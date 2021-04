Perheen saunamökille tehtiin jättimuutos – Huvila & Huussi -remontti liikuttaa omistajat kyyneliin: ”Unelmien täyttymys”

Saunamökki oli niin huonossa kunnossa, että se kaipasi pikaista remonttia. Katon korotus muutti tilan ilmeen täydellisesti.

Neljän lapsen äidin Kirsin unelma omasta kesäpaikasta on toteutunut.

Huvila & Huussi -ohjelmassa selviää, että perheen kesäpaikan saunamökki kaipaa kuitenkin kipeästi pikaista remonttia.

Sekä pinnat että rakenteet ovat äärimmäisen huonossa kunnossa.

Mökki ennen muutosta.­

Keittonurkkaus ennen muutosta.­

Sauna oli aiemmin tunkkainen ja synkkä.­

Kirsi, Aki ja lapset yllättyvät muutoksesta iloisesti.­

Avuksi tulevat Huvila & Huussi -ohjelman sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ja remonttikoordinaattori Vilja Schepel.

Kirsin mies Aki ja tytär Sara toivovat uudistusta erityisesti keittiöön, oleskelutiloihin ja saunaan, ja ammattilaiset pistävät töpinäksi.

Lopputulos on niin tyrmäävä, että Schepel kuvailee remontin alkua ja lopputulosta kuin ”yöksi ja päiväksi”. Vesanen puolestaan iloitsee, että ammattilaisilla oli mahdollisuus toteuttaa remontti ”isosti”.

– Kun on tehty näin valtava muutos, jännittää mikä perheen reaktio tulee olemaan. Heillä on vahva mielikuva siitä, mitä täällä on ollut aikaisemmin, Vesanen sanoo.

Katon korotus tuo tilan tuntua.­

Muutos on iso, mutta perheen mieleen.­

Ruokapöytä vaihtoi paikkaa.­

Remontissa uudistuksen kokevat sauna, keittiö ja oleskelutilat, kuten toive oli kuulunut.

Erityistä on, että oleskelutilaan kattoa korotetaan. Näin mökkiin on mahdollista saada nukkumapaikat parvelle.

Lisäksi tilaan tehdään toinen sisäänkäynti.

Ammattilaiset siirtävät keittiön tuvan puolelle. Vanhan keittiön tilalle rakennetaan sisävessa sekä kulku romanttiseen, tummanpuhuvaan saunaan. Se on siirretty lähemmäksi järveä kuin aikaisemmin.

Tilaan saadaan mahdutettua myös sisävessa, mitä ei ole aiemmin ollut.

Keittiö on äidin ja tyttären mieleen. Vetimetkin ovat ”täydelliset”.­

Saunan paikka vaihtuu. Se sijaitsee nyt lähempänä järveä.­

Muutokseen käytetty aika ja vaiva liikuttavat omistajat kyyneliin. Sara on sitä mieltä, että mökki näyttää paremmalta kuin osasi edes kuvitella.

Perhe hihkuu ihastuneina, kun Vesanen ja Schepel esittelevät lopputulosta. Erityisesti katon korotuksen myötä tullut tilan tuntu, uudet säilytystilat ja kaunis keittiö keräävät kiitosta mökkiläisiltä.

– Unelmien täyttymys – tai enemmän. Ei me edes tiedetty, mitä haluttiin, sanoo Kirsi.

Huvila & Huussi maanantaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.