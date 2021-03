Naapurin hurjan oloiselle körmylle ei uskaltanut sanoa mitään – ikävä vaiva piinaa rivitaloasujaa

Lukijat kertovat konflikteistaan naapureiden kanssa.

Alkoholinhuuruisia juhlia, piittaamattomuutta hyvistä käytöstavoista tai aivan tavallisia elämän ääniä.

Ristiriidat naapurien kanssa voivat johtua poikkeavista elämänrytmeistä tai vakavammista konflikteista.

Yksi yleisistä valituksenaiheista liittyy koirien haukuntaan tai huonoon käytökseen.

– Rivitaloon johtaa pieni tie. Eräs asukas päästää isot koirat pissalle ja kakalle aukaisemalla oven. Siinähän tuotokset ovat. Pari kertaa olen astunut läjään, alkaa keittää. Valitettavasti en uskalla huomauttaa asiasta, on sen oloinen körmy, kommentoi Ilta-Sanomien lukija.

– Naapurin neitosella on kaksi koiraa. Viikonloppuisin koirat haukkuvat häiritsevästi öisin. Päättelen sen johtuvan siitä, että koirat jätetään yksin, kun neidolla on menoa. Tilanne on täysin sietämätön, kuvailee toinen.

Taloyhtiöissä harmia aiheuttavat muun muassa koirat.­

Isännöintiliiton entinen lakiasiantuntija Tommi Leppänen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että monesti käy niin, että ongelmasta on tietoinen koko kerrostalo, koiran omistajaa lukuun ottamatta. Siksi parasta on ottaa yhteyttä koiran omistajaan.

– Jos keskusteluyhteys osoittautuu ongelmalliseksi, asukas voi ottaa yhteyttä Naapuruussovittelun keskukseen.

”Yläkerran Eric Clapton on vauhdissa”

Toinen tavallinen valituksenaihe on ihmisestä lähtevä melu, esimerkiksi musisointi. Päiväsaikaan se on sallittua, mutta öiseen aikaan kovaäänistä musiikin soittamista tai laulamista tulisi välttää, kommentoi Ilta-Sanomille aiemmin Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Ääntä maailmaan kuitenkin mahtuu, käy ilmi Ilta-Sanomien lukijoiden kertomuksista.

– Yläkerran naapuri tykkää soittaa kitaraa ja laulaa, molempia epävireisesti. ”Konsertteja” on ollut koronavuonna lähes päivittäin. Huumorissa on kestämistä erityisesti tilanteessa, kun olen itse tärkeässä etäkokouksessa. Kokouksen puhujia on vaikeaa kuulla, kun yläkerran Eric Clapton on vauhdissa.

Voiko yksityisasunnossa kuntoilla melkein koko päivän niin, että se kuuluu alakertaan, ihmettelee eräs.­

Perheriidat rappukäytävässä

Moni lukija jakaa kokemuksiaan naapureiden äänistä.

– Yläpuoleltani kuuluu tuntitolkulla tärinää. Ikään kuin juostaisiin juoksumatolla. Usein kuuluu myös teräviä tömähdyksiä, vaikuttaa siltä kuin painoja pudotettaisiin lattiaan. Voiko yksityisasunnossa kuntoilla melkein koko päivän niin, että se kuuluu alakertaan?

– Kantapäillä takovat ja raskaasti tömistellen askeltavat ovat todella rasittavia. Varsinkin, jos sattuu olemaan yliaktiivinen ravaaja.

– Seinän takaa kuuluu omituista sotahuutoa, tömistelyä, örinää, röyhtäilyä, ym. Juuri kun nukahdan, herään näihin ääniin.

– Voisi muistuttaa myös ok-taloalueiden rauhasta. Naapuri huudattaa kaiket kesät rälläköitään olettaen, että saa pitää metalliverstasta pihassaan, ilman äänieristettyä rakennusta. Juo siinä sitten patiollasi kaffet!

– Rapun lapsiperheellä on tapana käydä perheriidat rappukäytävässä. Esiteini paiskoo ovia koko talossa. Vanhemmat katsovat kiukuttelua vierestä, välillä huutavat kilpaa lapsen kanssa.

Asiantuntijat eivät suosittele heippalappua

Ilta-Sanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan paras tapa selvitellä naapurikonflikteja on puhuminen suoraan. Tilanteeseen voi pyytää mukaan myös isännöitsijän. Kolmannen osapuolen läsnäolo estää sen, että tapaaminen yltyy huutamiseksi.

Huonoin tapa on jättää naapurille nimettömiä lappusia, mutta tällaistakin tapahtuu.

” Sitten niitä heippalappuja ruvettiin tunkemaan minun postiluukustani.

– Kun olin muuttanut taloon, täällä vallitsi sellainen heippalappuvillitys. Niitä lappuja oli ilmoitustaululla, hississä, rappukäytävissä ja kerroskäytävien seinillä. Kaikissa lapuissa valitettiin melusta; musiikin kuuntelusta, pianon soittamisesta, lasten meluamisesta. Minä en ollut kuullut mitään noista. Sitten niitä heippalappuja ruvettiin tunkemaan minun postiluukustani. Siinä vaiheessa olin yhteydessä isännöitsijään ja kerroin tilanteen. Sanoin, että hän voi ilmoittaa ruikuttajille, että seuraavasta heippalapusta teen rikosilmoituksen poliisille. Ei ole sen jälkeen ollut heippalappuja meidän talossa, Ilta-Sanomien lukija kertoo.

Vasta muutto auttoi

Toisinaan käy myös niin, ettei taloyhtiön riitatilanteita saada ratkaistua.

Tämä lukija kertoo, että meluongelman ratkaisi lopulta vasta muutto toiseen kotiin.

– Asuin metelin keskellä 2,5 vuotta. Rivitalossa takapihan puolella asui noin 40-vuotias nainen, joka biletti melkein joka viikonloppu asunnossaan ja pihallaan. Tappelua, kiroilua ja huutoa. Kesäisin istuivat isolla porukalla ryyppäämässä ja meteli oli järjetön aamuun asti. Naapurit kävivät usein huomauttamassa. Saivat haukut päin naamaa. Poliisit kävivät useaan otteeseen. Metelissä ei saanut edes korvatulpat päässä nukuttua. Aloin olemaan ärtynyt ja hermostunut jatkuvasta metelistä ja unenpuutteesta. Sain onneksi uuden asunnon, jossa on hipi hiljaista. Nyt nautin.

