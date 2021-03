Haaveissa oma huvila? Helsingissä myydään hulppeaa 390-neliöistä kohdetta, jonka parvekkeelta voi tehdä ”kuninkaalliset vilkutukset”

Helsingin Kulosaaressa myydään huvilaa, jonka hintapyyntö on 2,1 miljoonaa euroa. Rakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen.

Helsingin Kulosaaressa on myynnissä huvila, joka edustaa 1920-luvun klassismia, mutta siihen sekoittuu myös muita tyylisuuntia, kuten barokkia ja renessanssia. Pyyntihinta on 2,1 miljoonaa euroa.­

Helsingin Kulosaaressa myydään huvilaa, jollaista ei tule joka vuosi välitettäväksi edes arvoasuntoihin erikoistuneelle kiinteistönvälittäjälle.

– Kyseessä on yksi kauneimmista Kulosaaren huviloista. Rakennus edustaa 1920-luvun klassismia, mutta siihen sekoittuu myös muita tyylisuuntia, kuten barokkia ja renessanssia, Huoneistokeskuksen myyntijohtaja Soile Auvinen kertoo Ilta-Sanomille.

Rakennus siirtyi Helsingin kaupungille 1950-luvulla. Se on toiminut muun muassa vanhainkotina ja mielenterveyskuntoutujien yksikkönä.­

Saksalaistyyppistä kaupunkikartanorakentamista edustava rakennus on täynnä kiehtovia yksityiskohtia. Yksi hulppeimmista on pääsisäänkäynnin yläpuolella sijaitseva terassiparveke. Sieltä on avara näkymä Raitalahdelle.

– Parvekkeella tulee fiilis, että sieltä voisi tehdä kuninkaalliset vilkutukset rannetta heilauttaen, Auvinen sanoo ja nauraa.

Huvila edustaa saksalaistyyppistä kaupunkikartanorakentamista punatiilikattoineen ja katon kaksitasoprofiileineen. Terassiparvekkeelta on avara näkymä Raitalahdelle.­

Klassismille tyypilliseen tapaan rakennuksesta löytyy yksinkertaisia ja suoraviivaisia muotoja. Ulkona ja sisällä on myös koristeellisia yksityiskohtia, kuten ovaalinmuotoisia kaari-ikkunoita ja kaareilevat rappuset. Neliöitä sisällä on 390, kerroksia on kaksi ja puoli. Puutarhatontilla on kokoa 1 445 neliötä.

Huvilan pyyntihinta on 2 100 000 euroa. Auvinen huomauttaa, että ostajan tulee varautua remonttikuluihin.

– Vastaavia remontteja tehneet ovat arvioineet, että siihen menee plus miinus miljoona euroa. Voi mennä enemmänkin, riippuen siitä, mitä materiaaleja käytetään. Rakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen.

Huvila on suojeltu suojelumerkinnällä sr-2. Se tarkoittaa, että rakennuksen julkisivu tulee säilyttää entisenlaisena, mutta sisätilojen muuttaminen halutunlaiseksi on mahdollista.

Portaikossa on kaarevia muotoja.­

Historiasta ei paljon tietoa

Rakennus on yksi Kulosaaren helmistä, mutta sen historia on osittain hämärän peitossa.

J. Nordbäckin suunnittelema huvilarakennus sijaitsee mäen päällä suurella puutarhatontilla, joka on osa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää pientaloaluetta.

Herkullisia tarinoita on silti vähän.

– Edes Kulosaariseura, joka on yleensä hyvin selvillä alueen rakennuskannasta, ei tiedä tästä paljoakaan, Auvinen sanoo.

Soikeat ikkunat sijaitsevat asunnon yläkerrassa. Pikkuruutuikkunat ovat saaneet inspiraationsa renessanssista.­

Matti Räsäsen Kulosaari – Brändö – Huvilakiinteistöt ja niiden omistajat -teos kuitenkin paljastaa, että paikan rakennuttivat ilmeisesti vuonna 1919 Hjalmar Kilpinen ja hänen vaimonsa Naema Kilpinen. Tämän jälkeen huvila ehti olla muutamalla omistajalle ennen siirtymistä Helsingin kaupungille vuonna 1952.

– Sittemmin rakennus on toiminut muun muassa vanhainkotina ja mielenterveyskuntoutujien yksikkönä, Auvinen sanoo.

Rakennus on täynnä kiehtovia yksityiskohtia.­

Perheet kyselleet

Huvilaa odottaa uusi elämä, mutta sen myyminen on jo rajatun kohderyhmänsä takia tavallista kerrostaloasuntoa haastavampi projekti.

Esimerkiksi hieman syrjemmässä, Kauniaisissa, sijaitseva Villa Liipola on ollut kaupan jo noin kymmenen vuoden ajan, Helsingin Sanomat kertoi taannoin. IS esitteli rakennuksen vuonna 2017.

Auvinen uskoo, että Kulosaaren huvila menee jo keskustan läheisen sijainnin vuoksi paremmin kaupaksi. Kiinnostuneita on ollut parikymmentä.

– He kaikki ovat olleet perheitä, jotka toivovat rakennusta työpaikan ja kodin yhdistelmäksi tai vaikkapa kahden perheen kodiksi. Sellaiseksikin tämä on varmasti muokattavissa. Kantavia seiniä on vähän.