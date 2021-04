Laura rakensi nerokkaan makuuhuoneen kerrostalokolmion keittiöön: ”Yksi yö keksin, että se on tässä”

Laura Holmström rakensi makuuhuoneen pojalleen, mutta kätevä ratkaisu voisi toimia myös niille, jotka kaipaavat kotiin erillistä työtilaa.

Kerrostalokolmiossa on nyt uusi makuuhuone.­

Ammattijärjestäjä Laura Holmström asuu hyvin tyypillisessä, 70 neliön kerrostalokolmiossa. Perheeseen kuuluvat aviomiehen lisäksi 11- ja 13-vuotiaat pojat.

Pojat ovat jakaneet asunnon isomman makuuhuoneen, mutta oman tilan tarve on herännyt kummallakin. Holmström pohti pitkään, miten tilaa voisi jakaa. Mikään vaihtoehto ei tuntunut järkevältä.

– Olen jo neljä vuotta miettinyt, miten isompaa makuuhuonetta voisi jakaa. Se on jäänyt siihen, että silloin vain toisella olisi ikkuna, eikä ilmanvaihto toimisi toisella puolella. Tarvittaisiin sähkömiestä ja mitä kaikkea. Se tuntui liian työläältä ja hankalalta projektilta, Laura Holmström kertoo.

Isomman asunnon ostaminen ei myöskään ollut vaihtoehto.

– Emme halunneet ottaa isoa asuntolainaa vain saadaksemme yhden huoneen lisää.

Neliöt tehokäyttöön

Ratkaisu oli hieman yllättävä: kolmas makuuhuone tehtiin keittiöön.

– Yksi yö keksin, että se on tässä. Katsoin keittiön ruokailutilaa, jossa on ikkuna ja ajattelin, että tässä on tarpeeksi tilaa sängylle, pöydälle ja vaatelipastolle. Se ajatus tuli vähän kuin salama kirkkaalta taivaalta.

Keittiön ruokailutila ennen. Pöytäryhmä mahtui olohuoneeseen.­

Asunnon keittiön pohja on hyvin tyypillinen kerrostaloasunnoissa. Päädyssä on ruokailutila, joka hyödynnettiinkin muuhun käyttöön kuin ruokapöydälle.­

Holmström oli nähnyt kuvia lasisista väliseinistä, joita projektissa käytettiin. Näin myös keittiöön pääsee luonnonvaloa, kun makuutilan verhot ovat auki.

11-vuotias ei tarvitse enää varsinaista leikkitilaa lattialle, vaan oman tilan rauha on neliöitä tärkeämpää.

Vanha, puinen lipasto, jossa on suljettava työtaso vetää paljon tavaraa. Sängyn lisäksi tilaan mahtui myös toinen laatikosto vaatteille.

Oviin laitettiin myös verhot, jotta makuuhuoneeseen saa halutessaan oman rauhan.­

– Poika on tilaan todella tyytyväinen. Kertoo nukkuvansa siellä todella hyvin. Pojat ovat silti usein yhdessä toistensa huoneissa, mutta tarvittaessa heillä on nyt ihan omat tilansa, joissa saa olla rauhassa niin halutessaan.

Ruokapöytä mahtui olohuoneeseen, jossa se on aiemminkin ollut. 13-vuotias sai pienemmän makuuhuoneen ja vanhemmat muuttivat entiseen poikien huoneeseen.

Vastaava ratkaisu voisi toimia myös silloin, jos kotiin tarvitaan rauhallista ja erillistä työskentelytilaa tai vaikka vierashuonetta.

Projekti maksoi noin pari tuhatta euroa. Holmström ajattelee, että se on reilusti pienempi kustannuserä, kuin isomman kodin hankinta.

– Kannatan sitä, että ei tuijoteta vain neliöitä, vaan mietitään mikä tässä elämässä on tärkeää. Se ei ole ehkä lainanlyhennys ja maallinen mammona. Kamaa pois ja mietitään ratkaisuja.