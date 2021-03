Saija asuu miehensä kanssa kolmikerroksisessa loftissa Lauttasaaressa – tällainen on luksusasunto, jossa on oma sisäänkäynti ja 7 metrin huonekorkeus

Visualistiopiskelija Saija Leikas pitää loft-asuntoa sisustajan unelmana.

Saija Leikaksen ja hänen puolisonsa koti sijaitsee paraatipaikalla Lauttasaaressa. Meri on lähellä, kuten Leikas oli toivonutkin.­

Viiden ja paikoin jopa seitsemän metrin huonekorkeus, valoa ympäri vuorokauden ja historia, joka kulkee uusien asukkaiden matkassa aina sisätiloja myöten.

Nelikymppisen visualistiopiskelija Saija Leikaksen ja hänen puolisonsa loft-koti sijaitsee paraatipaikalla Helsingin Lauttasaaressa, keskustan palveluiden ja merenrannan läheisyydessä.

Saija Leikas asuu entisessä Helkaman pääkonttorissa.­

Kyseessä on entinen Helkaman pääkonttori. Vuonna 1956 valmistunut liikehuoneisto muutettiin asunnoiksi vuoden 2015 lopulla.

– Muutimme tänne Töölöstä, kun aloimme haaveilla luonnon ja meren läheisyydestä. Huonekalut menivät kaikki vaihtoon, sillä aiempi asuntomme oli aivan erilainen, Saija Leikas kertoo Ilta-Sanomille.

Valoa on aina riittävästi.­

Kodissa kaikki on uutta, mutta vanhaa löytyy rakenteista. Talon historiasta muistuttavat vinot seinät ja pylväsrakenteet.

Asunnon suosikkipaikka sijaitsee parvekkeella.

Siellä tuttu näky on myös asukkaiden brittikissa Harrison. Kissa on oppinut rajansa, eikä tähyä linturetkille parveketta kauemmas.

Harrison-kissa viihtyy parvekkeella.­

Leikas itse viihtyy parvekkeella keväästä syksyyn.

– Tunnelma parvekkeella on kyllä ihan paras. Parveke on aamuauringon puolella. Aina kun mahdollista, syön siellä aamupalaa tai luen kirjaa.

”Kaikki näyttää paremmalta, kun on valoisaa”

Loft-kodissa asuminen antaa kotiin valoisuutta, joka on tärkeää hyvinvoinnin kannalta.

Sisustus on pääosin valkoinen.­

Valoa tulvii sisään viiden metrin korkuisista ikkunoista ja sitä riittää kaikissa kolmessa kerroksessa. Asunnon 83,5 neliötä eivät tunnu niukoilta.

– Kaikki näyttää paremmalta, kun on valoisaa, Leikas sanoo.

Tunnetta vaaleudesta lisää sisustus, joka on pääosin valkoinen. Valkoisuutta rikkovat vain olohuoneen koivuvaneerikatto, olohuoneen tehosteseinä, puiset lattiat ja viherkasvit.

Olohuoneessa on tehosteseinä. Muuten Leikas suosii sisustuksessa valkoista.­

Leikaksen salaisuus on pohjoismaisen muotoilun suosiminen. Artek, Kera Interior ja Hakola näkyvät tunnistettavina yksityiskohtina valaisimissa ja huonekaluissa.

Erikoisuuksiakin asunnosta löytyy.

Kodissa on muun muassa oma sisäänkäynti, mikä on kerrostaloasumisessa harvinaista.

Loftissa on kolme kerrosta.­

”Sisustajan unelma”

Korona-aikana koti on tullut Leikakselle entistä merkityksellisemmäksi.

– Minulle on tärkeää, että kotona on tilaa hengittää. Tämä on siihen tarpeeksi avara.

Kun pariskunta muutti uuteen asuntoonsa muutama vuosi sitten, makuuhuone tuntui liiankin avaralta. Leikas päätyi rajaamaan makuutilan mustaruutuisella lasiseinällä, joka tuo tilaan yksityisyyttä.

– Nyt makuutila on äänieristetty, mutta näköalaa lasi ei blokkaa.

Sisustus on pääosin valmis, mutta Leikas muuttaa sitä pienillä yksityiskohdilla jatkuvasti. Pääsiäisen alla pöytää koristaa rairuoho, kesällä parvekkeelle lisätään kukkia.

– Loft on sisustajan unelma. On tärkeää miettiä, että kokonaisuus näyttää hyvältä joka suunnasta.

Saija Leikaksen sisustusideoita voit seurata Instagramista tililtä my.home.at.the.loft.