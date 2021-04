Moni maallemuutosta haaveillut on toteuttanut koronavuonna unelmansa. IS kertoo viiden muuttajaperheen tarinat.

Sanna ja Helli hyppäsivät oravanpyörästä

Stressaavat matkat pääkaupunkiseudun ruuhkissa ovat taakse jäänyttä elämää. Sanna Hyrkäs, 44, löysi Kristiinankaupungista uuden kodin itselleen ja tyttärelleen Hellille, 7. Elämä rauhoittui kertaheitolla.

1913 rakennetussa keltaisessa puutalossa voi aistia historian siipien havinan. Alun perin leskirouva Augusta Nordlundin itselleen rakentama suuri kesähuvila on aikojen saatossa jaettu kuudeksi osakehuoneistoksi. Kyseessä on Kristiinankaupungin vanhin taloyhtiö.

Hyrkäs muutti tyttärensä kanssa talon toiseksi suurimpaan, 157 neliön huoneistoon tapaninpäivänä. Uudessa kodissa on katto korkealla ja huoneita koristavat komeat tulisijat.

Sanna Hyrkäs remontoi uutta kotia pikkuhiljaa. Tekemistä riittää, mutta paineita hän ei ota.­

Heti kun Hyrkäs huomasi kohteen Etuoven sivuilla, hän tajusi, että nyt tarjolla on jotakin uniikkia – koti, jollaista hän oli etsinyt jo vuosia. Kristiinankaupungissa hän ei ollut koskaan käynyt.

– Asuimme Espoossa 45 neliön rivitalokaksiossa. Tuntui aivan ihanalta muuttaa ahtaista neliöistä näin isoon asuntoon. Muutama päivä meni, että oppi kulkemaan uudessa kodissa eksymättä.

Muutto isompaan asuntoon oli ollut mielessä jo jonkin aikaa, mutta pääkaupunkiseudun hinnat hirvittivät.

Nykyinen koti oli edullisempi kuin yli kolme kertaa pienempi kaksio Espoossa.

– Tällaisessa yhden vanhemman perheessä ei voi kuin nostaa kädet pystyyn. Minulle oli myös valtavan tärkeää tarjota lapselle pääkaupunkiseutua turvallisempi kasvuympäristö.

Hyrkäs on miettinyt, että ahtauskin osaltaan lisäsi aiemmin stressin tuntua arjessa.

– Täällä on tilaa hengittää!

Vanha puutalo on jaettu useammaksi asunnoksi.­

” Täällä on tilaa hengittää!

Sannan ja Hellin kodissa on isot, valoisat huoneet ja tilaa hengittää. Uudet asukkaat on otettu Kristiinankaupungissa lämpimästi vastaan.­

Hyrkäs työskentelee sisältöstrategina turkulaisyrityksessä, jonka koko henkilöstöllä on lupa tehdä etätyötä.

Kun tieto etätyömahdollisuudesta tuli, Hyrkäs alkoi suunnitella tosissaan maalle muuttoa.

Alkujaan hän haaveili perinteisestä suomalaisesta maalaisidyllistä. Hellin kanssa he kävivät katsomassa useampiakin kohteita muun muassa Varsinais-Suomessa.

Vaikka peltomaiseman sijasta ikkunasta avautuukin nyt näkymä pieneen pohjalaiseen merenrantakaupunkiin, Oulussa kasvanut Hyrkäs kokee olevansa maaseudulla.

Hän ei keksi uudesta kotipaikastaan mitään miinusmerkkistä sanottavaa.

– Tämä on ihana, viehättävän pittoreski pikkukaupunki. Puutalomiljöö on hieno, sekä estetiikaltaan että hengeltään, ja rakennuskanta muistuttaa jopa vähän tiettyjä alueita Helsingissä.

7-vuotias Helli käy ensimmäistä luokkaa ruotsinkielisessä alakoulussa. Äiti ja tytär päätyivät yksissä tuumin ruotsinkieliseen kouluun, vaikkei se ollut ainoa vaihtoehto.

– Ajattelen, että on etuoikeus, kun lapsi voi kasvaa kaksikieliseksi. Se on hieno pääoma. Tämä on aidosti kaksikielinen kaupunki ja täällä saa ujostelematta puhua myös suomea.

Hyrkäs on jo huomannut, että 6 500 asukkaan kaupungissa on aivan erityinen yhdessä tekemisen meininki.

– Myös pienyrittäjyydellä on aivan erilaiset mahdollisuudet kuin suuressa kaupungissa, jossa olet näkymätön ja anonyymi ja jossa isot jyräävät. Kun isot kauppakeskukset ovat kaukana, se antaa tilaa yrittämiselle.

Kristiinankaupunki kuuluu ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Cittaslow-kaupunkien kansainväliseen verkostoon. Cittaslow-ajattelussa arvostetaan kiireetöntä elämää, kunnioitetaan paikallisuutta ja etsitään inhimillisiä, ekologisia ja kestäviä ratkaisuja.

– Ne periaatteet ovat niin minua. Jos joku kaupunki on omistautunut elämän hidastamiselle, se on Kristiinankaupunki.

Hyrkäs rohkaisee myös muita ottamaan rohkeasti hypyn tuntemattomaan, jos elämä isossa kaupungissa ei tunnu hyvältä.

Unelma toteutui: nyt on punainen tupa ja perunamaa

Punainen tupa ja perunamaa. Siinä on kaikki, mitä Kauhajoen Hyypänjokilaaksoon marraskuussa muuttanut Eija Liikamaa, 53, voisi elämältä juuri nyt toivoa.

Liikamaa on Kauhajoen kaupungin hyvinvointijohtaja, joka ei voinut hyvin asuessaan pienen maalaiskaupungin keskustassa. Hän halusi pois Kauhajoelta ja hakikin moniin avoinna olleisiin virkoihin.

Luonnossa viihtyvä ”Lapin tyttö” vietti kaikki lomansa Kuusamossa mökillään. Viikonloppuisin hän hiihti, samoili ja pyöräili Kauhajoen kylissä ja metsissä.

Elämä muuttui kertaheitolla, kun eräänä maanantai-iltana viime syksynä hänen silmiinsä osui myynti-ilmoitus, jonka kuvissa komeili se ihana punainen tupa Hyypänjokilaaksossa. Sen ohi Liikamaa oli usein pyöräillyt.

Eija Liikamaa nauttii, kun saa puuhastella monenlaisia töitä uudessa kodissaan.­

” Sekuntiakaan ei tarvinnut miettiä.

Punainen tupa sijaitsee keskellä Hyypänjokilaakson kulttuurimaisemaa. Perunamaa on tarkoitus tehdä heti, kun routa on sulanut.­

– Sekuntiakaan ei tarvinnut miettiä. Tiistaina aamulla soitin välittäjälle, että ostan sen. Talolle oli sovittu kolme näyttöä keskiviikoksi. Hän ehdotti, että menisin silloin katsomaan. Sanoin, ettei näyttöä tarvita, koska mie ostan sen. Näyttö järjestyi lopulta samalle päivälle.

Liikamaa ei empinyt yhtään, vaikka näki, että remontoitavaa riittää. Nimet pantiin papereihin heti.

– Tiesin, että saan kyllä kaiken korjattua. Itse olen täällä rempannut, entrannut kaapit, maalannut seinät, katot ja lattiat ja uusinut ovenpieliä. Vain sähkö- ja vesitöissä on tarvittu ammattilaisia. Viimeiseen huoneeseen odottelen vielä Halltex-levyjä.

Liikamaa myös muutti taloon välittömästi, kun siellä aiemmin asunut vanha pariskunta oli pakannut tavaransa.

Tuore omakotitalon omistaja on pannut merkille, että vanhasta talosta saa upean näköisen pienelläkin rahalla.

Talossa aiemmin asunut pariskunta myös jätti sinne kaikenlaista tarpeellista tavaraa.

– Vehkeitä löytyy betonimyllystä puidenhalkomiskoneeseen ja mattopuista työkaluihin. Kesä kun tulee, pääsen oikeasti katsomaan, mitä kaikkea muuta täällä on. Vanhat metsäsukset jo otinkin varastosta ja kävin niillä hiihtämässä.

Talossa on tupakeittiö takkoineen sekä kaksi makuuhuonetta. Ulkosaunasta ja ulkohuussista Eija on erityisen innoissaan.

– Tässä on myös kesätupa. Jos sinne tulee vieraita, he voivat käyttää ulkohuussia.

Ympärillä aukeaa kaunis Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema.

– Hyypänjokilaakso on aina ollut lempimaisemani, sillä tämä muistuttaa lapsuuteni maisemaa: näkymät ovat aivan samat kuin kotipaikassa Kolarissa. Sitä paitsi kivikauden jälkeen ensimmäiset asukkaat Hyypässä ovat olleet lappalaisia.

– Olen asunut Kauhajoella kahdeksan vuotta, ja koko sen ajan olen pyöräillyt näillä teillä, katsellut taloja ja haaveillut, että voisinpa joskus asua täällä.

Punaisen tuvan asujalla on takanaan hirmuinen lumitalvi, mutta siitä hän ei ole moksiskaan, vaan on mielellään kolannut lähes puolen kilometrin pituista kotitietään.

– Sanoin aurakuskille, että älä tule, kolaan tien itse.

” Kun asuin keskustassa, siellä oli jatkuva liikenne, eikä kotona ollut mitään tekemistä.

Punainen tupa oli kiinnittänyt Eijan huomion jo aiemmin.­

Liikamaa kuvailee, että elämä on muuttunut totaalisesti.

Se on näkynyt myös ulospäin, ja sen ovat panneet merkille työkaverit, omat aikuiset tyttäret ja muut läheiset.

– Kun asuin keskustassa, siellä oli jatkuva liikenne, eikä kotona ollut mitään tekemistä. Se oikein korostui koronan aikaan. Nyt nautin kun saan herätä aamulla laittamaan tulta hellaan ja keittää pannukahvit. Etätyökin onnistuu täällä, joten joka päivä ei tarvitse ajaa 20 kilometrin matkaa keskustaan. Kun lumet sulaa, saan tänne valokuidun.

Kesän tullen Eija aikoo tehdä tuvan viereen perunamaan sekä ottaa kanoja ja ehkä pari lammastakin.

Nyt hän on kotona.

– Minulla on kaikki mitä tarvitsen, ja tekemistä riittää vuosikausiksi. Elämäni on tässä. Talo on esteetön, joten voin asua täällä vielä vanhanakin.

Taija ja Toni saavat uuden kodin peltomaisemaan

Koronaa ja sen aikaansaamaa pakollista rauhoittumista on kiittäminen siitä, että kymmenen vuotta Tampereella ja Lempäälässä asunut Vuorisen perhe teki ison siirron ja päätti muuttaa maalle.

Taija, 32, ja Toni Vuorinen, 31, sekä heidän 2,5-vuotias Eeli-poikansa odottelevat innolla kevään tuloa, jotta työt uuden, tulevan kodin tontilla saadaan alkuun. Perheen omakotitalo nousee metsän laitaan Kurikan Palomäelle.

– Me ollaan molemmat Jalasjärveltä, nykyisestä Kurikasta kotoisin. Koko ajan sisällä sydämissä on haaveiltu maalla asumisesta ja paluumuutosta. Ensin etsimme maaseutumaista paikkaa Tampereen ympäryskunnista ja lopulta muutimme Tampereelta Lempäälään, Taija Vuorinen kertoo.

” Meille tuli kaipuu päästä lähemmäs perheitä.

Muutama kuukausi sitten Pirkanmaalta Kurikkaan muuttaneet Taija ja Toni Vuorinen aloittavat omakotitalon rakentamisen tänä keväänä.­

Rivitalokoti Lempäälässä sijaitsi asuntoalueella, lähellä koulukeskusta. Paikka ei ollut niin rauhallinen kuin Vuoriset olisivat toivoneet. Lapsen syntymä sai heidät miettimään asuinpaikkaa vielä uudemman kerran.

– Meille tuli kaipuu päästä lähemmäs perheitä. Kun sitten tuli korona ja työkuviot menivät niin, ettei asuinpaikalla ole merkitystä, päätimme palata kotiseudulle.

Sinällään korona-aika ei vaikuttanut päätökseen, vaan enemmänkin Eelin ikä.

– Ajattelimme, että on hyvä, jos hän voisi sopeutua uuteen ympäristöön ja kaveripiiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Korona antoi aikaa miettiä asioita.

Paikkavaihtoehtoja punnittiin ja mietittiin tarkkaan. Yksi oli Seinäjoki, jossa kuitenkin oli tarjolla vain tiiviisti rakennettuja asuinalueita.

Asian ratkaisi Tonin uusi työ: rakennusinsinööri kun ryhtyi yrittäjäksi kurikkalaisen ystävänsä perustamassa rakennusalan asiantuntijapalveluita tuottavassa yrityksessä. Parturikampaaja-kosmetologi Taijallekin löytyi työpaikka: hän vuokrasi tuolin paikallisesta parturikampaamosta.

Tähän se tulee! Vuoristen uuden kodin on määrä valmistua kesällä 2023. Talon ikkunoista tulee avautumaan näkymä metsänrantaan ja pelloille.­

Tällä hetkellä perhe asuu rivitalossa vuokralla. Tulevalle omakotitalolleen Vuoriset halusivat rauhallisen paikan kaava-alueen ulkopuolelta, ei kuitenkaan syrjäkyliltä, vaan läheltä koulua ja palveluita. Sopiva tontti löytyi helposti.

– Emme halunneet tiiviisti rakennetulle asuntoalueelle. Tämä on vähän erilainen paikka, ja tässä toteutuu ajatus maalaismiljööstä, jossa naapuri ei ole vastassa heti kun avaa oven.

Uusi koti on itse suunniteltu. Vuoriset harkitsivat ensin perinteisen puutalon rakentamista, mutta talosta tuleekin kivitalo, jonka ikkunoista avautuu näkymä metsänrantaan ja pelloille. ”Aakee laakee” on Taijan ja Tonin sielunmaisema.

He ovat asuneet Kurikassa muutaman kuukauden ja ovat viihtyneet mainiosti.

– Tänne oli turvallista ja kotoisaa tulla. Ihmiset ovat saman oloisia kuin mekin ollaan.

Kuhmosta löytyi paikka rauhoittua

Kun korona iski täydellä voimalla Lapin matkailuun keväällä 2020, Kerttu Komulaiselta, 30, ja hänen avopuolisoltaan Michael-Angelos ”Mike” Tzoumasilta, 32, katosivat työt alta.

Kerttu oli työskennellyt ulkomaalaisten turistien parissa luonto-ohjaajana ja valokuvaavana turistioppaana revontulia kuvaten. Mike puolestaan oli tarjoilijana hotellissa. Molempien työt loppuivat, kun turisteja ei Suomeen enää juuri tullut.

– Ei meillä olisi ollut tänä talvena Rovaniemellä töitä. Viime talvena minun vetämillä retkillä taisi olla mukana yksi suomalainen pariskunta, kaikki muut olivat ulkomaalaisia, Kerttu huokaa.

”Mike” Tzoumas ja Kerttu Komulainen­

Muutto Kuhmoon ei ollut hyppy tuntemattomaan. Kerttu on syntyjään kuhmolainen, vaikka lähtikin opintojen perässä maailmalle jo 15-vuotiaana. Kymmenkunta vuotta Suomessa asunut Mike on puolestaan käynyt Kertun kanssa töissä Kuhmon Kamarimusiikissa useampana kesänä ennen koronaa.

– Äidillä oli Iivantiirassa talo. Kun siellä oli orastava hiiriongelma, niin hän pyysi meitä kesäksi sinne asumaan, kun meillä on tuo tuholaistorjuja Namu-kissa, Kerttu Komulainen kertoo.

Iivantiirasta on melko pitkä matka Kuhmon keskustaan, joten pariskunta ryhtyi syksyllä etsimään asuntoa lähempää keskustaa. Sellainen löytyikin, mutta matkaa on tosin yhä vajaat 30 kilometriä lähimpiin liikennevaloihin.

– Kun näin tämän vuokrailmoituksen, ajattelin näkemättä, että tuo se on. Hirsitalo järven rannalla. Kun vuokrasopimusta tehtiin, paljastui, että omistaja oli ukkini serkku. Sen jälkeen kaikki olikin vielä helpompaa. Lokakuussa muutettiin tähän, Kerttu muistelee.

” Kun näin tämän vuokrailmoituksen, ajattelin näkemättä, että tuo se on. Hirsitalo järven rannalla.

Lammasjärven rannalla sijaitsevassa mökissä on talvi kulunut nopeasti. Mike on ollut paikallisessa Kaesan Kotileipomossa tarjoilijana jo puolen vuoden ajan. Vaikka mies on paljasjalkainen ateenalainen, sopeutuminen Kuhmoon ja erämaan rauhaan on ollut helppoa.

– Minun sukuni on lähtöisin saaristosta. Siellä elämä on yhtä rauhallista kuin täällä. Molemmissa paikoissa on sellainen kyläfiilis, Mike kuvailee.

Kerttu käy yrittäjäkurssia ja haluaa tulevaisuudessa työllistää itsensä yrittäjänä. KoeKainuu-blogista hän aikoo kehittää itselleen leipäpuun ja kainuulaisen matkailun puolesta puhujan, mutta valokuvaavan sisällöntuottajan taidot taipuvat muuhunkin.

– Olen aloittelemassa yrittäjänä kevytyrittäjyyden kautta. Minulla on aina ollut ajatuksena, että jossain vaiheessa ryhdyn yrittäjäksi. Olen pitänyt jo muun muassa revontulikuvauskursseja. Nyt olen aloittelemassa Kainuulle omaa matkailublogia.

Hetkeäkään ei muutto Rovaniemen lähiöstä Kuhmoon perukkaan ei ole pariskuntaa kaduttanut.

– Onhan täällä ihan mahtava asua. Tämä vapauden tunne on mahtava. Luonto on lähellä, aurinko laskee järven taakse ja revontulia pääsee katsomaan iltaisin omasta rannasta, ihastelee Kerttu.

– Korona on paha asia kaikille, mutta meillä kävi tuuri, kun muutimme sen takia Kuhmoon. Täällä on hyvä olla, Mike vahvistaa asian.

Täyttä elämää Kolin kansallismaisemassa

Jos haluat tietää, missä ex-kouvolalaiset Niina (46) ja Marko (48) Toivanen nykyään asuvat, niin kiipeä Ukko-Kolin huipulle ja anna katseesi kiertää kansallismaisemassa. Siellä jossain taivaanrannassa näkyy Haralanvaara, jonka huipun tuntumaan pariskunta viime juhannuksena muutti.

– Siitä asti, kun rupesimme kimppaan, niin on puhuttu siitä, että haluamme muuttaa hiljaisuuteen ja rauhaan, pariskunta kertoo.

Lopulta tuli hetki, jolloin sote-alalla työskennellyt pariskunta sanoutui irti vakituisista työpaikoista ja suuntasi pohjoiseen.

– Asiat kävivät tosi nopeasti. Kun soitin Markolle saaneeni työpaikan Lieksasta, niin hän kysyi, että missä on Lieksa, Niina kertoo.

Talo löytyi Facebookin laitetun ilmoituksen kautta. Pariskunta on vuokralla 1930 rakennetussa 60 neliön idyllisessä hirsimökissä. Punaisen tuvan pihapiiristä löytyvät luonnon lisäksi pihasauna, ulkovessa ja halkoliiteri.

– Hyvin täällä aika kuluu, kun on jatkuvasti pientä puuhastelua. Vesi meille tulee omasta kaivosta, mutta taloa pitää lämmittää puilla ja lumitöitä tehdä, Marko Toivanen kertoo.

– Sähkökatkoja täällä on hirveän usein. Jos tällä mäellä on sähköt, niin silloin ne ovat muuallakin Lieksassa, Marko jatkaa.

– Mutta kun meillä ei ole televisiota, niin monta kertaa sähkökatkoa ei edes huomaa. Vasta kun menee jääkaapille, eikä siellä ole valoa, niin huomaa sähköjen olevan poissa, Niina kuittaa.

Korona-aika ei ole haitannut Itä-Suomen yliopistossa opiskelevan Markon opintoja. Asiat ovat luistaneet hyvin sen jälkeen, kun etäopiskelun vaatima digiloikka tuli otettua.

– Minä olen voittanut tässä korona-ajan etäopiskelussa. Yliopisto on järjestänyt asiat todella loistavasti, enkä minä enää kaipaa sitä opiskeluun liittyvää sosiaalista elämää. En oikein tiedä, mikä minusta isona tulee, mutta toivottavasti juhannussaunassa saunoo teologian kandidaatti, Marko toivoo.

” Illalla mistään ei näy valoja, eikä kuuluu hurinoita. Täällä saa olla rauhassa.

Lähin kauppa Haralanvaaralta mitattuna on 23 kilometrin päässä oleva Viekin K-kauppa. Niina käy töissä Lieksan keskustassa, jonne matkaa on 25 kilometriä. Linja-autopysäkille on matkaa 9 kilometriä. Kirjastoauto toki pysähtyy joka toinen viikko mäen alla noin kilometrin päässä.

– Kouvolassa asuimme omakotitalossa aivan keskustassa. Siellä pääsi kävellen kauppaan, mutta täällä pitää vähän miettiä, miten juoksevat asiat hoitaa, Niina kertoo.

– Minä käyn kylällä korkeintaan kerran viikossa. Välillä menee kaksikin viikkoa, Marko kertoo.

Perheen pihassa seisoo luotettava ja jo iällään oleva neliveto.

– Hyvin on yhdellä autolla pärjätty. Näin talviaikaan neliveto on täällä ihan välttämätön, Marko kertoo.

Ja kun kaikki vuodenajat alkavat korona-aikana olla pian koettu, niin yhtään pariskuntaa ei muutto maalle kaduta.

– Täällä on mukava fiilis asua ja elää. Kun lähtee kotiin työpäivän päätteeksi, niin on aivan kuin mökille lähtisi. Illalla mistään ei näy valoja, eikä kuuluu hurinoita. Täällä saa olla rauhassa, Niina Toivanen myhäilee tyytyväisenä.