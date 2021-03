Testasimme ”joka ikisen ammattisiivoojan kaapista” löytyvän salaisen aseen: Katso, kuinka puhdistuskivi toimii

6 vaihtoehtoa

Ecodoo Puhdistuskivi

Ecodoo Puhdistuskiven pääraaka-aine on luonnon savi, johon on lisätty kasviöljyjä ja saippuaa. Valmistajan mukaan tuote sopii muun muassa kalkki- ja saippuasaostumien ja monien muiden vaikeiden tahrojen paikalliseen puhdistukseen. Tällaisia ovat muun muassa noki- ja rasvatahrat, kuulakärkikynä ja muut värjäytymät.

9,95 euroa

Onxon Puhdistuskivi

Onxon Puhdistuskivi koostuu saippuasta ja ionittomista pinta-aktiivista aineista, jota irrottavat likaa alhaisissa lämpötiloissa. Lisäksi tuotteessa on tehoaineena kiillotusainetta, joka tehostaa saippuavaahdon joukossa lian ja rasvan irtoamista puhdistettavilta pinnoilta. Tuotteella on Ecolabel-sertifikaatti, ja valmistajan mukaan se on biologisesti hajoava, hajusteeton ja fosfaatiton.

8,50 euroa

Savisaippua, Universal Stone

Universtal Stonen puhdistuskiven teho perustuu saippuan ja kiillotussaven yhteisvaikutukseen. Lisäksi se sisältää glyseriiniä, jonka tehtävänä on muodostaa suojaava kerros puhdistetulle pinnalle. Valmistajan mukaan tuote sopii hyvin laajasti erilaisille pinnoille liasta riippumatta. Jos kalkkia on paljon, käsittelyn voi joutua toistamaan. Kylpyhuoneen lisäksi tuotetta voi käyttää keittiössä esimerkiksi metalli- tai komposiittitiskipöydän putsaamiseen.

19,95 euroa

Aino Eco puhdistuskivi

Aino Eco puhdistuskivi sisältää marmorijauhetta, liitua, kiillotussavea, kasviöljysaippuaa ja aloe veraa. Valmistaja suosittelee tuotetta esimerkiksi kovien muovipintojen, hanojen, kattiloiden, pannujen, keraamisten liesien ja kromatun teräksen puhdistamiseen.

9,90 euroa

Biovie Puhdistuskivi

Biolindon Biovie Puhdistuskivi sisältää muun muassa eteerisiä öljyjä ja saippuaa. Valmistajan mukaan se puhdistaa rasvan, kalkin ja muun lian jättämiä naarmuja. Tahnaa voi levittää myös teräkselle, keramiikalle, muoville, linoleumille, marmorille, alumiinille, laatoille ja metalleille.

10,69 euroa

Planet Pure Universal Puhdistuskivi

Planet Pure Universal Puhdistuskivi sisältää eteerisiä öljyjä ja savea ja sopii muun muassa kylpytilojen ja keittiön kaakelien, lavuaarien ja hellanlevyjen putsaukseen. Valmistajan mukaan tuote sopii koville vesipestäville pinnoille, kuten alumiinille, kromille, ruostumattomalle teräkselle, lasille, jalometallille, keramiikalle, muoville, messingille ja tinapinnoille.

11,95 euroa