Korona-aika on tuonut lisää mahdollisuuksia hyödyntää kotitalousvähennystä, vinkkaa verojuristi Kati Malinen.

Kotitalousvähennystä on mahdollista saada myös omille tai puolison vanhemmille tilatusta työstä.­

Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää, mikäli on ostanut kotiin tai vapaa-ajan asunnolle toisen tekemää työtä, Veronmaksajien keskusliiton verojuristi ja lakiasiainjohtaja Kati Malinen painottaa.

Kototalousvähennyksen maksimimäärä on vuonna 2020 henkilöä kohti 2 250 euroa. Omavastuu on 100 euroa vuodessa ja vähennyksen saa ainoastaan työn osuudesta, josta vähennyskelpoinen osuus on 40 prosenttia.

Kodin siivous- ja remontointikulut ovat monelle tuttuja juttuja kotitalousvähennykseen liittyen. Jos kuitenkin haluaa saada verovähennyksestä kaiken ilon irti kannattaa hyödyntää nämä verojuristi Kati Malisen vinkit.

1. Kotitalousvähennystä vanhemmille tilatuista töistä

Kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetyn työn lisäksi myös omille tai puolison vanhemmille tilatut työt voi vähentää verotuksessa.

Koronavuoden aikana moni on saattanut tilata avustusta omille vanhemmille esimerkiksi kodinhoidon tai muun avun muodossa, jos ei itsellä ole ollut mahdollisuutta käydä vanhempien luona auttamassa niin usein kuin normaalisti. Nämä palvelut voivat olla vähennyskelpoisia, Kati Malinen muistuttaa.

Myös palvelutalossa asuva voi saada kotitalousvähennystä. Jos asuu yksityisessä palvelutalossa, voi omaan huoneeseen teetetyistä töistä saada kotitalousvähennystä, jos työ on muilta osin vähennykseen oikeuttavaa.

Kunnallisessa palvelutalossa asuva voi saada kotitalousvähennyksen sellaisesta vähennykseen oikeuttavasta työstä, jota kunnan sopimus ei kata ja johon ei ole saatu muuta tukea.

Remontoitko työhuonetta kotitoimistolla? Muista hakea kotitalousvähennystä.­

2. Kotityöpisteestä jopa kaksi vähennystä

Ihmisten siirryttyä kotikonttorille on monessa kodissa saatettu muokata kotia etätöihin sopivaksi esimerkiksi äänieristystä parantelemalla tai työhuonetta remontoimalla.

Omassa kodissa tehdyt kunnostukset ja remontit etätöiden mahdollistamiseksi voikin Kati Malisen mukaan vähentää kotitalousvähennyksinä, mikäli työt on tilannut ulkopuoliselta.

– Kotitalousvähennyksen lisäksi myös kaavamainen työhuonevähennys kannattaa hyödyntää, mikäli viime vuoden aikana on tehnyt etätöitä, veroasiantuntija muistuttaa.

3. Hälytys- ja turvajärjestelmien asennus kotitalousvähennyksen piiriin

Kati Malinen kertoo, että hälytys- ja turvajärjestelmien asennuksesta on nykyisin mahdollista saada kotitalousvähennystä. Verohallinnon muutti linjaansa 2019, ja viime vuonna KHO vahvisti tulkinnan.

– Tästä voi myös oikaisuaikojen puitteissa hakea oikaisua verotukseen, jos on tällaisen asennuttanut aiemmin, eikä ole vähennystä hakenut, hän vinkkaa.

Kotitalousvähennystä saa myös tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennukseen ja kunnossapitoon.

– Joku on saattanut esimerkiksi hankkia omille vanhemmille etäyhteydet kuntoon yhteydenpitoa varten. Sekin oikeuttaa vähennykseen, Malinen kertoo.

Molemmat puolisot voivat hyötyä kotitalousvähennyksestä.­

4. Täysi kotitalousvähennys molemmille puolisoille

Molemmat puolisot joutuvat maksamaan oman 100 euron omavastuun, joten kannattaa laskea, kannattaako kotitalousvähennyksiä ylipäätään jakaa. Kati Malinen laskee, että kun vähennys on 40 prosenttia työn osuudesta 100 euron omavastuulla, on täysi vähennys mahdollista saada, kun työn osuus laskulla on enintään 5 875 euroa. Tällöin kotitalousvähennystä kannattaa hakea vain toisen puolisoista.

Sen sijaan, jos yhteisessä kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettyjen töiden yhteenlaskettu määrä ylittää 5 875 euroa, voi vähennyksen jakaa, jolloin molemmat voivat hyötyä kotitalousvähennyksestä.

5. Kotitalousvähennys puolison hyväksi

Jos toinen puolisoista on pienituloinen, ja maksetut verot jäävät hyvin pieniksi, voi toinen puolisoista saada myös puolison kotitalousvähennyksen.

– Jos toisen verot eivät riitä kotitalousvähennyksen tekemiseen, siirretään vähennys toiselle puolisolle.

Muista myös, että jos avioparin toisen osapuolen kotitalousvähennysoikeus täyttyy, verotoimisto tekee ylijäävän vähennyksen toisen puolison verotuksesta. Tämä ei kuitenkaan koske avopuolisoita, ja omavastuu vähennetään uudelleen toisen puolison verotuksessa.

6. Laskun jakaminen eri vuosille

Kalliista remonteista voi olla mahdollista saada kotitalousvähennystä kahdelle kalenterivuodelle. Jos remontti ajoittuu vuodenvaihteen tienoille, voi remontin tekijältä pyytää laskuttamista osissa vuodenvaihteen molemmin puolin.

Kotitalousvähennyksen saa lähtökohtaisesti maksuvuoden verotukseen. Ennakkomaksujen vähentäminen kuitenkin edellyttää, että työt on aloitettu ennakon maksuvuonna. Kannattaa myös huomata, että rahoitussopimus rinnastuu lainanottoon ja työt katsotaan maksetuksi rahoitussopimuksen solmimisvuonna.

Keinotekoisesti maksuaikaa ei kuitenkaan voi siirtää kahdelle vuodelle, vaan maksuajan on noudatettava työn suorittajan normaaleja maksuehtoja.

– Jos remontti on tehty keväällä ja puolet laskusta tulee vasta seuraavan vuoden tammikuussa, näyttää se verottajan silmissä siltä, että yritetään saada kotitalousvähennys tuplana. Tällöin vähennyksen voi saada vain yhdeltä vuodelta, Kati Malinen huomauttaa.