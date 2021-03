Tällaisia mökkejä suomalaiset hankkivat nyt – selvä kasvu etenkin yhdessä ryhmässä

Haaveiletko mökin ostosta – mieti kokonaiskustannuksia

Mökin ostoa suunnitellessa kannattaa pitää pää kylmänä ja perehtyä kohteeseen huolellisesti ennen ostopäätöstä, kertoo If.

Hyvä tapa varmistua mökin todellisesta kunnosta on teettää puolueeton kuntotarkastus. Vanhempaa mökkiä hankkiessa on hyvä pohtia, kuinka paljon on ostohinnan lisäksi valmis maksamaan remontoinnista, jos mökistä löytyy korjaamista vaativia puutteita.

– Turvallisuuden kannalta merkittävä asia, mitä moni ei tule ajatelleeksi, on sähköjen uusiminen. Vanhojen mökkien sähköjärjestelmissä voi olla puutteita, ja pahimmillaan sähköt on itse vedetty vuosikymmeniä sitten. Kun vanhaa sähköjärjestelmää kuormitetaan tuomalla mökkiin paljon uutta tekniikkaa, riski esimerkiksi sähköpalolle kasvaa huomattavasti, kertoo tiedotteessa mökkivakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen Ifistä.

– Uudemmissa mökeissä taas on hyvä selvittää erityisesti märkätilojen kunto sekä kiinnittää huomiota lämmitysjärjestelmään.

Tarkista ainakin nämä: 7 vinkkiä mökkikaupoille

1. Kiinnitä huomiota tontin ja ympäröivän maaston muotoihin ja rakennusten sijoitteluun. Mökkitontilta ei välttämättä löydy toimivaa sadevesi- ja salaojajärjestelmää, jolloin on ratkaisevaa, millaisella paikalla mökki sijaitsee. Onko se esimerkiksi rinteessä siten, että sulamisvedet ohjautuvat rakennukseen.

2. Katso mökin perustuksia: onko sokkelissa kosteusjälkiä tai halkeamia, jotka voivat kieliä rakennuksen painumisesta. Jos rakennuksen alla on ryömintätila, kannattaa tarkistaa, ettei siellä ole merkkejä kosteus- tai lahovauriosta. Huomioi myös, että alapohjassa on riittävä tuuletus.

3. Käy läpi vesikaton ja erityisesti läpivientien kunto. Jos mökissä on tuulettuva yläpohja, kiipeä katsomaan, onko esimerkiksi piipun ympärille päässyt vuotamaan vettä.

4. Tarkistuta tulisijojen ja hormien kunto nuohoajalla myyjän kanssa sovitusti joko kaupan yhteydessä tai sen jälkeen. Selvitä myös, milloin ne on nuohottu edellisen kerran.

5. Selvitä myyjältä mökin huolto- ja korjaushistoria.

6. Varmista, onko mökin jätevesijärjestelmä nykyisen jätevesiasetuksen mukainen, ettei sen uusimistarve tule yllätyksenä.

7. Mökki tarvitsee aina oman vakuutuksen: varmista, että mökkivakuutus on voimassa heti siitä hetkestä, kun omistusoikeus siirtyy.