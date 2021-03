Hannalla, 34, oli lapsena unelma, joka osoittautui virheeksi – ”Jälkikäteen olen ihmetellyt, miten jaksoin”

Kaupunkielämästä uupunut Hanna löysi Lapin luonnosta rauhan, joka palautti energiat ja vaikutti positiivisesti itsetuntoon.

Kun Vantaalta kotoisin oleva Hanna, 34, oli pieni, hänellä oli yksi toive ylitse muiden: asuisipa joskus Helsingin keskustassa, empire- ja jugend-talojen keskellä, vilinästä nauttien.

Toive toteutui, kun Hanna oli parikymppinen.

Sittemmin hän ymmärsi, että oli toivonut jotakin, mikä ei käynyt yhteen oman luonteensa kanssa.

Jatkuva ihmisvilinä, luonnon kaukaisuus ja kiireinen työelämä saivat Hannan uuvuksiin.

– Oli aika, jolloin ohjasin kahden vuoden ajan pitkät päivät erilaisia ryhmäliikuntatunteja. Nautin siitä tavallaan paljon, mutta se aiheutti myös fyysistä ja psyykkistä stressiä. Kaikki energia meni työhön, Hanna muistelee.

Triathloniakin harrastanut Hanna ymmärsi olevansa palamassa loppuun, kun kunto romahti. Nainen uupui jopa kävelylenkeillä.­

– Se söi itsetuntoa. Huomasin menettäneeni sen, mistä olin aiemmin saanut energiaa, Hanna kertoo.

Kaupunkielämän hektisyys uuvutti. Oireet tuntuivat myös fyysisinä.­

Vilkas kaupunkilaiselämä rasitti häntä myös muutoin. Rauhallinen Hanna tunsi olevansa lukossa sosiaalisissa tilanteissa, joita hektinen elämä toi vastaan tuon tuosta.

Keskittymiskykykin oli hukassa. Jatkuva ihmisvilinä stressasi.

– Vasta jälkikäteen olen ihmetellyt, miten jaksoin. Se aika oli hyvin raskasta.

”Muonio tuntui heti omalta paikalta”

Ei siis luultavasti ollut sattumaa, kun Hanna löysi keinon päästä pois oravanpyörästä.

Tammelassa järjestettävä eräopaskoulutus kuulosti omanlaiselta. Tieto tulevasta koulupaikasta toi lisää energiaa arkeen. Ennen opintojen aloittamista Hanna painoi entistä pidempää päivää opintorahoja tienatakseen, mutta ilo oli palannut takaisin mieleen.

Kun opinnot alkoivat, Hannalla oli heti olo, että suunta oli oikea.

Koulutuksen kruunasi harjoittelupaikka Muoniossa. Työpaikka oli perheyrityksessä, joka tarjosi mökistä mökkiin kulkevia hiihtovaelluksia kansallispuistomaisemissa.

Hanna pestautui retkien vetäjäksi – ja tunsi tulleensa kotiin.

– Olin käynyt alueella kerran lapsena, ja siitä lähtien olin tuntenut Muonioon yhteyttä. Minulla oli vahva tunne, että kuulun tänne. Myös paikalliset ottivat minut hyvin vastaan. Löysin täältä uuden ystäväpiirin.

Kaipuu luontoon oli kova jo silloin, kun Hanna asui kaupungissa.­

”Ensimmäisen syksyn toivuin uupumuksesta”

Hanna muutti vakituisesti Lappiin syksyllä 2018. Asunto löytyi uusien ystävien talon yläkerrasta.

Rakkaus pohjoiseen oli niin voimakas, että nainen uskalsi lähteä sinne tyhjän päälle.

– Ensimmäisen syksyn toivuin uupumuksesta, enkä ajatellutkaan töitä. Olin ollut niin poikki koko kesän, että en kerta kaikkiaan jaksanut ajatella, mitä teen seuraavaksi. Olin lähinnä helpottunut, että pääsin pois Helsingistä.

”Luonnossa olen lähinnä sisintäni, sitä mitä olen”, Hanna sanoo.­

Talvella Hanna sai kuitenkin töitä. Työpaikka sijaitsi samassa paikassa, jossa hän oli tehnyt harjoittelunsa.

Hiihto-oppaana voimat palautuivat vähitellen, pala palalta.

– Ensin en jaksanut paljon, mutta jossakin vaiheessa huomasin, että uupumus oli poissa. Seuraavana syksynä tunsin jo vahvasti, että olen taas oma itseni.

Silloin äitikin saattoi huokaista helpotuksesta.

Hän oli Hannan lähipiiristä ainut, joka oli ollut huolestunut pohjoiseen lähdöstä.

– Muut eivät ihmetelleet, vaikka ehkäpä he kuvittelivat, että tulen vielä takaisin etelään.

Luonto palautti itseluottamuksen

Tällä hetkellä Hannalla on olo, että hän on tullut Muonioon jäädäkseen.

Etelää ei ole ikävä.

Helsingin ydin on vaihtunut verkkaiseen kylänraittiin. Kaikki tarvittava Muoniosta kyllä löytyy. Ja sen, mitä ei lähikaupasta saa, voi tilata verkosta.

Se tärkein, luonto tuntureineen ja vaihtuvine hiihtomaastoineen, on vihdoin lähellä. Suhde liikuntaankin on muuttunut: hikisten ryhmäliikuntatuntien sijaan Hanna liikkuu omaan tahtiin, itseään pakottamatta.

Kun Hanna tuli työharjoitteluun Muonioon, hän tunsi tulleensa kotiin.­

Nainen uskoo, että Lapin luonnolla on ratkaiseva rooli myös uupumuksesta palautumisessa.

– Luonnossa olen lähinnä sisintäni, sitä mitä olen. Se kokemus tulee joka kerta. Pystyn keskittymään siellä myös paremmin kuin missään muualla. Pienet murheet haihtuvat, kun keskittyy retkillään ympäristön yksityiskohtiin, kauneuteen ja tunnelmaan.

Ennen kaikkea luonto ei vaadi mitään, siellä voi vain olla.

Vihdoin perillä

Hanna toivoo, että Lappi tarjoaa hänelle jatkossakin elannon ja kodin.

Viime aikoina töitä on ollut vähemmän, sillä koronatilanne on vaikeuttanut paikallisten matkailuyrittäjien elämää. Hanna on kuitenkin tehnyt jonkin verran töitä ravintola-alalla ja hiihto-oppaana.

Hanna harrastaa retkeilyä luonnossa. Luonnosta saa voimaa.­

Paikkakunnalta on löytynyt myös kumppani, jonka kanssa Hanna harrastaa yhdessä muun muassa surffauslajeja. Viimeisin intohimon kohde on lumisurffaus, jota pariskunta opettelee yhdessä.

Ulkopuolisuuden tunne, joka vaivasi kaupungissa, ei enää piinaa Hannaa.

– Kaupunkiympäristö ärsykkeineen oli minulle liikaa. Ihmispaljous ei pidemmän päälle sovi minulle. Nyt olen vihdoin riittävän lähellä luontoa. Siellä tulee yhteenkuuluvuuden tunne, jota on vaikea selittää.

