Pikkukotien tunnelmalliset makuusopet – ”Pieniin neliöihinkin voi luoda yksityisyyttä”

Kauneimmat alkovit ja parvet ovat tunnelmallisia keitaita ja toimivat omina, rauhoittavina tiloinaan.

Pienissä asunnoissa neliöt ovat tiukassa ja säilytystila usein kiven alla. Alkovit ja parvet ovat pikkukotien tyypillisiä tilaratkaisuja, mutta niiden ulkonäkö on muuttunut paljon viime vuosien aikana.

Ratkaisut ovat kysyttyjä erityisesti pääkaupunkiseudulla, missä asutaan pienemmissä kodeissa ja neliöt ovat arvokkaita.

– Monessa pienessä kodissa esimerkiksi seinille sijoitetut kaapistot eivät ole vaihtoehto, arkkitehti ja sisustussuunnittelija Saara Koljonen tietää.

Korotetun alkovin alle rakennetut vetolaatikot tuovat kaivattua säilytystilaa yksiöön.­

Perinteisten parvien ja alkovien lisäksi sisustuslehtien sivuille on ilmestynyt viime vuosina myös erilaisia alkoviin rakennettuja korotettuja sänkyjä, jotka kätkevät alleen kipeästi kaivattua säilytystilaa.

Säilytystilaa voidaan saada esimerkiksi näppärästi ulosvedettävillä laatikoilla tai sitä voidaan rakentaa sängyn alle harvoin tarvittaville tavaroille.

Tilasta halutaan luoda viihtyisä pesäkolo

Ihanimmat alkovit ja parvet ovat kuin houkuttelevia keitaita tai yksityisyyttä huokuvia pesäkoloja, joihin on hyvä vetäytyä lepäämään tai muuten vain nauttimaan oman tilan rauhasta.

– Tilasta halutaan usein luoda tunnelmallinen makuusoppi sen sijaan, että sänky vain sijoitettaisiin johonkin huoneen nurkkaan. Pieniinkin neliöihin on mahdollista saada makuuhuoneen yksityisyyttä, sisustussuunnittelija vakuuttaa.

Alkoviin rakennetun korotetun makuutilan voi piilottaa vaikka peiliovien taakse, näyttää sisustussuunnittelija Saara Koljonen.­

Koljonen on esimerkiksi viimeistellyt suunnittelemiaan alkoveja erilaisin oviratkaisuin, jotka lisäävät pienen tilan yksityisyyttä.

– Alkovin voi piilottaa vaikka peiliovien taakse.

Rimaseinä on trendikäs tilanjakaja.­

Puusepänliike Puutamon puuseppä ja sisustusarkkitehti Eveliina Ylönen kertoo, että nykyaikaisin trendi on piilottaa parvi tai alkovi rimaseinän taakse.

– Puu tuo tilaan luonnonmukaista tunnelmaa ja se erottaa tilaa muusta huoneesta, hän miettii.

Tyylikäs parvi on kuin oma kerros

Parvi tuo monelle mieleen lastenhuoneiden sänkyratkaisut, mutta huolella toteutettu parvi on ennemminkin trendikäs loftmainen tila kuin pelkkä nukkumapaikka.

Koko huoneen levyinen parvi tuo huoneeseen ikään kuin toisen kerroksen.­

– Nykyaikainen parvi voi olla esimerkiksi koko huoneen levyinen. Se antaa vaikutelman omasta pienestä lisäkerroksesta sen sijaan, että parvi näyttäisi lastensängyltä. Nykyisin parvista halutaan useimmiten valkoisia, jolloin ne eivät myöskään näytä tilassa niin massiivisilta, Ylönen kertoo.

Myös parvi saatetaan erottaa muusta huoneesta esimerkiksi juuri rimaseinällä, jolloin parvi näyttää enemmän seinältä ja omalta tilaltaan kuin katonrajaan sijoitetulta sängyltä.

Onnistunut parviratkaisu vaatii kuitenkin riittävästi huonekorkeutta, jotta sekä parvi että sen alle jäävä alue toimivat omina tiloinaan.

Sisustussuunnittelija Saara Koljonen tuo esiin esimerkiksi lakananvaihdon, joka voi matalalla parvella olla hankalaa. Moni kaipaa parvelle myös pistorasiaa puhelimen lataamista tai lukuvalon asennusta varten.

– Nykyään parvikin rakennetaan niin, että käyttäjän henkilökohtaiset tarpeet esimerkiksi säilytystilan tai sähköjen osalta otetaan huomioon, puuseppä Eveliina Ylönen toteaa.

Valmiita parviratkaisuja onkin tarjolla melko vähän, sillä etenkin käytettävissä oleva tila ja myös käyttäjän tarpeet voivat vaihdella suuresti.

Aamupala parvella nautittuna

Kodikkaan parven on itselleen luonut Janette Puonti, joka asuu 17,7 neliömetrin kokoisessa minikodissa Helsingin Kampissa.

Parvi oli kodissa jo muuttaessa, mutta koska huonekorkeutta asunnossa riittää, sopii se asuntoon täydellisesti.

– Vieraat usein kommentoivat, että tässä asunnossa on neliöt käytetty hyvin, ja se on ihan totta. Parvi on oleellinen osa sitä, Puonti sanoo.

Kun parvesta tekee viihtyisän, tahtoo siellä myös mielellään viettää aikaa. Janette kertoo aina ihailleensa sänkykatoksia, mutta koska asuntoon ei ollut tilan vuoksi järkevää sijoittaa sänkyä, teki hän itselleni parvikatoksen kankaan avulla.

120 senttimetriä leveän makuuosion lisäksi parvella on laskutilaa ja hylly.

– Olen sisustanut parven jokseenkin boheemisti erilaisilla kynttiläratkaisuilla, köynnöskasvilla ja tunnelmaa tuovalla bambuvalaisimella. Värinä olen suosinut neutraaleja sävyjä. Rentouttavaa tuoksua valkeisiin lakanoihin tuo suihkaus laventelia.

Parvella on lisäksi aamiaispöytä, ja siellä onkin syöty monen monet kakut ja aamiaiset.

– Kyllä! Aamupalat saa tikapuita pitkin yllättävän hyvin ylös kannettua, kun sitä on tehnyt jo tarpeeksi monta kertaa, Puonti nauraa.