin ovat varsin harvinaisia.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen, että hiiri on syönyt vesijohdon, mutta kaikki on mahdollista. Rottakin pystyy vahingoittamaan muovisia vesijohtoja, joten kyllä ne hiiretkin pystyvät rakenteissa mellastamaan, Kempas kertoo.

Vesivahingot itsessään ovat Suomessa erittäin tavallisia – joka päivä ympäri vuoden sattuu noin sata vahinkoa.

– Vahingot voivat olla mittavia, muutamista tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin. Voi kestää kuukausia, ennen kuin vesivahinko huomataan. Jos rakenteita menee kuivatukseen tai purkuun, remontissa voi mennä kuukausia.

Huonolaatuisissa vesijohdoissa pistesyöpymiä

Huonolla tuurilla jyrsijät aiheuttavat vahinkoja vesijohdoille. Muovisia vesijohtoja on vaikea suojata purujäljiltä.

Oikea materiaalivalinta, kuten kupariputket, voi auttaa.

– On olemassa myös komposiittijohtoja, joissa on muovia, sitten alumiinia välissä ja päällä muovipinta, Kempas kertoo.

Kempas suosittelee talven ajaksi mökille peruslämpöä, jotta putket eivät jäädy. Päävesi tulee sulkea, jos mökiltä on pois pidemmän aikaa ja tyhjentää vesi putkistosta.­

Tavallisin syy mökin vesivahingoille on vesijohtojen jäätyminen.

Asiantuntija suosittelee talven ajaksi mökille peruslämpöä, jotta putket eivät jäädy. Päävesi tulee sulkea, jos mökiltä on pois pidemmän aikaa ja tyhjentää vesi putkistosta. Ulkona ja kylmässä tilassa olevat putket tulisi suojata eristyksellä ja tarvittaessa saattolämmityskaapelilla.

Sisätiloissa ongelmana on huolimattomuus.

– Yksi vesivahinkoja aiheuttava kohta on pesukoneen liitokset. Ne tulee tarkistaa aika ajoin. Kun pesukonetta ei käytä, venttiilit tulee sulkea. Hyvin usein näkee sitä, että venttiileitä pidetään auki yötä päivää. Se on iso riski.

Myös heikkolaatuiset johdot aiheuttavat ongelmia.

– Jossakin vaiheessa Suomeen tuotiin Kiinasta tai Venäjältä muoviputkia, joihin tuli neulanpään kokoisia pistesyöpymiä. Niistä suihkusi aivan pienenä sumuna vettä.

Pistesyöpymät eivät ole tavattomia kupariputkissakaan. Hieman tavallisempi ongelma kuparisten vesijohtojen kanssa ovat messingillä juotetut liitoskohdat, jotka voivat haurastua ja alkaa vuotaa.

– Kyseessä ovat 50–60-luvuilla, ehkä 70-luvullakin tehdyt juotokset. Vesijohtojen käyttöikänä pidetään noin 50 vuotta, jolloin ne viimeistään pitää uusia, Kempas sanoo.

Hanki vuotovahti

Tuhoisilta vesivahingoilta voi välttyä, jos asentaa mökille vuotovahdin tai kosteushälyttimen. Osan laitteista voi yhdistää vaikkapa kännykkäsovellukseen, joka ilmoittaa vaarasta poissa ollessa.

– Vuotovahti osaa jopa itse sulkea vedensyötön, jos putkessa liikkuu vesi, kun ollaan pois mökiltä. Näin isoa vesivahinkoa ei tapahdu, Kempas kertoo.

Jos huoli mökin kunnosta herää poissa ollessa, naapurin tai mökkitalkkarin apu voi olla tarpeen.

– Päähana tuppaa jäämään aina auki, niin itsellä kuin muillakin. Aika ajoin saan soittoja, että voinko käydä tarkistamassa, että ovatko hanat kiinni, kertoo mökkitalkkarina Paraisten seudulla toimiva Mika Peltokorpi.

Jyrsijöiden aiheuttamiin vesivahinkoihin Peltokorpi ei ole urallaan törmännyt, mutta kaikenlaista muuta tuhoa pienet otukset ovat tehneet.

– Viime kesänä jyrsijät söivät kaverin veneen sisukset. Ne piti uusia kokonaan.

” Niitäkin tapauksia on ollut, että muoviputket ovat kestäneet, vaikka ne ovat täynnä vettä, mutta hana on haljennut pakkasen takia.

Vesivahingot aiheutuvat Peltokorven mukaan useimmiten huolimattomuuden seurauksena. Itse hän valitsisi mökilleen muoviset vesijohdot, jotka kestävät kupariputkia paremmin jäätymistä.

– Tosin niitäkin tapauksia on ollut, että muoviset vesijohdot ovat kestäneet, vaikka ne ovat täynnä vettä, mutta hana on haljennut pakkasen takia.