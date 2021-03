Testasimme siivousvälineen, jota ”hehkutetaan TikTokissa ja Youtubessa”: Näin ihmesieni tepsi pinttyneisiin kaakelisaumoihin

Kylpyhuoneen pinttyneet saumat kirkastuivat ihmesienen avulla. Ammattilainen varoittaa kuitenkin ihmesienen haitoista.

Sillä on mieleenpainuva nimi ja vuosien varrella kasvanut somesuosio.

Ihmesieni, jota myös taikasieneksi kutsutaan, on valloittanut nuorten kotisiivoojien sydämet.

– Ihmesieni on hyvin tykätty ja paljon käytetty. Suosio näkyy jopa TikTok ja Youtube-videoissa, kertoo Ilta-Sanomille Siivouspalvelu Kodan toimitusjohtaja Anna Kotamäki.

Ihmesienestä pidetään, sillä se on helppokäyttöinen. Voimakkaita kemikaaleja ei tarvita, vaan tahrat lähtevät pinnoilta pelkän kostutetun ihmesienen avulla.

– Siinä mielessä ihmesientä on pidetty ekologisena, mutta toisaalta tuote on valmistettu melamiimihartsista. Mikäli sitä ei käytetä loppuun, se joudutaan heittämään sekajätteeseen, Kotamäki sanoo.

Kokeile aina ensin pienelle pinnalle

Kotamäen mukaan ihmesieni on kätevä esimerkiksi kylpyhuoneen pinttyneiden kaakelisaumojen puhdistuksessa ja suorastaan erinomainen lasten piirustustahrojen poistossa.

Varovainen kannattaa kuitenkin olla.

– Periaatteessa ihmesieni on monikäyttöinen, mutta yleisohje on, että sitä tulisi kokeilla ensin pienelle pinnalle. Näin pystyy testaamaan, kestääkö pinta. Minullakin on kokemusta siitä, että kokeilin ihmesientä ruokaroiskeiden sottaamaan kattooni, josta lähti sitten maali, Kotamäki sanoo.

Korkeakiiltoisille kaapinoville Kotamäki ei ihmesientä suosittele lainkaan.

– On aika todennäköistä, että ihmesieni hioo tällaisen pinnan rikki.

Tarkkana kannattaa olla myös kylpyhuoneen kaakeleiden kanssa, jos ne ovat kiiltävämpää materiaalia.

Ihmesienellä voi putsata lenkkarit, mutta niidenkin materiaali kannattaa tarkistaa etukäteen.

– Tekonahka voi olla haurasta ja rikkoutua helposti, sanoo Kotamäki.

Näin parin euron tuote toimii

Kohuttu siivoustuote kiinnostaa sen verran, että pakkohan sitä on testata!

Työnsarkaa riittää kylpyhuoneessa, jossa kaakelisaumat ovat keränneet ajan saatossa likaa itseensä. Kovin likaiset saumat eivät ole, mutta ne ovat muuttuneet hieman kellertäviksi.

Vasemmalla saumat ennen putsausta, oikealla putsauksen jälkeen.­

Ei liikaa voimaa! Kaalisaumat pitää putsata hyvin varovaisesti

Haen lähimarketista testiin kaksi tarjolla olevaa tuotetta, jota toista markkinoidaan ihmesienen, toista taikasienen, nimellä. Hinta on kummassakin parin euron tietämillä.

Anna Kotamäki suosittelee kastamaan ihmesienen ennen käyttöä.

– Kovin paljon voimaakaan ei kannata käyttää. Näin pinta ei mene rikki.

Teen työtä käskettyä ja putsaan saumoja varovaisesti. Noin minuutin putsauksen jälkeen lopetan, sillä en halua rikkoa haurasta materiaalia.

Sienen käyttö on helppoa, ja olen lopputulokseen melko tyytyväinen.

Jos koko huoneen kävisi samalla tekniikalla läpi, lopputuloksena voisi olla uutuuttaan kiiltävä kylppäri.