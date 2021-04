Välitila voi muuttaa koko keittiön ilmeen – edullinen, helppohoitoinen ja muut asiantuntijavinkit oikean materiaalin valintaan

Välitilalevy on helppo tapa piristää keittiön ilmettä.

Vanha keittiö kaipaa piristystä.

Välitilassa on sinänsä pätevä lasikuitutapetti, mutta nätti se ei missään nimessä ole.

Mikä avuksi?

Ikea Suomen keittiö- ja kylpyhuonetuotteiden tuoteryhmäpäällikkö Anna-Kaisa Uuro ehdottaa vaihtoehdoksi välitilalevyä.

– Yleensä keittiön välitilassa olevan seinälevyn päätehtävänä on suojata seinää vedeltä, rasvalta ja lialta. Välitilan seinälevy mahdollistaa myös sen, että seinää on tarvittaessa helppo puhdistaa.

Kiitollista on, että välitilalevyjä löytyy joka kukkarolle ja monenlaisiin tarpeisiin. Se, mitä kaikkea keittiön välitilan edessä tehdään, määrittelee tarpeet materiaalille.

Seinälevyillä vahvistetaan myös keittiön yleisilmettä, joten materiaalivalinnan ohella yhtä tärkeää on levyn väri.

– Seinälevy voi päättyä esimerkiksi seinäkaapin pohjaan. Se voi myös jatkua koko seinän pituudelta ylös kohdissa, joissa ei ole yläkaappeja, tai sitten se voi vain nousta hieman ylös työtason yläpuolelle, Uuro kertoo.

Välitilalevyä voi myös muokata

Omassa keittiössäni haluan päästä sekä halvalla että helpolla, joten kiinnostun Uuron vinkkaamasta välitilalevystä, joka on valmistettu korkeapainelaminaatista.

Uuro kertoo, että tätä välitilalevyä voi muokata kotikonsteilla tilaan sopivaksi. Keittiöni välitilassa on pistorasia ja valaisin, joten tuunattavaa riittää.

Korkeapainelaminaatti on myös edullinen ja helppohoitoinen.

Toinen vaihtoehto on tilata seinälevy mittatilauksella kaupasta. Materiaaleissa on valinnanvaraa: löytyy vaikkapa kvartsia, keraamisia levyjä tai lasia. Siinä missä edullisin materiaali on laminaatti, keraaminen levy ja kvartsi ovat kalleimmasta päästä. Toisaalta ne kestävät hyvin kuumuutta, kosteutta ja naarmutusta.

Välitilalevyjen materiaalit vaihtelevat tarjoajien mukaan.

Starkin kategoriapäällikkö Pia Flink kertoo Ilta-Sanomille, että yksi vaihtoehto on komposiittilevystä valmistettu sisustuslevy. Komposiitti viittaa kahden tai useamman materiaalin yhdistelmään. Siinä voi olla vaikkapa kromikerros, polyteenia, alumiinikalvoa ja lisäksi väripinta.

– Komposiittilevyä voidaan käyttää keittiökaapistojen välitilojen lisäksi sisäverhoilussa ja liukuovissa, Flink kertoo.

Ideat keittiön välitilaan:

K-Raudan Fibo-välitilalevyistä löytyy yhdeksän eri kuosivaihtoehtoa. Levyn nettomitta on 60 x 58 cm. Hinta 113,36 euroa / m².­

Ikean Lyselik-seinälevy on kakspuolinen. Toistella puolella on marmorikuvio, toisella mosaiikkikuvio. Hinta 29,99 euroa/ 1.196 m.­

Bauhausin Resopal Excellent Light Finery -välitilalevy on kuin taideteos. Hinta 169 euroa.­

StalaTex-kuosi Savi on Harri Koskisen suunnittelema. Hinta StalaTex-kuosilla 4 94,54 euroa / m2.­

Kodin1.comin keittiön roiskesuoja on läpinäkyvää karkaistua lasia. Hinta 100x40 cm, 134,99 euroa.­

Topi-Keittiöiden välitilalaminaatti C401 musta liitutaulu. Hinta noin 100 euroa/m2.­