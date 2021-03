Tyyny pitäisi vaihtaa jopa parin vuoden välein – näihin virheisiin moni sortuu sängyn ja vuodevaatteiden kanssa

Esimerkiksi tyynyllä on valtava merkitys nukkumisergonomiaan. Tyynyt tulisikin vaihtaa jopa parin vuoden välein.

Eri painoiset ja muotoiset vartalot painautuvat vuoteeseen eri tavoin. Tuki on parhaimmillaan silloin, kun selkäranka on luonnollisen suorassa asennossa ja hartiat sekä lantio uppoavat patjaan ilman pintapaineen tunteita.­

Sopivan sängyn löytäminen vaatii aikaa ja malttia. Moni kompastuu samoihin virheisiin sänkyä ostaessaan, kertoo tiedotteessa Asko.

Askon sängyistä ja patjoista vastaava tuotepäällikkö Jari Paalijärvi listaa tiedotteessa yleisimmät virheet sängyn ja vuodevaatteiden valinnassa.

1. Et testaa sänkyä kunnolla

Sänky hankitaan vuosiksi. Silti tyypillisin virhe sängyn valinnassa on, että ostopäätös tehdään liian hätäisesti ja testaamatta itselle sopivaa vaihtoehtoa kunnolla.

2. Luotat kaverin suositukseen

Sängyn valinta on todella henkilökohtaista. Moni ajattelee kaverin suosituksen olevan riittävä peruste ja unohtaa kuunnella omia tarpeitaan.

3. Ette valitse parisänkyä yhdessä

Parisänkyä valittaessa on otettava huomioon molempien nukkujien tarpeet. Sänkykaupoille kannattaakin lähteä yhdessä.

4. Unohdat päivittää vuodevaatteet

Kun sänkyyn on satsattu kunnolla, on myös tyynyjen ja peittojen hyvä olla ajan tasalla. Esimerkiksi tyynyllä on valtava merkitys nukkumisergonomiaan. Tyynyt tulisikin vaihtaa jopa parin vuoden välein.

5. Valitset sängyn, jonka saa nopeimmin kotiin

Kun sopiva ja juuri itselle täydellinen sänky löytyy, voi sen pitkä toimitusaika turhauttaa. Moni valitseekin tällöin sängyn, jonka saa nopeasti tai heti kotiin. Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa, sillä sänky on käytössä jopa kymmenen vuotta. Tähän verrattuna muutaman viikon pidempi odottelu on lyhyt aika.

Valitse sänky oman painosi mukaan

Myös Familon on listannut tiedotteeseen vinkit vuoteen valintaan.

Tärkeintä on ergonomia. On hyvä huomioida, että eri painoiset ja muotoiset vartalot painautuvat vuoteeseen eri tavoin.

Vuode on liian kova silloin, kun kyljellään nukuttaessa lantio ja hartia eivät uppoudu riittävästi vuoteeseen. Tuki on parhaimmillaan silloin, kun selkäranka on luonnollisen suorassa asennossa ja hartiat sekä lanne uppoavat patjaan ilman pintapaineen tunteita.

Sänky tulisikin valita painon ja vartalotyypin mukaan. Hyvä vuode on riittävän tukeva kantamaan nukkujan painon tai riittävän pehmeä joustamaan.

Sijauspatjansuojus auttaa helposti hikoilevaa

Vuoteen valinnassa on tärkeää miettiä myös yksilöllisiä tarpeita. Korkea jenkkisänky voi olla hyvä valinta, jos on tärkeää nousta suorille jaloille.

Selkäkipuinen voi miettiä, olisiko myötäilevästä ja tukevasta älypehmusteesta apua.

Helposti hikoilevan kannattaa valita vuodevaatteiksi helposti pestävät tuotteet ja sijauspatjansuojus, joka helpottaa vuoteen puhtaanapitoa.

Toimiva tapa valita hyvä sänky on miettiä, mikä nykyisessä sängyssä on hyvää ja huonoa.

Vuoteen on tärkeä tukea kehoasi oikeanlaisesti, mutta sen tulisi tuntua myös itselle sopivalta.