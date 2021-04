Onko tässä haastaja Oodille? Kirkkonummen uutta kirjastoa hehkutetaan maailmalla

Helsingin Oodi on jo maailmalla tunnettu, mutta perässä tulee Kirkkonummen uusi kirjastotalo Fyyri. Nyt sitä hehkutetaan ulkomaisissa medioissa.

Kirkkonummen uusi kirjastotalo Fyyri on päässyt otsikoihin maailmalla.

Viime syksynä ovensa avannut arkkitehtuurin taidonnäyte ihastuttaa Italian Elle Decor -lehdessä. Julkaisu kehuu Fyyrin sisustusta ja designia.

Katso ylhäältä videolta, miltä Fyyrissä näyttää.

Elle Decor ei ole ainoa Fyyriä kehuva media: design-julkaisu Azure kuvailee kirkkonummelaiskirjastoa yhteisökeskukseksi, jonka kaltaista ”ei ole toista”.

Fyyristä ovat kirjoittaneet muutkin arvostetut kansainväliset julkaisut, kuten espanjalainen El Pais ja Dezeen.

Näyttävä julkisivu on muotoiltu kuparista.­

Kiehtova sekoitus vanhaa ja uutta

Kirjastotalo Fyyrin on suunnitellut arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy.

Pääarkkitehti Teemu Kurkela kertoo Ilta-Sanomille, ettei tiedä, mistä medioiden kiinnostus Fyyriä kohtaan on saanut alkunsa. Tietynlainen lumipalloefekti on kuitenkin kyseessä: kun yksi innostuu, toiset seuraavat perässä.

– Fyyrin lähtökohta on epätavallinen, sillä siinä on korjattu vanhaa. Vanha kirjasto jää uuden kirjaston sisälle. Puolet kirjastotalosta on uutta. Tämä tuo rakennukseen sattumanvaraisuutta sekä mielenkiintoisia kulmia ja tiloja.

Kurkela kehuu myös kirjastorakennuksen sijaintia kirkon vieressä. Rakennukset ikään kuin sulautuvat toisiinsa.

Kolmas hienous on epäsuora valo, jota tulee ulkoa päätilaan. Kurkelan mukaan tunnelma on valon ansiosta sakraalinen.

– Fyyri on kuin tiedon temppeli. Vaikka kyseessä on tavallinen talo, siellä noustaan arjen yläpuolelle, Kurkela sanoo.

Kirjastotalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit.­

Kirjaston lisäksi Fyyrissa toimii nuorisotila, asukaspuisto, pienten lasten musiikkileikkikoulu ja kunnan työllistymisyksikön pyörittämä kahvila Messi.­

Näyttävä julkisivu kiinnittää katseen

Fyyri sijaitsee Kirkkonummella uuden kunnantalon, keskiaikaisen kirkon ja torin alueella.

Erityistä Fyyrissä on sen arkkitehtuuri ja taide, joissa heijastuvat talon teemat saaristo, meri ja Porkkala. Materiaalivalinnat ovat kiehtovia: näyttävä julkisivu on muotoiltu kuparista ja sisällä on paljon puurimaseiniä.

Kirjasto kätkee sisäänsä vuonna 1982 valmistuneen pääkirjaston, jota on nyt laajennettu. Kirjaston lisäksi Fyyrissa toimii nuorisotila, asukaspuisto, pienten lasten musiikkileikkikoulu ja kunnan työllistymisyksikön pyörittämä kahvila Messi.

Juuri monipuolisuus tekee Fyyristä kiinnostavan myös kansainvälisesti, Kurkela uskoo.

– Suomessa kirjasto ei pyöri enää kirjojen ympärillä. Uskoisin, että Suomi on tässä edellä muita maita. Fyyri on sekä kiinnostava että syvällinen. Kaikissa maissa ei satsata koulutukseen ja sivistykseen samalla tavalla, Kurkela sanoo.

Fyyri avasi ovensa viime vuoden lopulla. Rakennus sijaitsee Kirkkonummella uuden kunnantalon, keskiaikaisen kirkon ja torin alueella.­

Sisällä on paljon puurimaseiniä.­

Sisätilat ovat valoisat.­

”Hyvä tausta selfielle”

Helsingin pääkirjasto Oodista on tullut kaiken muun ohella matkailukohde, jonka sisätiloissa otetaan selfieitä muistoksi.

Olisiko Kirkkonummen Fyyristä vastaavaksi?

Pääarkkitehti Kurkela ehdottaa Fyyrin somenurkkaukseksi kirjastorakennuksen pitkää seinää, jossa on lukuisia pilareita.

– Sinne tulee epäsuoraa valoa. Se on ehkä sellainen hyvä tausta selfielle, Kurkela sanoo.