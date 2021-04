Maaretta Tukiainen innostaa suomalaisia laittamaan kotiaan omia psykologisia tarpeitaan kuunnellen.

Sotkut hävettävät, tavaraa on liikaa ja lempisohvakin on väärältä vuosikymmeneltä.

Ajatukset ovat omiani, mutta en ole niiden kanssa yksin.

Kun asuntosijoitusyhtiö Sato selvitti vuosi sitten suomalaisten pohdintoja kodeistaan, kävi ilmi, että kotihäpeää tuntee liki puolet suomalaisista. Eniten ihmisiä hävettävät sotkut, mutta myös se, ettei koti ole ajan hermolla – siis ”sellainen kuin pitäisi”.

Merkityksellinen koti: muutakin kuin pintaa

Kodista voi tulla trendikilvan kohde, tietää kirjailija, muutosvalmentaja ja sisustusarkkitehti SIO Maaretta Tukiainen. Viime vuosina paineita ovat lisänneet sosiaalisen median täydelliset kotikuvat.

– Ne tyydyttävät monia universaaleja tarpeitamme, kuten estetiikan ja järjestyksen tarvetta. Kääntöpuolena on, että some lisää myös sosiaalista vertailua ja alemmuudentunnetta. Tämä aiheuttaa kulutustarpeita, mikä on maapallon kannalta kestämätön ratkaisu.

Luontoyhteys on suomalaisille tärkeä. Se kannattaa huomioida myös asumisessa.­

Kirjailija uskoo, että merkityksellinen koti on paljon muutakin kuin kaunista pintaa. Uutuuskirjassaan Hyvän mielen koti (Tuuma, 2021) ja samaa nimeä kantavassa podcastissaan Tukiainen kannustaa suomalaisia rakentamaan kotia omien tarpeiden pohjalta.

Useat niistä ovat psykologisia.

– Merkitykselliset asiat ovat identiteetin rakennusaineita ja reitti muistoihin. Asiaa voi avata vaikkapa tulipaloesimerkin kautta. Jos talosi palaa ja saat viedä mukanasi vain yhden esineen, lähdet tuskin raahaamaan designsohvaa mukanasi. Luultavasti pelastaisit jotakin, jolla on itsellesi aivan erityistä merkitystä.

Rauha on suomalaisille tärkeää

Tarpeemme ovat erilaisia, mutta työssään Tukiainen on huomannut, että moni suomalainen kaipaa asumiseltaan rauhaa, omaa tilaa sekä luonnonläheisyyttä. Myös lähellä olevat liikuntamahdollisuudet ja luonnonvalo ovat meille tärkeitä.

Sen sijaan se, miten suhtaudumme vaikkapa kodin sotkuihin, vaihtelee ihmisten välillä. Tukiainen uskoo, että sotkulla on kodissa paikkansa, sillä sotku on usein luovuuden edellytys. Joku toinen voi taas ajatella, että kasat ahdistavat.

Jos kodissa on asukkaita, joiden tarpeet eivät kohtaa, tärkeintä on keskustelu. Myös kodin säännöt voi olla hyvä listata ylös, jotta kaikki voivat kodissa hyvin.

– Tärkeintä on, ettei kodissa ole vain yhtä, joka määrää. Jos kyse on erilaisesta suhteesta sotkuun, perheessä voidaan sopia tilasta, jossa on lupa sotkea, tai ajankohdasta, jolloin tavarat laitetaan paikoilleen.

Muuta olohuone puuhahuoneeksi

Omaa kotiaan laittaessa saa olla hieman itsekäs. On siis lupa pohtia, mikä on juuri itselle tärkeää. Tavallista on, että kodissa on liikaa sellaista, mikä ei ole merkityksellistä ja liian vähän tilaa sellaiselle, mikä on.

Tukiainen on huomannut, että moni suomalainen kaipaa asumiseltaan rauhaa, omaa tilaa sekä luonnonläheisyyttä. Myös lähellä olevat liikuntamahdollisuudet ja luonnonvalo ovat meille tärkeitä.­

Kodissa voi olla vaikkapa tiloja, jotka ovat siellä vain tavan vuoksi. Tällainen on esimerkiksi olohuone, jolle ei löydy digiaikana enää käyttäjiä. Tukiainen kehottaa pohtimaan, miksei olohuonetta muuttaisi puuhapaikaksi tai joogahuoneeksi, jos sellaisille tiloille on enemmän tarvetta.

Etätyöaikana isoksi ongelmaksi on muodostunut oman tilan puute ja melu. Mitä herkempi ihminen on, sitä kestämättömämpää rauhan puute on.

Tukiainen ehdottaa ratkaisuksi työelämästä tuttuja ratkaisuja.

– Kotiin voi suunnitella hiljaisia tiloja tai luoda pelisäännöt hiljaisista alueista.

Psykologisen turvallisuuden merkitystä ei sovi vähätellä. Kotona sitä lisäävät vaikkapa lempivärit tai mukavat sopet, joihin käpertyä lepäämään.

Niin sanottua hyvää makua ei kannata metsästää mielenrauhan kustannuksella.

*SATO teetti vuonna 2020 tutkimuksen, joka toteutettiin sähköisenä paneelitutkimuksena Dynatan kuluttajapaneelissa. Tutkimukseen vastasi 1 005 suomalaista.