Saijan ihanassa opiskelijayksiössä on vain 31 neliötä, silti kuin sisustuslehdestä – eikä verhoja tarvita ollenkaan

Yksiöiden ongelma on tilanpuute. Vaasalainen Saija ei siitä kärsi, sillä hänen yksiössään on monia näppäriä ratkaisuja.

– Jysk, Ikea ja Facebook-kirpputorit.

Siinä lista paikoista, joista Vaasassa asuva Saija, 21, hankkii opiskelijakukkarolle sopivia, kauniita huonekaluja ja tavaroita. Pienissä yksityiskohdissa näkyy ihastus Iittalaan ja Marimekkoon.

Sosionomiksi opiskeleva Saija on onnistunut siinä, mitä moni pitää mahdottomana. Hänen aiempi ja nykyinen pikkuyksiönsä ovat kumpikin kauniita ja harmonisia kokonaisuuksia.

Yksiöiden sisustamisen ongelma on tietenkin tilanpuute. Kun samaan tilaan pitää saada mahtumaan keittiö, olohuone ja makuutila tavaroineen, tila näyttää usein liian ahtaalta.

Saijalla tätä ongelmaa ei ole.

– Olen pitänyt tavaramäärän minimissä ja suosinut siroja huonekaluja sekä vaaleita sävyjä. Pienessä kodissa kannattaa suosia minimalismia, Saija kertoo Ilta-Sanomille.

Yksiössä on myös yksi erityinen ”puute”. Verhoja Saija ei ole nimittäin halunnut tilaan ollenkaan. Sälekaihtimet löytyvät.

– Kodissani on korkeat ikkunat, jotka tuovat ihanasti valoa asuntoon. Etu tässä kodissa on iso lasitettu parveke.

Saijan yksiön tyylikkyys on myös mustavalkoisen ja beigen värimaailman ansiota.

Viime aikoina hän on tosin alkanut lipsua. Instagramissa hän kertoo karttaneensa ennen vaaleanpunaista, mutta vähitellen väri on hiipinyt hänenkin kotiinsa.

– Kummasti se mieli muuttuu värien suhteen vuodenajan mukaan, Saija toteaa.

Keväällä nainen on tuonut kotiinsa myös keltaista, joka on yksi vuoden trendiväreistä.

”Pientä tilaa on helppo siivota”

Muita pieniä koteja sisutavia Saija kannustaa satsaamaan toimiviin, monikäyttöisiin huonekaluihin ja säilytysratkaisuihin sekä viisaaseen tilasuunniteluun.

– Itse hyödynnän paljon koreja ja erilaisia laatikoita kaapeissa ja sängyn alla. Pienen tilan jakaminen on tärkeää asettelemalla huonekalut oikein. Kodissani on erikseen keittiönurkkaus ja makuuhuone. Alkovi sängylle on iso plussa.

Saija uskoo, että kaunis kokonaisuus syntyy uuden ja vanhan sekoittamisella. Modernin huonekalun kaveriksi kannattaa hakea aarre vaikkapa mummon vintiltä. Tuunaaminenkin kannattaa.

– Itse olen tehnyt parvekkeelle lavasohvan tarpeettomiksi jääneistä lavoista.

Pienessä kodissa asuminen on nykyisessä elämäntilanteessa Saijan mukaan pikemminkin etu kuin rasite.

– Pientä tilaa on helppo siivota, ja siellä on myös helppo tehdä nopeita muutoksia. Tulevaisuudessa haaveilen omakotitalosta, jossa on tilaa sisustaa enemmän.

Kuvat ovat Saijan entisestä ja nykyisestä yksiöstä.

Asutko sinä kodissa, joka on erityisen onnistunut, oli se pieni tai iso? Lähetä kuvat ja tarinasi: maarit.rasi@is.fi.