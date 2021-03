Ihanat kevätkukat sisälle, puutarhaan ja lasitetulle parvekkeelle – mukana joulusta tuttu suosikki

Suomalaiset ovat ottaneet ilolla vastaan hyasintin uudeksi kevätkukakseen. Kauppapuutarhaliitto vinkkaa neljä vaihtoehtoa pääsiäisen kukiksi.

Pääsiäinen on sipulikukkien aikaa.

Kauppapuutarhaliitto kertoo tiedotteessa suosikit ulos, sisälle tai parvekkeelle.

Tetenarsissi sopii ulos, myös pikkupakkaseen

Pienikukkainen tetenarsissi on kevään ensimmäinen oikea ulkokukka. Helppohoitoisuuden ja iloisten keltaisten kukkien vuoksi tetestä on tullut kevään suosituin ruukkusipulikukka. Se sopii piristäjäksi niin kotiin, puutarhaan kuin parvekkeelle, Kauppapuutarhaliitto kertoo.

Narsissi kestää myös pikkupakkasta ulkona.­

Tetenarsissi kestää pakkasta paremmin kuin mikään muu varhaiskevään ruukkukasvi. Narsissi pärjää pienen totuttelun jälkeen jopa kymmenessä pakkasasteessa. Pakkasenkeston kannalta on tärkeää, että ruukku on kasteltu huolellisesti. Jos multa on kuivaa, kasvilla ei ole voimaa vastustaa kylmyyttä. Mikäli pakkasta on luvassa kymmentä astetta enemmän, kannattaa narsissit nostaa sisälle varmuuden vuoksi.

Teten voi laittaa parvekelaatikkoon tai astiaan ruukkuineen, tai istuttaa multaan ilman muoviruukkua. Tetenarsisseja ei tarvitse lannoittaa. Ulos kannattaa laittaa teteruukkuja, joissa kukinta on jo selvästi näkyvää, koska viileässä kukat avautuvat hitaasti. Viileä sää pitää huolen myös siitä, että ulkona pidettävät narsissit säilyvät kauniisti kukkivina viikkokausia.

Näin narsissi kestää pitkään:

Jos pidät narsisseja leikkokukkana sisällä, voit vaikuttaa sen kestoon omilla toimillasi.

Lahtelaisen Kukkatarha Koskisen yrittäjä Ilkka Koskinen kertoi Ilta-Sanomille vuosi sitten, että narsissi kestää maljakossa noin viikon, mutta tietyillä toimilla sen eloa voi pidentää.

– Narsissi viihtyy kaikkien sipulikukkien tavoin viileässä vedessä, joten voit laittaa maljakkoon aika ajoin jääpaloja. Vie narsissit myös yöksi viileään, niin ne kestävät pidempään, Koskinen vinkkaa.

Helmililja viihtyy lasitetulla parvekkeella

Helmililja on pieni ja sievä, useimmiten sinikukkainen kevään sipulikasvi. Ruukkukasvina sen saatavuus ajoittuu helmikuun lopun ja pääsiäisen väliseen aikaan.

Helmililjan kellomaiset kukat muodostavat tiiviin tertun. Kukissa on miellyttävä tuoksu, joka voimistuu lämpimässä. Lehdet ovat ohuet ja pitkät. Suurin osa helmililjoista on syvänsinisiä tai valkoisia, mutta on olemassa myös vaaleanpunertava lajike. Valkoisen suosio on noussut viime vuosina.

Lasitettu parveke on ihanteellinen paikka helmililjoille.­

Kaupasta kannattaa ostaa melko nupullisia kukkia, sillä ne kestävät jo auenneita pidempään. Sipulipaakun voi siirtää myyntiruukusta kookkaampaan ruukkuun tai astiaan. Kasvin hoidoksi riittää säännöllinen kastelu: huolehdi riittävästä kosteudesta varsinkin pakkasyön jälkeen sillä kasvi tarvitsee lämmettyään välittömästi vettä. Lannoitusta ei tarvita, sillä sipulissa on varastoituneena kaikki ne ravinteet, joita kasvi kukkiakseen tarvitsee.

Lasitettu parveke on ihanteellinen paikka helmililjoille, aivan kuten tetenarsisseillekin. Lasitus suojaa yön kylmemmiltä hetkiltä, ja päivien runsas valo hellii kasveja.

Ruukkuhelmililjan kukinta kestää viikosta kahteen.­

Ruukkuhelmililjan kukinta kestää viikosta kahteen. Tämän jälkeen ne kannattaa istuttaa ulos, kunhan maa on sulanut. Kasvista saa pysyvän, monivuotisen seuralaisen puutarhaan. Menestyvä helmililja lisääntyy vauhdikkaasti omista sipuleistaan. Kasvin lehdet saattavat pysyä vehreän vihreinä pitkälle kesään.

Keväthyasintti viihtyy puutarhassa useamman vuoden

Meillä paremmin joulukukkana tunnettu hyasintti on ollut Keski-Euroopassa suosittu kevään sipulikukka. Viime vuosina se on rantautunut vihdoin Suomenkin kevääseen. Keväthyasintteja on saatavilla kotimaisena maalis-huhtikuussa. Väreinä on keväisiä keltaisia, liloja, oransseja, punaisia ja sinisiä. Suomalaiset ovat ottaneet ilolla vastaan hyasintin uudeksi kevätkukakseen.

Hyasintti sopii myös kevääseen.­

Hyasintti aukeaa noin viikossa umpinuppuisesta täyteen kukkaan, ja kukinta kestää useita päiviä. Hyasintti kannattaa ostaa mahdollisimman nuppuisena, jotta siitä voi nauttia pitkään. Kastele hyasinttia varovasti, jotta varsi ei veny liian pitkäksi. Pitkät hyasintit voi myös leikata maljakkoon leikkokukiksi. Leikkaa mahdollisimman läheltä sipuleita ja asettele kukat niukkaan, kylmään veteen.

Puutarhassa hyasintti viihtyy ruukussa tai kukkapenkissä. Se kestää hyvin myös pientä pakkasta. Keväisessä ulkoilmassa hyasintti kukkii pitkään, jopa useampia viikkoja. Hyasintti voi kestää puutarhassa useamman vuoden, mutta kukinnot pienenevät vuosi vuodelta.

Tulppaani sopii maljakkoon

Tulppaanin pitkä, marraskuussa alkanut sesonki päättyy pääsiäiseen. Kausi päättyy keltaiseen räjähdykseen: suurin osa pääsiäisen aikaan myytävistä tulppaaneista on keltavoittoisia, kertoo Kauppapuutarhaliittto.

Tulppaaneista saa näyttäviä koristeluja pääsiäispöytään.­

Tulppaaneista saa näyttäviä koristeluja pääsiäispöytään tai ulos ovipielen tervehdykseksi. Tulppaanikimpun kaveriksi voi asetella esimerkiksi erilaisia keväisiä oksia. Leikkotulppaanista voi askarrella myös kranssin ulko-oveen tai antaa jo auenneille kukille toisen elämän astiassa portinpielessä.

Tulppaanin hoito on helppoa. Leikkaa kotona tulppaanien varresta pari senttiä pois, ja jos haluat ryhdikkäitä tulppaaneja, anna kimpun imeä muovikääreessään vettä noin puolisen tuntia. Näin varsien nestejännitys palautuu ja kääre antaa tukea varsille.

Luonnolliseen kimppuun sopivat eläväisemmät, kaartuvat tulppaanit, jolloin nestejännityksen ei tarvitse olla niin vahva. Maljakkovesi on hyvä vaihtaa pari kertaa viikossa.Veden vaihdon yhteydessä varsia voi lyhentää. Uuden imupinnan avulla kukka saa paremmin vettä.

Tulppaanikimppu ilahduttaa maljakossa noin viikon. Tulppaani kestää hyvin viileyttä ja säilyy pidempään, jos kimppua voi pitää välillä viileässä.